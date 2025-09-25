Колко премиери има България - според Борисов петима, но според Пеевски е един

Петима премиери има България, смята лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, докато санкционираният по глобалния закон "Магнитски" за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски смята, че премиерът е само един.
Повод за коментарите им пред журналисти бяха думите на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, че има трима министър-председатели - Делян Пеевски, Бойко Борисов и Росен Желязков.
Изказванията на Пеевски и Борисов станаха докато премиерът Росен Желязков е в САЩ за участие в в 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН.
"Петима премиери сме - Слави, Зафиров, аз, Желязков и Пеевски. Можеше да има само един в мое лице", каза Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.
"Държавата може да има само един президент, премиер и председател на парламента", заяви Пеевски след думите на председателя на ГЕРБ.
Той каза още, че си говори с министрите "за каквото си иска".
Кризата с водата
Двамата обаче бяха единодушни, че правителството не се справя с водната криза, от която са засегнати над четвърт милион българи.
"Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече проблемът да е свършен. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно, просто не мога да пиша писма", заяви Бойко Борисов.
На въпрос дали това е критика към министрите от квотата на БСП - на околната среда и водите и на регионалното развитие, Борисов отговори, че е първо към премиера, защото те са на негово подчинение.
Според лидера на ГЕРБ изобщо не се реагира адекватно на кризата с водата.
"Аз не го коментирам, но истински ме боли за там. Премиерът трябва да отиде в Плевен с областния до него, от ВиК до него и министрите до него. И да ги остави там в рамките на 10-15 дни. А ако трябва премиерът да внесе нещо в Народното събрание - да дойде да го внесе. Няма партия, която да гласува против и да се реши проблемът, и да отиваме в другите области, където назрява този проблем", каза Борисов.
Председателят на ГЕРБ заяви, че е казал всичко това на премиера Росен Желязков.
Делян Пеевски, който писа писмо до Росен Желязков относно безводието, се съгласи с думите на Борисов.
"Премиерът Росен Желязков го няма, но има вицепремиер, надявам се още днес да бъде в Плевен, заедно с шефа на Националния борд по водите - Атанас Зафиров. Имаме достатъчно вицепремиери, заедно с министрите и на смени да седят там, докато решат кризата", коментира лидерът на ДПС-Ново начало.
Бедственото положение в Плевен заради водната криза беше удължено до 1 октомври.
Този с ХОТЕЛА и ВОДОПАДА не го смятайте вече!! САЩ не назначават пълномощен министър и не искат български такъв вече 6 месеца. Как да им го кажат по друг начин на Ганьовеца от Банкя и от Тотото. Чалгаджията и горския от БСП пък няма никога да го разберат!!
Няма са се реши роблема с водата , понеже е изпуснат. Това е сложен проблем, дори не може са се посочи обозримо решение или алтернатива. Има борд по водите , досега не съм чул нещо да кажат по въпроса.
В страна, в която няма правосъдие - наличното такова е обсебено от шепа мафиоти, нещата се решават от онбашията, а не от компетентните за това лица. Интересно какво ли биха казали за настоящата ни държава Ботев или Левски? Дали няма да им се стори, че сме далеч по-зле от тогавашната Османска държава? Стига се до там, че обикновени хора вземат правосъдието в ръцете си и след това си теглят куршума...
"Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече проблемът да е свършен." Проблемите не се решават с много министри около калните дупки и пресъхналите язовири. Решението е в спирането на краденето и в конкуренцията. Ама в страна, в която безнаказано могат да се запалят камионите на конкурента (справка - болкукът на София) и с овцедушен народ, ще се живее дълго така.
Маже и да стане, Боец призовава за радикални действия срещу мафията.
Да не стане като последня път ,да излезне Свинята и да ги обижа ,ще стане Цирк отново:/
Кой е тоя Мунчо бе ,повечето хора не знаят :/ Мунчо та Мунчо :/
Казаха че днес в 15 часа, ПП-ДБ се събират да протестират пред централата на ДПС срещу Пеевски, и за свобода на Коцев. Протестът е организиран от Боец.
Обединява ги примитивният популизъм и не само тях. Мунчо и той е от същата партия.
Шарлатани, тичайте за кофи. Че вашите корумпирани кметове и заместници страдат в арестите! Кофите им преливат! ;)