Колко премиери има България - според Борисов петима, но според Пеевски е един

Петима премиери има България, смята лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, докато санкционираният по глобалния закон "Магнитски" за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски смята, че премиерът е само един.

Повод за коментарите им пред журналисти бяха думите на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, че има трима министър-председатели - Делян Пеевски, Бойко Борисов и Росен Желязков.

Изказванията на Пеевски и Борисов станаха докато премиерът Росен Желязков е в САЩ за участие в в 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

"Петима премиери сме - Слави, Зафиров, аз, Желязков и Пеевски. Можеше да има само един в мое лице", каза Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Държавата може да има само един президент, премиер и председател на парламента", заяви Пеевски след думите на председателя на ГЕРБ.

Той каза още, че си говори с министрите "за каквото си иска".

Кризата с водата

Двамата обаче бяха единодушни, че правителството не се справя с водната криза, от която са засегнати над четвърт милион българи.

"Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече проблемът да е свършен. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно, просто не мога да пиша писма", заяви Бойко Борисов.

На въпрос дали това е критика към министрите от квотата на БСП - на околната среда и водите и на регионалното развитие, Борисов отговори, че е първо към премиера, защото те са на негово подчинение.

Според лидера на ГЕРБ изобщо не се реагира адекватно на кризата с водата.

"Аз не го коментирам, но истински ме боли за там. Премиерът трябва да отиде в Плевен с областния до него, от ВиК до него и министрите до него. И да ги остави там в рамките на 10-15 дни. А ако трябва премиерът да внесе нещо в Народното събрание - да дойде да го внесе. Няма партия, която да гласува против и да се реши проблемът, и да отиваме в другите области, където назрява този проблем", каза Борисов.

Председателят на ГЕРБ заяви, че е казал всичко това на премиера Росен Желязков.

Делян Пеевски, който писа писмо до Росен Желязков относно безводието, се съгласи с думите на Борисов.

"Премиерът Росен Желязков го няма, но има вицепремиер, надявам се още днес да бъде в Плевен, заедно с шефа на Националния борд по водите - Атанас Зафиров. Имаме достатъчно вицепремиери, заедно с министрите и на смени да седят там, докато решат кризата", коментира лидерът на ДПС-Ново начало.

Бедственото положение в Плевен заради водната криза беше удължено до 1 октомври.