Колко са сериозни санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и има ли изход от тях

Наложените от САЩ санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" като натиск за спиране на войната в Украйна може и да не съдържат поименно българското дружество "Лукойл Нефтохим", но със сигурност собствеността на "Лукойл" у нас е засегната. Реално рафинерията попада под забраната от 21 ноември да се извършват банкови разплащания от лица от САЩ или транзитни преводи през САЩ, свързани с активите на блокираните компании и техните дъщерни и с 50 и повече процента собственост дружества.

"Това означава, че рафинерията трябва да спре да извършва плащания за доставките суров петрол, тъй като иначе замесените в транзакциите лица рискуват да попаднат под вторични санкции", коментира пред Mediapool Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" на Центъра за изследване на демокрацията.

Според председателя на Българската петрола и газова асоциация Светослав Бенчев обаче санкциите на САЩ срещу "Лукойл" надали ще променят нещо у нас, при положение, че те нямат приложение извън САЩ.

Петролният бизнес и БНБ неглижират санкциите

Бенчев успокои, че страната ни разполага с достатъчно запаси от горива и не очаква ценови сътресения на пазара или недостиг на горива. Това е така, тъй като дистрибуторите и производителите са длъжни да поддържат запаси за критични ситуации.

Българската народна банка също излезе с донякъде неглижираща позиция, според която санкциите срещу "Лукойл" не застрашавали финансите на държавата и остави на всяка банка "сама да си преценя". "Кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC", заявиха от централната банка.

Припряност обаче на политическия фронт

Въпреки това управляващите се разбързаха за приемането на спорни текстове в Закона за насърчаване на инвестициите. Енергийната комисия в четвъртък не се съгласи с искането на опозицията от "Продължаваме промяната-Демократична България" да изслуша министрите на енергетиката, икономиката и финансите относно ефекта на санкциите срещу "Лукойл".

За сметка на това на второ четене прие продажбата на активи на "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това означава, че дни делят влизането в сила на това решение, което според вносителите от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН) ще гарантира, че рафинерията няма да попадне в съмнителни ръце или отново в такива, свързани с Русия. Според опозицията от "Продължаваме промяната-Демократична България" това позволява на контролираната от лидера на ДПС-Ново начало ДАНС да влияе върху бъдеща сделка в полза на интересите на Делян Пеевски.

Всъщност обаче от месеци не е ясно дали въобще се прави нещо по обявеното от "Лукойл" още в края на 2023 г. намерение да продаде българските си активи. След информациите за оферти от унгарската МОЛ, казахската "КазмунайГаз" и азерско-турски консорциум преговорите явно са в застой.

Но дори и да се стигне до сделка, според Владимиров такава след налагането на санкциите от САЩ не може да бъде реализирана, тъй като промяната в собствеността не може да бъде вписана.

Практически невъзможна сделка

Собственик на българската група на "Лукойл" е регистрираната в Швейцария "Литаско", която пък е на австрийската "Лукойл", притежавана на свой ред от руската компания. Тъй като санкциите на Вашингтон касаят всякакви транзакции с активи на "Лукойл" подобна сделка няма как да мине.

Според Владимиров най-разумният вариант е държавата да задейства приетият още през 2023 г. текст в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, предвиждащ министърът на икономиката да назначава в бургаската рафинерия особен управител от името на държавата. В закона е записано, че това става при установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси, нарушаване на конкуренцията в случай на монополно или господстващо положение. Тогава Съветът по сигурността към Министерския съвет може да инциира назначаването на особен управител и според Владимиров точно това трябва да предприемат управляващите.

"Най-лошо би било ако сега България започне да се моли от името на "Лукойл" за някаква дерогация на санкциите", коментира енергийният експерт.

"Алъш-вериш" или късане на връзките с "Лукойл"

По думите му този месец до влизане в сила на санциите не е даден за "алъш-вериш", а за да не се създаде логистичен и финансов колапс и банки и застрахователи да имат достатъчно време да прекъснат връзките си със санкционираните компании. Владимиров посочи, че изобщо не е е вярно, че бизнесът на "Нефтохим" няма да бъде засегнат.

Бенчев също допусна възможността санкциите на САЩ да имат някакво отражение върху част от транзакциите и застраховките на доставките на руската компания, които имат дори и косвено касателство с американски юридически лица. Но в същото време коментира, че санкционираната "Газпром" е намерила начини да заобикаля забраните на ЕС за финансови разплащания в отношенията си с европейски контрагенти. Владимиров обаче контрира, че това е станало благодарение на дадена дерогация.

Забравеният особен управител

Според експерта от Центъра за изследване на демокрацията най-удачният вариант е за особен управител на "Нефтохим" да се назначи "Българският енергиен холдинг" (БЕХ), защото има финансовата мощ да понесе заявка за доставка на петрол, която се прави на тримесечие и плащането е от порядъка на половин милиард долара. БЕХ може да получи и банкови ганарции за подобни транзакции, а също така на базата на подписани още през 2023 г. стендбай споразумения с три световни петролни компании може да се внесе суровина при поискване от държавата и дори да се окаже техническа помощ от тях при транзакциите.

Бенчев обаче смята, че назначаването на особен управител в "Лукойл" не променя факта със собствеността на руската компания и тази законова възможност в случая е неприложима за решаване на проблем, какъвто според него не съществува, освен ако ЕС Не се присъедини към санкциите на САШ..

"Ако държавата иска да придобие това предприятие, трябва да го национализира. Това означава една сума, която трябва да се плати или да го купи, ако другата страна иска да го продаде. Аз лично винаги съм смятал, че държавата не може да бъде оператор на тази голяма енергийна инфраструктура, това не се отразява добре", коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация пред БНТ.

Владимиров обясни, че при решение на държавата да назначи особен управител и тя да поеме контрола над рафинерията, тогава може да се поиска от финансовото министерство на САЩ изключение от санкциите за българското дружество и лиценз на дейност, което ще реши проблема.

"Да изчакаме"

Предстои да се види какво ще предприеме премиерът Росен Желязков, който обяви, че България има един месец, за да реши как да подходи. Той също призна, че ще има затруднения за рафинерията с оглед на нейната собственост. Има достатъчно произведени горива, рафинерията трябва да продължи да работи. Доставките на горива са обезпечени и не говоря за близко бъдеще, а по принцип, уточни премиерът.

Със свой коментар се включи и президентът Румен Радев. Как точно и в какво ще се изразят санкциите тепърва ще се уточнява, каза той. Рано е да спекулираме, най-важното и голямата задача пред правителството е да направи така, че да няма криза с горивата и да не се вдигат цените, добави президентът.

В съседна Румъния политиците също са в изчаквателен режим.

И там "Лукойл" е важен икономически играч, управлявайки рафинерията "Петротел" в Плоещ и 320 бензиностанции. Освен това руснаците са част от икономическа верига, имайки договори с "Ойл Терминал" за транспорт на суров петрол от Констанца до Плоещ за преработка, с "Черноморска железопътна компания" (CFR Marfă) или други железопътни компании за транспорт на резервоари за гориво с влак. Също така са партньори с "Ромгаз" в Черно море за разработването на газовото находище "Трайдънт", където работата все още не е започнала, тъй като проектът в момента е във фаза на проучване.

Букурещ разчита на Брюксел да преговаря за санкциите

Министърът на икономиката Раду Мируца предложи да се изчака и да се види окончателният вариант на санкциите на САЩ, защото в момента по думите му вървели преговори.

Местният бизнес на руснаците може да бъде засегнат, с последици за румънската икономика, но трябва да изчакаме и да видим какви аргументи и преговори ще проведе Европейската комисия от наше име с американците, казва Мируца.

"Всяка санкция очевидно има отрицателен ефект, защото това е целта на санкцията. Такива тарифи не се договарят индивидуално, те се договарят на ниво Европейската комисия. Ние изпращаме евентуалните проблеми, които възникват във всяка държава членка, там и имаме аргумент. Тези аргументи са централизирани на ниво Европейската комисия и се обсъждат на европейско ниво. След това Европейската комисия провежда дискусии със САЩ, това не са индивидуални преговори", каза министърът.

Ако в краткосрочен план основният натиск е свързан с непрекъснатостта на доставките, плащанията и банковите отношения, в дългосрочен план въпросът е как Румъния препозиционира своя микс от внос и вътрешни мощности, без да създава шокове в цените и на пазара на труда, коментира изданието dcbusiness.ro.

Възможен шок за паричните потоци на румънската рафинерия

В краткосрочен план първите 2-4 седмици са свързани с непрекъснатостта на потоците: текущи договори за суров петрол и продукти, логистични маршрути, документарни акредитиви, транспортно застраховане и клиринг чрез банки, които трябва да проверят дали контрагентите попадат под първични или вторични санкции. Това може да доведе до шок в разходите на румънските активи на "Лукойл" и паричния поток, ако оборотът на запасите се забави или ако възникнат ограничения върху кредита на доставчиците.

При рафинерията "Петротел" мажоритарният акционер "Литаско" може да се превърне в оперативен възел в зависимост от това как банките интерпретират риска от санкции и евентуални разяснения/откази от отговорност.

За потребителя в Румъния непосредственият риск е по-скоро от волатилността на цените на бензиностанциите, отколкото от недостига. Дори без физически прекъсвания, простото преоценяване на риска (застрахователни премии, разходи за финансиране, пренасочване на доставки, по-ниски отстъпки при покупки) може да добави няколко долара/литър в дните след обявяването на санкциите. В огледален план конкурентите (OMV Petrom, Rompetrol и др.) имат интерес да стабилизират пазара, но го правят за сметка на наличността и устойчивостта на собствените си маршрути, така че синхронизацията на мрежата остава чувствителна.

В рамките на 3–12 месеца базовият сценарий включва преконфигуриране на веригите за доставки от потоци, свързани със санкционирани субекти, към "чисти" източници на суров петрол и продукти, отбелязват румънските анализатори.