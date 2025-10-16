Комисия на Европейския парламент подкрепи въвеждането на дигитално пълнолетие на равнище ЕС

Комисия на Европейския парламент предложи днес да се забрани на лица под 16-годишна възраст достъп без родителско разрешение до социалните мрежи и асистентите за изкуствен интелект поради рисковете, които те представляват за здравето и безопасността на децата и юношите, предаде Франс прес.
"Депутатите предлагат минимална възраст от 16 години в целия ЕС за достъп до социални мрежи, платформи за споделяне на видеоклипове и ИИ-асистенти (асистенти с изкуствен интелект), освен с родителско разрешение, и минимална възраст от 13 години за достъп до всяка социална мрежа", уточни Европейският парламент в съобщение.
В обосновката си депутатите посочват по-специално "рисковете, свързани със зависимостта, психичното здраве и излагането на незаконно и вредно съдържание".
Предложението, внесено от датската евродепутатка Кристел Шалдемосе (социалдемократи), беше прието с голямо мнозинство от Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите. То ще бъде представено на всички евродепутати в края на ноември на пленарно заседание.
Предложението за въвеждане на цифрово пълнолетие увеличава още повече натиска върху платформите, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна обсъждане на целесъобразността от въвеждането на такава мярка в целия ЕС. Експертна група трябва да представи до края на годината препоръките си на Фон дер Лайен, която лично подкрепя такива забрани.
27-те държави членки на ЕС са разделени по въпроса, но идеята набира все по-голяма популярност в Европа. Под натиска на Дания, която е ротационен председател на ЕС и неотдавна обяви подобен проект за "дигитално пълнолетие" от 15-годишна възраст, европейските министри на цифровите технологии подкрепиха миналата седмица инициативата на Фон дер Лайен, припомня АФП.
