Комисията по ваксините в САЩ спря препоръките за ежегодна Covid ваксинация

Консултативната комисия по ваксините в САЩ взе решение да спре да препоръчва всички възрастни да се ваксинират ежегодно срещу Covid-19.
Досега препоръчителната ваксинация срещу Covid-19 беше официално одобрена за повечето американци.
Американските медии припомнят, че министърът на здравеопазването Робърт Кенеди-младши уволни всички 17 членове на Комисията през юни и лично избра техните наследници, което предизвика отзвук в медицинската общност.
Гласуването в сегашния състав на Комисията отмени препоръката за реваксиниране на всички възрастни, включително и за рисковите групи над 65 години.
Вместо това пациентите ще решават дали да се ваксинират след консултации с личния си лекар.
През май федералните власти спряха да препоръчват ваксината срещу Covid-19 за здрави бременни жени и деца, припомня БНР.
В момента Центърът за контрол и превенция на заболяванията на САЩ препоръчва ваксинация срещу Covid-19 за повечето хора на възраст над 18 години. По отношения на децата до тази възраст обаче Центърът казва, че родителите трябва да обсъдят ползите от ваксинацията с медицински специалист.
Противоречията по отношение на ваксинациите обаче разделят медицинския бранш в САЩ. През миналия месец Американската академия по педиатрия препоръча всички бебета и малки деца на възраст от 6 до 23 месеца да бъдат ваксинирани срещу Covid. Според тях именно тази група стига най-често до болница при инфектиране с вируса.
Не знам, какви истини за ваксините очаквате да излязат, освен абсолютният факт, че като насложите върху картата на Щатите, къде са най-многото смъртни случаи от ковид и щатите с най-ниски нива на ваксинация, ще видите, че съвпадат. Това са щати с различно управление и местоположение, така че не може да се обясни с друго, освен с липсата на поставени ваксини.
Както и у нас, няма човек незасегнат от загубата на близък или познат от ковид, защото бяхме подведени от руската пропаганда и управниците ни и не се ваксинирахме.
Мда, тикво проста, сега остава да детайлизираш познанията си за Ковид ваксините, да ни обясниш колко са, кои са, на какъв принцип работят, чие производство са и накрая каква истина очакваш да излезе, че то нали щяха да измрат всички "набодени", щяха да получат какви ли не необратими увреждания, да останат безплодни даже.
Какво се сбъдна от тия глупости бе, конкретизирай!
Малко по малко истината за Ковид-ваксините ще започне да излиза наяве.
Джон и Робърт затова ли ги застреляха, за да ги наследи такъв кретен