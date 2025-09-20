Комисията по ваксините в САЩ спря препоръките за ежегодна Covid ваксинация

Консултативната комисия по ваксините в САЩ взе решение да спре да препоръчва всички възрастни да се ваксинират ежегодно срещу Covid-19.

Досега препоръчителната ваксинация срещу Covid-19 беше официално одобрена за повечето американци.

Американските медии припомнят, че министърът на здравеопазването Робърт Кенеди-младши уволни всички 17 членове на Комисията през юни и лично избра техните наследници, което предизвика отзвук в медицинската общност.

Гласуването в сегашния състав на Комисията отмени препоръката за реваксиниране на всички възрастни, включително и за рисковите групи над 65 години.

Вместо това пациентите ще решават дали да се ваксинират след консултации с личния си лекар.

През май федералните власти спряха да препоръчват ваксината срещу Covid-19 за здрави бременни жени и деца, припомня БНР.

В момента Центърът за контрол и превенция на заболяванията на САЩ препоръчва ваксинация срещу Covid-19 за повечето хора на възраст над 18 години. По отношения на децата до тази възраст обаче Центърът казва, че родителите трябва да обсъдят ползите от ваксинацията с медицински специалист.

Противоречията по отношение на ваксинациите обаче разделят медицинския бранш в САЩ. През миналия месец Американската академия по педиатрия препоръча всички бебета и малки деца на възраст от 6 до 23 месеца да бъдат ваксинирани срещу Covid. Според тях именно тази група стига най-често до болница при инфектиране с вируса.