Комисията за защита от дискриминация ще проверавя случая със сваленото от самолет дете с инвалидна количка

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ще извърши проверка по случая със сваленото от самолет дете в инвалидна количка, след като се е самосезирала по доклад на председателя Елка Божова.

Тя предлага да бъде образувано производство пред КЗД, за да се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация (под форма на тормоз) и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на закона от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложат предвидените наказания.

"Считам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка, с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак "увреждане", посочва в доклада си Божова.

На 08 август 9-годишно дете в инвалидна количка беше свалено от самолет на Ryanair, защото количката му "не отговаряла на стандартите за безопасност заради батерията".

В неделя авиационната компания прехвърли отговорността върху наземните служители на летище София. Според Ryanair те не са били сигурни в изправността на батерията на помощното съоръжение и е отказано качването му на борда, заради което семейството станало агресивно.

Председателят на КЗД отбелязва, че според изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи.

По думите Божова е засегнато и правото от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя на хората с увреждания да имат „достъп“ до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.

Междувременно вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов е внесъл в КЗД заради случая. Вече тече и проверка от главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, предаде БТА.

В неделя Караджов потърси отговорност и отговори от Ryаnair и определи опитът на компанията да прехвърли вината върху наземния оператор като неприемлив.