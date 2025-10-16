"Комуникационната грешка" във "Величие": Депутати се регистрирали за "някакви пари"

Искам да се разгранича от 8-те депутати, които днес се регистрираха за работа в Народното събрание. Истинската причина за регистрацията на тези 8 депутати е желанието да не им бъдат орязани някакви пари. Нещо, което за мен е недостойно. Това каза в специална позиция във Фейсбук председателят на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Михайлов упрекна своите колеги, че "унищожават всичко сътворено от хората в партията, които се борят всеки ден и дават всичко от себе си, за да има справедливост".

Днес в парламента отново не се събра кворум. Депутатите на ГЕРБ, "Има такъв народ" и "ДПС - Ново начало" не се регистрираха. Едва 71 от 240 народни представители заявиха готовност да работят в четвъртък, като от тях от управляващото мнозинство бяха само 9-има от депутатите на БСП. Сред регистрираните бяха 8 от 10-имата депутати на "Величие".

"Няма значение, че това решение не води до някакви последствия и че днес няма събрание. Въпросът е принципен", заяви Михайлов.

Последваха приказки за "комуникационна грешка", "недоразумения", разкаяние и "трикратни извинения" от провинилите се народни представители за прегрешението да се регистрират заедно с опозицията и да помогнат за евентуално осигуряване на кворум.

"Наистина ние допуснахме комуникационна грешка. Наистина инструкциите на господин Михайлов бяха винаги да се регистрираме, след като присъстващите в залата станат 121 човека, за да не създаваме излишно кворум. Никой не е имал никакво лошо намерение. Трикратно се извиняваме и ще подобрим комуникацията помежду си, за да не се стига до такива недоразумения, защото това наистина е недоразумение", съобщиха депутатите от "Величие" и обясниха, че са се обадили да се извинят лично на председателя на партията, а той приел извиненията им.

От партията обясниха, че идеята на поръчението на лидера им да не се регистрират, преди да се събере кворум, е "да не улесняват управляващите с по-малък брой гласове да взимат решенията по различни закони". Депутатите обаче отказаха да отговорят на въпросите на журналисти защо тази принципна позиция на групата важи с пълна сила, дори когато управляващите не са в пленарната зала и се регистрира само опозцията.