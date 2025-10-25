Конгресът на АЛДЕ излезе с резолюция срещу ареста на Благомир Коцев

Алиансът на демократите и либералите в Европа (АЛДЕ) прие резолюция срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев.
Това стана по време на конгреса на АЛДЕ, който се проведе в Брюксел. На него представители на "Продължаваме промяната" бяха председателят на партията Асен Василев, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ акад. Николай Денков, бившият съпредседател на ПП Кирил Петков и зам.-председателят на парламентарната група на ПП-ДБ Лена Бориславова.
В резолюцията, която беше предложена от ПП, партиите членове на АЛДЕ се призовават да повдигнат "въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти", като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.
Освен това се настоява за временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България до освобождаването на всички политически затворници.
Резолюцията потвърждава и решението за организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe
(Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието
на върховенството на правото и да докладва на Бюрото на АЛДЕ.
Ето какво гласи резолюцията на АЛДЕ:
"Отбелязва, че:
● България е държава членка на ЕС от почти 20 години, но преживява отстъпление
по отношение на демокрацията, върховенството на правото и свободата на
медиите.
● Възприятията за независимост на съдебната власт и за нивата на корупция в България са сред най-ниските в ЕС.
● През последните месеци се наблюдава тревожен модел на политическа намеса в съдебните дела, на нарастващо използване на прокурорските правомощия за насочване на удари срещу опозиционни фигури, както и на законодателни усилия, които застрашават демократичните механизми за взаимно възпиране и баланс.
● Членове на демократичната опозиция, по-специално лидери и избрани
представители на членуващата в АЛДЕ партия „Продължаваме Промяната“, са
изправени пред разследвания и публични кампании по дезинформация,
следващи повтарящ се модел на контролирани изтичания на доказателства,
целящи да дискредитират опоненти и да сплашват останалите да се подчинят.
● Най-фрапиращият, макар и не единствен, пример, е политическият арест и
продължаващото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев и двама
общински съветници, което носи всички белези на политически мотивирана
атака, целяща да ограничи участието им в обществения живот.
● Обстоятелствата около ареста на Коцев пораждат основателни съмнения за
нарушаване на основни права, гарантирани от Конституцията на Република България и от международните стандарти за защита на правата на човека.
● Съответствието на цялото производство както с процесуалните, така и с материалноправните правила, е силно съмнително.
● Политическият арест на Коцев предизвика масови протести както във Варна, така и в София, което подчерта несъгласието на българското общество с използването на правоохранителните органи за атакуване на демократичната опозиция и с подмяната на демократичния вот на българските граждани.
● Всяка държава членка, която се отдалечава от основните ценности на Европейския съюз, застрашава основните права на европейските граждани.
● Всяка държава членка на ЕС се е обвързала договорно да спазва просвещенските европейски ценности - свобода, демокрация, върховенство на правото (чийто белег е независимата съдебна власт), права на човека и отворени общества - съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз, и е приела надзор от страна на Съюза в тази връзка.
● Ако не бъде адресирано, сегашното демократично положение в България може да се превърне в модел как институциите могат да бъдат насочвани към запазване на елитния контрол, като същевременно се изплъзват както от обществен контрол, така и от международни последици.
Смята, че:
● Върховенството на правото е съществен елемент на демократичната държава и осигурява защита срещу тирания и избирателно правосъдие.
● Демонстрирането на убедителни резултати от разследвания, обвинения и влезли в сила присъди по случаи на корупция на високите етажи на властта, както се изисква в рамката за върховенството на правото за 2025 г., никога не може да бъде постигнато чрез политически мотивирани атаки, насочени срещу демократичната опозиция.
Приветства:
● Незабавната реакция на партия АЛДЕ, на парламентарната група Renew Europe (Обнови Европа), на Renew Europe (Обнови Европа) в Европейския комитет на регионите и на Европейския либерален форум.
● Реакцията на българското общество, което даде ясна отрицателна оценка на политическата атака срещу представители на опозицията.
Призовава за:
1. Партиите членове на АЛДЕ да повдигнат въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.
2. Временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България до освобождаването на всички политически затворници.
3. Организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe (Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото."
