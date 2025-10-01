Конгресът не постигна сделка, правителството на САЩ спря работа

Американското правителство спря голяма част от дейността си в сряда, след като дълбоките партийни разделения попречиха на Конгреса и Белия дом да постигнат споразумение за държавния дълг. Политически анализатори прогнозират, че бюджетът може да даде повод за дълга, изтощителна конфронтация, която може да доведе до загубата на хиляди федерални работни места.

15-ото спиране на финансиране на правителството от 1981 г. насам ще блокира публикуването на широко следения септемврийски доклад за заетостта, ще забави въздушните пътувания, ще спре научни изследвания, ще задържи заплащането на американските войници и ще доведе до неплатен отпуск за 750 000 федерални служители при дневна цена от 400 милиона долара, съобщава Ройтерс.

Тръмп, чиято кампания за радикално преструктуриране на федералното правителство вече върви към освобождаването на около 300 000 държавни служители, предупреди демократите в Конгреса, че едно спиране може да отвори пътя за "необратими" действия, включително съкращаване на още работни места и програми.

Спирането започна часове след като Сенатът отхвърли краткосрочна мярка за държавните разходи, която би запазила работата на правителството до 21 ноември.

Демократите се противопоставиха на законопроекта заради отказа на републиканците да добавят удължаване на здравните помощи за милиони американци, които изтичат в края на годината. Републиканците твърдят, че въпросът трябва да бъде разгледан отделно.

Става дума за 1,7 трилиона долара за дейността на агенциите, което е приблизително една четвърт от общия бюджет на правителството от 7 трилиона долара. Голяма част от останалото отива за здравни и пенсионни програми и за плащане на лихви по нарастващия дълг от 37,5 трилиона долара.

Независими анализатори предупреждават, че спирането може да продължи по-дълго от предишните блокади, свързани с бюджета, тъй като Тръмп и представители на Белия дом заплашват да накажат демократите с орязване на програми и федерални заплати.

Бюджетният директор на Тръмп Ръсел Воут, който призовава за "по-малко двупартийни“ бюджетни решения, а миналата седмица заплаши с уволнения в случай на спиране на финансирането.

Фючърсите на "Уолстрийт“ се понижиха, златото достигна рекорден връх, а азиатските акции се колебаеха, докато инвеститорите се притесняваха за забавяния в публикуването на ключови данни и за въздействието от загубата на работни места. Доларът се задържа близо до най-ниското си ниво за последната седмица спрямо основните валути.

Най-дългото спиране на правителството в историята на САЩ продължи 35 дни и се случи в началото на 2019 година по време на първия мандат на Тръмп.

"Всичко, което искат, е да се опитат да ни сплашат. И няма да успеят“, каза лидерът на демократите в Сената Чък Шумър в реч от трибуната, ден след среща в Белия дом с Тръмп и други лидери в Конгреса, която завърши с големи различия между двете партии.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун описа провалилия се краткосрочен законопроект за разходи като "непартийна“ мярка.

"Промененото е, че президентът Тръмп е в Белия дом. За това става дума. Това е политика. И няма никаква съществена причина защо трябва да има спиране на правителството“, каза пред репортери републиканецът от Южна Дакота.

Републиканците държат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но правилата изискват 60 от 100-те сенатори да се съгласят върху законопроект за финансиране на правителсъвото. Това означава, че са необходими поне седем демократи, за да бъде приет бюджет.

Демократите са под натиск от своите разочаровани поддръжници да постигнат рядка победа преди изборите за Конгрес през 2026 г., които ще определят контрола върху законодателната власт за последните две години от мандата на Тръмп.

Здравната инициатива им дава възможност да се обединят зад тема, която намира отклик сред избирателите.

Наред с удължените здравни субсидии, демократите също се стремят да гарантират, че Тръмп няма да може да отмени тези промени, ако те бъдат подписани като закон. Тръмп отказа да изразходва милиарди долари, одобрени от Конгреса, което накара някои демократи да се запитат защо изобщо трябва да гласуват за каквото и да е законодателство за финансиране.

Професорът от Чикагския университет Робърт Пейп каза, че необичайно поляризираната политическа среда в САЩ след убийството на консервативния активист Чарли Кърк и нарастващата сила на крайните крила в двете партии може да направят по-трудно за лидерите да постигнат споразумение за възобновяване на работата на правителството.

"Правилата на политиката се променят радикално и не можем да знаем със сигурност къде всичко това ще завърши,“ каза професорът по политически науки Робърт Пейп, който изучава политическото насилие. "Всяка от страните ще трябва да отстъпи срещу десетки милиони наистина агресивни поддръжници, своите собствени избиратели, което ще бъде много трудно да направят,“ добави той, цитиран от Ройтерс.

Преди спирането Тръмп се обърна към своите поддръжници с дийпфейк видео, показващо манипулирани изображения на Шумър, който изглежда критикува демократите, докато до него стоеше лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис, върху когото бяха наложени грубо нарисувани сомбреро и мустак.

"Беше детинско. Беше дребнаво,“ каза Шумър пред репортери. "Това е нещо, което едно петгодишно дете би направило, а не президент на Съединените щати. Но то показва колко несериозни са. Изобщо не ги е грижа за вредата, която ще причинят.“