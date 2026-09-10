Константин Вълков и Александрина Пендачанска начело на инициативния комитет на Гюров и Кандев (пълен списък)

Дългогодишният журналист и университетски преподавател Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска са съпредседатели на вече учреденя инициативен комитет за издигането на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вицепрезидент.

"Андрей Гюров няма да коленичи пред никого. Затова заставам зад този тандем, зад тези двама смели мъже – Андрей Гюров и Георги Кандев", каза Пендачанска.

Без да ги назовава поименно, тя направи и паралел с настоящия премиер Румен Радев и доскорошния му вицепрезидент Илияна Йотова, която сега партията му подкрепя за президентския пост: "За съжаление, има един друг образ. Един образ на срам и унижение, който трудно излиза от съзнанието. Образът на български президент, който коленичи в краката на чужда посланичка, и образът на български вицепрезидент, който коленичи в краката на офицер от КГБ".

"Причината да съм тук е, че Андрей Гюров не е двулик. И това ми е важно", каза Вълков и добави: "Другата причина, по която съм тук, е, че когато Кандев и Гюров влязат в стаята, аз не само ги виждам, аз ги усещам. И това е много важно".

Кой още влиза в инициативния комитет

"Инициативният комитет се състои от над 200 членове – творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени. Много пъстър състав – хора, които са успели в своята област, които имат своето име и присъствие в обществото, независимо от това дали са заемали един или друг държавен пост, т.е. които малко или много са пример за това как всеки от нас може да успява в България, когато има нормална среда за развитие", каза пред журналисти преподавателят по право на ЕС Христо Христев, който е част от инициативния комитет.

Сред издигащите Гюров и Кандев е и бившият вицепремиер, ексвътрешен министър при управленията на ГЕРБ, бивш посланик в Израел Румяна Бъчварова, която беше и шеф на кабинета на Гюров, докато той беше служебен премиер.

В комитета има и бивши министри от правителството "Гюров" - образователният Сергей Игнатов, регионалният Николай Найденов, здравният Михаил Околийски и финансовият Георги Клисурски.

В него са известните писатели Здравка Евтимова, Радослав Бимбалов, Румен Леонидов, актьорите Койна Русева, Владимир Люцканов, Ивайло Христов, Снежина Петрова, Ели Скорчева, Меглена Караламбова и Алек Алексиев, медийният експерт и философ Георги Лозанов, историкът и бивш образователен министър Веселин Методиев, юристът и някогашен председател на СДС Екатерина Михайлова, медийният експерт проф. Нели Огнянова, бившият банкер Левон Хампарцумян, бившият министър на отбраната Тодор Тагарев и инфлуенсърът Мими Шишкова.

Сред музикантите зад Гюров и Кандев са вокалистът на "Остава" Свилен Ноев, Иво Казасов от "Акага", Данчо Караджов от "Сигнал", Ерсин Мустафов от "JEREMY?", Димитър Кърнев от D2.

Част от комитета са журналистите Еми Барух, Бойко Станкушев, Камен Алипиев-Кедъра, Иво Беров, Венелина Попова, Руси Чернев и Искра Ангелова.

Гюров: Ще бъда гарант за европейското развитие на България

"Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години", каза Гюров след учредяването на комитета и добави:

"Няма да толерирам, нито да си затварям очите за нарушенията на закона и на разбиранията на гражданите за почтеност в обществения живот и в институциите на публичната власт".

Кандидатът за президент посочи, че ще отстоява европейската ориентация на България: "Като президент на България ще бъда гарант за това развитие, а не проводник на плановете на тези, които искат да откъснат България от достойното ѝ място в Европа и свободния свят".

Гюров и Кандев обявиха на 1 септември официлано, че ще участват на предстоящите президентски избори като независими кандидати.

"Демократична България" и "Продължаваме промяната" предварително заявиха, че биха подкрепили кандидатура на Гюров за президент. Предстои ръководствата на формациите да вземат официалните си решения.

Гюров и Кандев дадоха заявка, че ще търсят широка подкрепа, включително сред избирателите на ГЕРБ, БСП и "Прогресивна България", но не са казвали, че ще търсят такава от самите партии.

Инициативните комитети разполагат с още 4 дни за регистрация в ЦИК, защото крайният срок за регистрацията им изтича в понеделник. Кандидат-президентските двойки пък могат да бъдат регистрирани до 22 септември, а три дни по-късно започва и предизборната кампания.

Във вторник беше учреден инициативният комитет на държавния глава Илияна Йотова, която е сред основните кандидати за поста.

Пълният списък на членовете на инициативния комитет:

1. Александрина Пендачанска, оперна певица

2. Александър Алексиев, актьор и продуцент

3. Александър Камарашки, финансист, бизнесмен

4. Проф. Александър Кьосев, културолог и университетски преподавател

5. Проф. Амелия Личева, литературен критик и университетски преподавател

6. Ангел Василев, икономист и предприемач

7. Проф. Ангел Калайджиев, юрист и университетски преподавател

8. Антоанета Бачурова, журналист, сценарист и продуцент

9. Антон Панайотов, финансист и предприемач

10. Антонина Златарска, юрист

11. Асен Асенов, бизнесмен

12. Доц. д-р Ася Консулова-Кирова, медицински онколог

13. Проф. Атанас Кундурджиев, нефролог

14. Атанас Маев, икономист, културен мениджър и продуцент

15. Ахмед Даудов, общественик, турска общност в България

16. Бедрос Халваджиян, продуцент и предприемач

17. Богдан Александров, художник

18. Бойко Станкушев, журналист

19. Борис Харизанов, юрист

20. Борислав Герасимов, предприемач

21. Доц. Боряна Мусева, юрист и университетски преподавател

22. Боряна Пунчева, режисьор и университетски преподавател

23. Боян Аврамов, експерт по местно управление и защита при бедствия

24. Валентин Николчев, предприемач и собственик на бизнес

25. Гл. ас. д-р Ваня Кашукеева-Нушева, политолог и преподавател

26. Д-р Васил Костадинов, лекар

27. Васил Къркеланов, фотограф, режисьор, продуцент

28. Васил Стефанов, юрист

29. Василена Киара Димитрова, студент по медицина

30. Велика Иванова

31. Велина Кулина, общественик

32. Проф. Велислав Минеков, скулптор и университетски преподавател

33. Венелин Иванов, скулптор

34. Венелина Попова, журналист

35. Весела Кондакова, културен мениджър и университетски преподавател

36. Проф. Веселин Методиев, историк и университетски преподавател

37. Веселин Тодоров, музикант и предприемач

38. Вили Прагер, артист, хореограф, продуцент

39. Владимир Афенлиев, икономист и здравен експерт

40. Владимир Люцканов, актьор, сценарист, режисьор

41. Владимир Табутов, инженер и предприемач в енергийния сектор

42. Гавраил Билев, предприемач

43. Галин Стоев, режисьор и актьор

44. Д-р Георги Езекиев, хирург и онколог

45. Георги Иванов, журналист

46. Георги Иванов Георгиев, експерт по сигурност

47. Георги Клисурски, икономист и експерт по публични финанси

48. Георги Лозанов, културолог и медиен експерт

49. Георги Пеев, журналист, общественик и параолимпиец

50. Проф. Георги Фотев, социолог, философ и университетски преподавател

51. Инж. Груд Илиев, предприемач

52. Груди Грудев, бизнесмен

53. Даниел Делибашев, финансист и общественик

54. Данчо Караджов, музикант и композитор

55. Десислава Златарова

56. Доц. Десислава Петкова-Варадинова, биолог

57. Деян Василев, икономист и предприемач

58. Доц. д-р Деяна Марчева, юрист и университетски преподавател

59. Деяна Щерева, инженер-химик

60. Джумхур Нехат Мехмед, софтуерен инженер

61. Димитър Бочев, писател, публицист и дисидент

62. Димитър Вълчев, адвокат

63. Д-р Димитър Димитров, лекар

64. Димитър Дурчов, предприемач

65. Доц. Димитър Илиев, автомобилен състезател и университетски преподавател

66. Димитър Карамфилов, музикант и композитор

67. Димитър Кърнев, музикант и композитор

68. Димитър Парасков, финансист и общественик

69. Димитър Русев, бизнесмен

70. Димитър Станчев, реставратор

71. Добромир Гюлев, експерт по оценка на риска

72. Проф. д-р Екатерина Михайлова, юрист и университетски преподавател

73. Ели Скорчева, актриса

74. Еми Барух, журналист и преводач

75. Ерсин Мустафов, музикант и вокалист

76. Жени Мичева, нотариус

77. Здравка Евтимова, писателка и преводачка

78. Зорница Захариева, учителка

79. Ибрахим Куруджу, спортен мениджър, дисидент и правозащитник

80. Проф. Ивайло Христов, актьор, режисьор и университетски преподавател

81. Иван Анчев, дипломат и експерт по национална и международна сигурност

82. Иван Георгиев

83. Проф. Иван Иванов, икономист и университетски преподавател

84. Проф. д-р Иван К. Иванов, психолог и преподавател

85. Иван Петков Иванов, икономист

86. Иван Петрушинов, актьор

87. Иван Стефанов Иванов, IT специалист

88. Иван Стръмски, юрист

89. Иван Шишиев, фотограф и публицист

90. Ивелин Попов, мениджър

91. Иво Беров, журналист и писател

92. Иво Казасов, музикант

93. Илиан Георгиев, IT предприемач

94. Илия Антонов, експерт по национална сигурност

95. Полк. д-р Илиян Комитов, лекар, специалист по инфекциозни болести

96. Ирена Младенова, икономист и университетски преподавател

97. Ирина Макавеева Иванова

98. Искра Ангелова, журналист

99. Йордан Жечев, рекламист, творчески директор

100. Йордан Йорданов, юрист

101. Доц. д-р Калоян Ганев, икономист и университетски преподавател

102. Камен Алипиев-Кедъра, спортен журналист

103. Катя Стоянова

104. Катя Тричкова, филмов продуцент

105. Кирил Василев, бизнесмен

106. Койна Русева, актриса

107. Константин Вълков, журналист

108. Корман Исмаилов, икономист и общественик

109. Проф. Коста Костов, пулмолог

110. Костадин Колъпов, учител

111. Костадинка Биджева

112. Красимир Каменов Димитров

113. Красимир Петков, икономист и общественик

114. Кристина Грозева, режисьор, сценарист и продуцент

115. Кръстьо Пеев, общественик

116. Лалка Обрейкова, инженер, внучка на д-р Обрейко Обрейков

117. Левена Лазарова, журналист, издател и предприемач

118. Левон Хампарцумян, банкер

119. Любомир Христов, педагог и училищен директор

120. Д-р Людмил Матеев, невролог

121. Магдалена Малеева, професионална тенисистка, предприемач и общественик

122. Мариела Шошкова, икономист, галерист

123. Мариета Георгиева, инженер, педагог и експерт по професионално образование

124. Мария Стаевска-Коташева

125. Марияна Дамянова

126. Мартин Асенов, ландшафтен архитект

127. Доц. д-р Мартин Караманлиев, хирург и университетски преподавател

128. Мартин Папазов, ИТ предприемач

129. Инж. Мартин Петров, инженер и индустриален мениджър

130. Мартин Петров, юрист и експерт по международно наказателно право

131. Мартина Ненова, архитект

132. Мая Аргирова

133. Меглена Караламбова, актриса

134. Миглен Евлогиев, експерт по киберсигурност

135. Милен Кираджиев, предприемач и собственик на бизнес

136. Милен Недялков, учител

137. Мими Шишкова, юрист, издател, политически инфлуенсър и общественик

138. Минчо Тодоров

139. Митко Кунчев, математик и педагог

140. Доц. д-р Михаил Околийски, психотерапевт, сексолог и университетски преподавател

141. Момчил Николов, писател

142. Д-р Момчил Хубчев, ендокринолог

143. Моньо Христов, земеделец, зооинженер, икономист и общественик

144. Инж. Мурад Тюрк, строителен инженер

145. Невена Калудова, актриса

146. Проф. Нели Огнянова, юрист, експерт по медийно право и университетски преподавател

147. Никола Груев - Котарашки, музикант, композитор и архитект

148. Никола Минчев, юрист и евродепутат

149. Никола Янков

150. Николай Брънзалов, актьор

151. Николай Желязов, предприемач

152. Инж. д-р Николай Найденов, инженер по геодезия и университетски преподавател

153. Николета Петрова, педагог и образователен предприемач

154. Огнемир Велков

155. Инж. Олег Стоилов, машинен инженер и общественик

156. Павел Златаров, цигулар, диригент и концертмайстор

157. Павел Павлов, сценарист и режисьор

158. Павел Филипов, адвокат

159. Д-р Панчо Панайотов, лекар и общественик

160. Пенка Чернева, историк и архивист

161. Петко Славов, музикант, певец и автор на песни

162. Петър Вълчанов, режисьор и сценарист

163. Петър Петков, музикант, певец и композитор

164. Петър Петров, бизнесмен

165. Д-р Пламен Майсторов, анестезиолог

166. Пламен Христов, мениджър

167. Пламен Цанев

168. Преслав Иванов - Пресли, стриймър и създател на съдържание

169. Радослав Бимбалов, писател и рекламист

170. Радослав Бойчев, експерт по сигурността

171. Д-р Радослав Радев, специалист по лъчелечение и радиохирургия

172. Доц. д-р Радослав Чайров, химик и университетски преподавател

173. Доц. д-р Ралица Ганева, икономист и университетски преподавател

174. Румен Леонидов, писател, поет, публицист и издател

175. Румяна Бъчварова, социолог и дипломат

176. Руси Чернев, спортен журналист

177. Д-р Сашка Бизеранова-Стоянова, етнограф

178. Светлин Бонев, икономист

179. Светослав Дяков, бивш професионален футболист

180. Проф. Светослав Овчаров, режисьор, сценарист и университетски преподавател

181. Проф. д-р Свилен Маслянков, хирург и университетски преподавател

182. Свилен Ноев, музикант и вокалист на група „Остава“

183. Себахтин Исмаил, бизнесмен

184. Проф. Сергей Игнатов, египтолог и университетски преподавател

185. Симеон Леви, фотограф

186. Симеон Стоилов, предприемач, икономист и дипломат

187. Симеон Христов, музикант и композитор

188. Симеона Джуброва, юрист

189. Славчо Свиленов, учител

190. Снежина Петрова, актриса и университетски преподавател

191. Д-р Станимир Качешмаров, лекар

192. Станимир Трошев

193. Станка Велинова, актриса и преподавател по актьорско майсторство

194. Стефан Бозаджиев, туроператор

195. Стефан Денолюбов, актьор

196. Стефан Митов, мениджър

197. Проф. д.н. Стефан Попов, философ и университетски преподавател

198. Стефан Тихолов, адвокат

199. Доц. Стефка Бонева, ядрен физик и изследовател

200. Проф. дфн Стилиян Йотов, философ и университетски преподавател

201. Стоян Петров Мавродиев, предприемач

202. Проф. д-р Татяна Коцева, социолог и демограф

203. Теменужка Цветкова, помощник-фармацевт и общински съветник

204. Теодор Шишманов, музикант

205. Теодора Маркова, сценарист и продуцент

206. Тодор Иванов

207. Проф. д-р Тодор Тагарев, експерт по отбрана и сигурност и университетски преподавател

208. Трифон Сидеров, бизнесмен

209. Д-р Филип Гунев, експерт по сигурност и публични политики

210. Филип Шавов, експерт по дигитални комуникации, триатлонист и организатор на ултратриатлон „Лъвско сърце“

211. Д-р Хелия Кирилова Божилова, лекар

212. Христо Борисов, технологичен предприемач

213. Христо Панджаров, IT експерт

214. Проф. Христо Хинков, психиатър и експерт по обществено здраве

215. Доц. д-р Христо Христев, юрист и университетски преподавател по право на ЕС

216. Хубавена Хубенова, преводач

217. Цанка Илиева, мениджър

218. Доц. д-р Цвета Попова, юрист и университетски преподавател

219. Цветанка Йотина, кмет

220. Цветомир В. Цанов, спортист

221. Юлия Берберян, тенисистка и треньор по тенис.

222. Доц. Юлия Захариева, юрист и университетски преподавател по право на ЕС

223. Юлиян Леков, експерт по публична администрация

224. Юлиян Табаков, художник и сценограф

225. Яна Костова, бизнесдама

226. Яна Титова, актриса и режисьор