Kонституционен съдия от квотата на президента е докладчик по делото за отнемането на влиянието му в ДАНС

Никола Лалов 3 коментара
Докладчик по делото е Сашо Пенов, сн. БГНЕС
Конституционният съдия от президентската квота и бивш служебен министър на образованието Сашо Пенов ще е докладчик по делото в Конституционния съд за поправките в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), с които се лишава държавният глава от влияние в службата.
 
С промените председателят на контраразузнаването вече ще се назначава с решение на парламента, а не с указ на държавния глава.
 

Управляващите приеха аналогични поправки и за разузнаването и ДАТО, като не се съобразиха с наложеното от президента вето.
 

Кой е докладчикът по делото

 
Сашо Пенов, който е докладчик по делото, влезе в съда от квотата на президента.
 
Той е бил и служебен министър в назначения от Румен Радев кабинето начело с Гълъб Донев.
 
Пенов беше и дългогодишен правен съветник на президента Георги Първанов.
 
Първанов го освободи, след като се оказа, че паралелно с това е бил адвокат на "Леденика" - пивоварната на покойния бизнесмен Михаил Михов "Мишо Бирата", който бе главен герой в СРС-скандала "Ало, Ваньо". 
 
Официалният мотив за освобождаването на Пенов бе "изострената обществена чувствителност".
 
Жалбата за ДАНС 
 
Под искането до КС са се подписали общо 59 народни представители. Освен от "Възраждане", която инициира жалбата, подписи са сложили трима депутати от "Продължаваме промяната", 13 - от "Алианс за права и свободи" и парламентарната група на "Величие".
 
Според вносителите поправките в Закона за ДАНС противоречат на принципа на разделението на властите, като отнемат ролята на президентската институция като балансьор другите власти.
 
Освен това законопроектът е бил приет без дебат и разгледан от парламентарната вътрешна комисия, а не от ресорната ломисията за контрол над службите за сигурност.
 
"Възраждане" подготвя и още три искания до КС във връзка с промените в законите за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР), в закона за специалните разузнавателни средства, свързани с Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), и приетите процедурни правила за избор на председател на ДАНС. 
 
Aкцията на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН за отнемането на лоста за влияние на държавния глава в специалните служби започна, след като Радев отказа да назначи предложения от правителството Деньо Денев за председател на ДАНС с мотив, че той е свързан с Делян Пеевски. 
 
Управляващите все още не са оспорили правомощията на Радев да назначава със свой указ шефовете на военното разузнаване и НСО.

