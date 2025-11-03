Kонституционен съдия от квотата на президента е докладчик по делото за отнемането на влиянието му в ДАНС

С промените председателят на контраразузнаването вече ще се назначава с решение на парламента, а не с указ на държавния глава.

Управляващите приеха аналогични поправки и за разузнаването и ДАТО, като не се съобразиха с наложеното от президента вето.

Кой е докладчикът по делото

Той е бил и служебен министър в назначения от Румен Радев кабинето начело с Гълъб Донев.

Пенов беше и дългогодишен правен съветник на президента Георги Първанов.

Първанов го освободи, след като се оказа, че паралелно с това е бил адвокат на "Леденика" - пивоварната на покойния бизнесмен Михаил Михов "Мишо Бирата", който бе главен герой в СРС-скандала "Ало, Ваньо".

Официалният мотив за освобождаването на Пенов бе "изострената обществена чувствителност".

Жалбата за ДАНС