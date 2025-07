Контузия отне на Григор Димитров блестяща победа срещу световния номер 1 на "Уимбълдън"

Със сълзи на очи Григор Димитров трябваше да напусне мача си срещу световния номер 1 Яник Синер на осмифиналите на турнира по тенис "Уимбълдън“.

Българинът игра отлично и поведе с 2:0 сета (6:3, 7:5) срещу Синер. При 2:2 в третата част Димитров получи контузия. Така той отпада заради контузия на пети пореден турнир от Големия шлем. Димитров е първият в Откритата ера, който се отказва от 5 поредни турнира от "Големия шлем" по време на мачовете заради контузия.

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor ???????? pic.twitter.com/qBwiMbq3e2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Димитров щеше да запише и втори успех в кариерата си над световен номер 1, но заради контузията в десния гръден мускул остава само с победата над Новак Джокович в Мадрид 2013-та.

Димитров започна невероятно мача и поведе с 3:0. Да края на сета той трябваше да отразява само една точка за пробив и го спечели с 6:3.

Българинът започна с пробив и втората част, но допусна изравняване при 5:5. Това не повлия на представянето на Димитров и той проби отново за 6:5. При този резултат Григор пропусна два сетбола, но от третата си възможност затвори частта в своя полза.

Третият сет започна с размяна на по два гейма, като именно тогава се случи и неприятната контузия на Димитров, който напусна корта със сълзи на очи и под бурните аплодисменти на публиката.

Организаторите на турнира решиха след първите два сета да затворят покрива на централния корт, макар още да бе достатъчно светло да се играе при нормални условия. Димитров протестираше, но без никакъв успех, а тялото му истина, след 15 минутната пауза.

So ridiculous to close the roof at this stage of the match. At least an hour of light left….well over a set of tennis can still be played..its an outdoor tournament! 👎 — Andy Murray (@andy_murray) July 7, 2025

Анди Мъри се възмути в X от това решение.