Кораловите рифове са преминали преломен момент по отношение на климата

Кораловите рифове почти със сигурност вече са преминали катастрофален климатичен преломен момент, който сериозно заплашва тяхното оцеляване предвид въздействието на затоплянето на океаните, предаде Франс прес, като цитира референтно проучване, публикувано днес.
"За съжаление, вече сме почти сигурни, че сме преминали един от тези преломни моменти за тропическите коралови рифове в топлите води", заяви Тим Лентън от Университета в Ексетър, главен автор на обширното проучване.
Преминаването на климатичните "преломни моменти" може да предизвикат домино ефект от катастрофи, често необратими.
При затопляне с 1,4 градуса в сравнение с доиндустриалната епоха, тези рифове "претърпяват безпрецедентно изчезване, което засяга прехраната на стотици милиони хора, които зависят от тях", както и оцеляването на един милион морски вида, заключават учените в проучването.
От последното провеждане на тяхното проучване през 2023 г. те са наблюдавали "безпрецедентна" смъртност на коралите. В момента рифовете претърпяват масивно избелване, което е признак за умирането им. Процесът продължава вече две години.
