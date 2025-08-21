Корнелия Нинова: Парасейлингът е детайлно описан в наредба, лъжа е, че трябва да се регламентира

Парасейлингът е детайлно описан в наредба. Лъжа е, че трябва да се регламентира. Това коментира в четвъртък Корнелия Нинова, лидер на “Непокорна България”.

"Министрите Караджов и Боршош, депутатът Кирил Добрев, председател на транспортната комисия, се хвърлиха вкупом да ни обясняват, че този вид развлекателна дейност няма нормативна регламентация и тепърва трябва да се пишат правила за нея. И всички се вързаха на тази лъжа", посочва Нинова във фейсбука си.

И добавя, че в качеството си на юрист "никога не е срещала по-подробно и детайлно разписана уредба от тази за водноатракционни услуги". Нинова цитира "Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Р България".

Нинова посочва, че контролът е задължение на ИА" Морска администрация". Глобите за нарушения са от 10 000 до 50 000 лв.

В наредбата директно е разписано, че Parasailing се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и двигател с необходимата мощност в зависимост от вида на парашута, като не се допуска издигане и приземяване на брега.

Екипажът на плавателния съд се състои най-малко от двама души, като поне единият е инструктор по парасейлинг.

Не се допуска използването (тегленето) на парашути с три или повече места.

Теглещото въже трябва да отговаря на следните изисквания:

да се задържа над водата;

да няма възли или усуквания;

да е с дължина до 80 метра.

На лица на възраст под 18 години услугата се предоставя след подписване на декларация за съгласие от родителите, настойниците или попечителите им, в която те вписват имената си и имената на лицето, което ще ползва услугата.

По време на полета парашутистите трябва да носят индивидуални спасителни жилетки.

Преди ден министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов също говори за тази наредба и какъв контрол по нея трябва да осъществява "Морска администрация". Тогава той посочи - от гледна точка на "Морска администрация" са важни две неща – дали водното средство е годно за мореплаване и за каква дейност.

"Оттам нататък колко е здрава сбруята, дали катарамите, карабинерите са достатъчно здрави да понесат съответните килограми на двама души - вече влиза в три агенции, "като възможности да бъдат добавени в нормативната база, за да бъде това една правно регламентира дейност", посочи вицепремиерът.

Скъсани предпазни колани

Предпазните колани, които са се скъсали при трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно дете, може би не са направени от подходящи материали или са били амортизирани, коментира по-рано в четвъртък парапланеристът Сотир Лазарков.

Според него е добре те да бъдат проверявани всеки ден и да бъдат подменяни най-малко на 3 години.

"Нормално е между 1 и 3 години една такава сбруя да се води амортизирана и съответно да бъде подменена с нова. Хората, които са я използвали, са преминали тези няколко години срок за амортизация. Преди и след всеки полет те я свалят от човека, който я е ползвал. При всяко такова действие трябва да оглеждат внимателно сбруята за протрити места, шев, който е тръгнал леко да се разкъсва. Катарама, която е започнала да захабява самия колан. При най-малко съмнение тази сбруя трябва да бъде сменена", заяви в "Денят започва" на БНТ Сотир Лазарков.