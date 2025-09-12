Кошлуков подаде документи в конкурса за шеф на БНТ, чието провеждане оспори. Петима ще се състезават (Обновена)

Директорът на БНТ Емил Кошлуков е подал документи за участие в конкурса за нов шеф на телевизията, докато в същото време оспорва провеждането на самия конкурс като незаконен и дори заплаши членовене на Съвета на електронни медии, че ако не го прекратят, ще им изпрати полицията, прокуратурата и частен съдебен изпълнител.

Имената на всички претенденти за директор на обществената медиа бяха обявени от регулатора след 17 часа в петък.

Освен Кошлуков, документи са подали спортният журналист Сашо Йовков, бившият програмен директор на БНТ Невена Андонова, журналистът и бивш водещ на "По света и у нас" Милена Милотинова, която в момента води предаване по "Bulgaria on air" и Свилена Димитрова.

Емил Кошлуков управлява държавната телевизия вече 3 години след изтичане на мандата му благодарение на съдебни маневри и процедури, разиграващи се в негова полза.

Протакането на делото се реализира с помощта именно на споменатия Сашо Йовков, който заради болест не се явява в съдебна зала.

Всичко това се случи след като изненадващо в края на юли 2022 г. стана ясно, че Кошлуков назначава в БНТ Сашо Йовков като външен консултант в спортния канал БНТ 3. Самият Йовков тогава вече бе и пенсионер. Назначението му в БНТ бе прелюбопитно, защото преди това Кошлуков и Йовков заедно с още шестима кандидати бяха претенденти в затлачения конкурс от 2022 г. за генерален директор на БНТ.

Няма да позволя да превърнат БНТ в партийна радиоточка

В петък Кошлуков е направил и специално изявление, в което дава да се разбере, че няма да сдаде началническия пост и призовава Народното събрание да се закрие СЕМ. Той отново обвинява регулатора задето не е прекратил конкурса за избор на нов директор.

"СЕМ не просто нарушава закона – той го тъпче", заявава Кошлуков. Той се самоопределя като искински защитник на свобода на словото, докато "днешният СЕМ е инструмент за партийно овладяване на БНТ".

"Искат да превърнат обществената телевизия в партийна радиоточка. Категорично няма да го позволя. Не съм го позволил на тоталитарния режим, няма да го позволя и на днешните му наследници с модерни костюми и празни фрази", декларира Кошлуков.

По думите му, "СЕМ в този си вид е изчерпан, безполезен и опасен", а законодателят , "ако държи на демокрацията, нека се замисли дали подобен орган изобщо има място в едно съвременно общество".

От полиция през прокуратура до глоби

В писмото си до СЕМ, постъпило в регулатора на 9 септември, Кошлуков пише, че, ако регулаторът не изпълни влезлия в сила съдебен акт, "ще сезира органите на полицията за изпълнение на разпореждането" и "ще сезира органите на прокуратурата във връзка с неизпълнение на влезлия в сила съдебен акт".

Освен това се заканва да сезира частен съдебен изпълнител, "за принудително изпълнение на съдебния акт, в който случай на всеки от членовете на СЕМ ще бъдат налагани глоби, които не се заплащат от бюджета на органа, а от съответните членове на органа".

Кошлуков освен това предупреждава, че ще сезира Съда за налагане на наказание за неизпъление на влезлите му в сила актове по реда на АПК, в който случай отново глобите се налагат на комисарите в регулатора, а не от бюджета на СЕМ.

На заседанието си СЕМ излезе с изрична декларация срещу "натиска", който има в писмото. Декларацията не бе подкрепена единствено от Галина Георгиева, излъчена от квотата на ГЕРБ.

Съдебната сага

Писмото си до СЕМ Кошлуков мотивира с решение на Административния съд - София област.

На 1 август Административният съд – София област отсъди в полза на жалби на настоящия шеф на БНТ Емил Кошлуков. Така бе обявено за незаконно решението на СЕМ от 15 юли за предварително прекратяване на старата процедура от 2022 година за избор на генерален директор на БНТ. Съдът излезе и с решение за спиране на течащата в момента нова процедура за избор на шеф на БНТ.

СЕМ започна новия конкурс и прекрати стария в отговор на предходно съдебно решение, в случая на ВАС.

Съгласно него, на 15 юли СЕМ обяви, че "финализира" старата процедура от 2022 г., като в рамките на същия ден проведе 3 заседания, на които отново гласува измежду 8-те кандидати, участвали в надпреварата през 2022 г., но не можа да избере генерален директор. Кандидатите бяха Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакиева, Красимир Ангелов и Светлана Божилова, Емил Кошлуков и Венелин Петков.

След това регулаторът отмени процедурата и обяви нова процедура за шеф на БНТ, по която документи се приемат до 12 септември тази година.

Мотивът за решението на СЕМ да прекрати стария конкурс и да обяви нов бе, че "органът, издал административен акт за старт на процедурата през 2022 г., т.е СЕМ, “може да разпореди неговото предварително изпълнение”, т.е. спиране “с цел да се защитят особено важни държавни и обществени интереси и поради опасност, че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на акта."

СЕМ обаче се мотивира и с опасност за продължаващо размотаване чрез съдебни дела.

"Предварителното изпълнение е обусловено и от опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта. Прекратяването на процедурата през 2022 г. (макар и с решение по протокол) вече е било предмет на продължително съдебно оспорване, довело до над 3 години институционален застой, през който Българската национална телевизия се управлява в условията на изтекъл мандат както на генералния директор, така и на членовете на управителния съвет, в т.ч. и с един член на УС по-малко от предвидения в чл. 58, ал. 1 от ЗРТ състав. Всичко изложено води до извод, че от особено важен обществен интерес е възлагането на управлението на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги да бъде направено въз основа на нова, актуална 4 концепция за управление, в рамките на нов мандат, което може да се случи само след прекратяване на обявената през 2022 г. процедура.", пишеше в мотивите на СЕМ.