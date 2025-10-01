Кошлуков в нов скандал. От Президентството питат защо БНТ не отрази Радев за вота на недоверие и "Райнметал"

Нов скандал назрява около Българската национална телевизия. Защо в централните новини "По света и у нас" от 17 септември липсва позицията на държавния глава за отхвърления вот на недоверие на кабинета "Желязков", за инвестиционните намерения на военния завод "Райнметал" и избора на председател на ДАНС. Това се пита в писмо на Кирил Атанасов, секретар "Връзки с медиите" на президента Радев до генералния директор на БНТ Емил Кошлуков.

В писмото изрично се подчертава, че на брифинг на Румен Радев от този ден е имало екип на БНТ, но репортаж не е излъчен. Атанасов публикува в сряда писмото си във фейсбук.

"Няма нито един синхрон с президента"

"В репортажите по теми като петия вот на недоверие към правителството, инвестиционните намерения на "Райнметал" към България и избора на председател на ДАНС, са излъчени синхрони с коментари и оценки на редица политици, включително по отношение на държавния глава, но няма нито един синхрон със заявеното от президента", пише Кирил Атанасов на Кошлуков.

"Създава се впечатлението за редакторска намеса"

"След като през последните месеци БНТ преустанови в новинарските емисии на “По света и у нас” прякото излъчване на въпросите на медиите към държавния глава и неговите позиции, днес се създава впечатление, че думите на президента не достигат до българските граждани чрез ефира на обществената телевизия и поради редакционна намеса", пише още в писмото до Кошлуков.

Кирил Атанасов смята, че БНТ е в "очевиден конфликт с професионалните стандарти в журналистиката и плурализма на гледните точки".

"Тези констатации за начина, по който се третира обществената дейност на президента и неговите публични изявления от страна на БНТ, са в очевиден конфликт с професионалните стандарти в журналистиката и плурализма на гледните точки. Затова считам за уместно да вземете отношение като генерален директор, тъй като БНТ е натоварена с отговорната обществена мисия да отразява обективно картината на обществения живот в страната, което изключва цензурирането на президентската институция", посочва той в писмото си.

В поста си във фейсбук Кирил Атанасов отбелязва, че редакцията на “По света и у нас”, разбира се, следва да има пълна независимост при изготвянето на медийно съдържание, но това не изключва спазването на журналистическите стандарти.

"Плурализмът е задължение за обществените медии, затова и принципът е заложен в чл.6.3.6 в Закона за радиото и телевизията. Той гласи, че БНР и БНТ са национални обществени доставчици на ...медийни услуги, „които отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика;", заключава той.