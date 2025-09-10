Кошлуков заплашва СЕМ с полицията, прокуратурата и частен съдебен изпълнител

Шефът на БНТ с изтекъл мандат Емил Кошлуков заплашва членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ), че ако незабавно не прекратят обявения конкурс за нов директор на телевизията, ще им изпрати полицията, прокуратурата и частен съдебен изпълнител. Кошлуков настоява и за индивидуални глоби за членовете на регулатора. В момента председател на СЕМ е Симона Велева, комисари са - Пролет Велкова, Габриела Наплатанова, Галина Георгиева, Къдрина Къдринова.

Това става ясно от постъпило на 9 септември в регулатора писмо, подписано от директора на БНТ, научи Mediapool. На заседание на регулатора информацията на Mediapool бе потвърдена и от председателя му Симона Велева, която само определи писмото като "заплашително".

Кошлуков управлява държавната телевизия благодарение на съдебни маневри и процедури, разиграващи се в негова полза, вече трета година след изтичането на мандата му.

В писмото си той настоява СЕМ да се съобрази с решение на Административния съд - София област от 1 август, който отсъди, че обявения в момента нов конкурс на СЕМ за избор на директор на БНТ трябва да бъде прекратен. Съдът реши, че СЕМ няма право да прекрати предварително затлачилата се от 2022 г. насам заради съдебни дела процедура за избор на генерален директор на БНТ, в която участва и самият Кошлуков.

По новия конкурс на СЕМ за генерален директор на БНТ може да се кандидатства до петък, 12 септември. Това е крайният срок, а Mediapool научи, че медийният регулатор няма намерение да прекрати конкурса.

Какво пише Кошлуков на СЕМ

В писмото си до СЕМ Кошлуков пише, че, ако регулаторът не изпълни влезлия в сила съдебен акт, "ще сезира органите на полицията за изпълнение на разпореждането" и "ще сезира органите на прокуратурата във връзка с неизпълнение на влезлия в сила съдебен акт".

Освен това се заканва да сезира частен съдебен изпълнител, "за принудително изпълнение на съдебния акт, в който случай на всеки от членовете на СЕМ ще бъдат налагани глоби, които не се заплащат от бюджета на органа, а от съответните членове на органа".

Кошлуков освен това предупреждава, че ще сезира Съда за налагане на наказание за неизпъление на влезлите му в сила актове по реда на АПК, в който случай отново глобите се налагат на комисарите в регулатора, а не от бюджета на СЕМ.

На заседанието си СЕМ излезе с изрична декларация срещу "натиска", който има в писмото. Декларацията не бе подкрепена единствено от Галина Георгиева, излъчена от квотата на ГЕРБ.

"Необяснимо е за мен Емил Кошлуков, който е 3 години начело на БНТ извън мандат, как черпи увереност да ни заплашва така императивно с МВР и Министерството на правосъдието", каза Габриела Наплатанова, комисар в СЕМ.

Какво реши съдът на 1 август?

На 1 август Административният съд – София област отсъди в полза на жалби на настоящия шеф на БНТ Емил Кошлуков. Така бе обявено за незаконно решението на СЕМ от 15 юли за предварително прекратяване на процедурата за избор на генерален директор на БНТ. Съдът излезе и с решение за спиране на течащата в момента нова процедура за избор на шеф на БНТ.

СЕМ започна новия конкурс и прекрати стария в отговор на предходно съдебно решение, в случая на ВАС.

Съгласно него, на 15 юли СЕМ обяви, че "финализира" старата процедура от 2022 г., като в рамките на същия ден проведе 3 заседания, на които отново гласува измежду 8-те кандидати, участвали в надпреварата през 2022 г., но не можа да избере генерален директор. Кандидатите бяха Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакиева, Красимир Ангелов и Светлана Божилова, Емил Кошлуков и Венелин Петков.

След това регулаторът отмени процедурата и обяви нова процедура за шеф на БНТ, по която документи се приемат до 12 септември тази година.

Мотивът за решението на СЕМ да прекрати стария конкурс и да обяви нов бе, че "органът, издал административен акт за старт на процедурата през 2022 г., т.е СЕМ, “може да разпореди неговото предварително изпълнение”, т.е. спиране “с цел да се защитят особено важни държавни и обществени интереси и поради опасност, че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на акта."

СЕМ обаче се мотивира и с опасност за продължаващо размотаване чрез съдебни дела.

"Предварителното изпълнение е обусловено и от опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта. Прекратяването на процедурата през 2022 г. (макар и с решение по протокол) вече е било предмет на продължително съдебно оспорване, довело до над 3 години институционален застой, през който Българската национална телевизия се управлява в условията на изтекъл мандат както на генералния директор, така и на членовете на управителния съвет, в т.ч. и с един член на УС по-малко от предвидения в чл. 58, ал. 1 от ЗРТ състав. Всичко изложено води до извод, че от особено важен обществен интерес е възлагането на управлението на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги да бъде направено въз основа на нова, актуална 4 концепция за управление, в рамките на нов мандат, което може да се случи само след прекратяване на обявената през 2022 г. процедура.”, пишеше в мотивите на СЕМ.