Костадинов е осъден за обида на журналист

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов е осъден да плати 5 хил. лв. на журналиста Васил Иванов, съобщи сайтът Bird.bg. Преди три дни Върховният касационен съд е отхвърлил жалбата на политика срещу решение на предишната инстанция. Така присъденото обезщетение става окончателно и няма повече възможности за обжалване.

Делото е заведено заради реплики на Костадинов, публикувани във фейсбук профила му през 2020 г. Преди това Нова телевизия излъчва разследване на Иванов за къщата на партийния лидер във варненското село Константиново. Имотът е купен през 2019 г. с ипотечен кредит.

След излъчването на репортажа по Нова телевизия Костадинов го нарича поръчков, а за самия Иванов заявява, че е зависим. Съдът приема, че тези изявления са обидни и позорящи за журналиста,

"Липсата на достатъчно фактическо основание в подкрепа на оценъчните съждения означава, че в случая има злоупотреба със свободата на словото, злонамереност и отправяне на оскърбителни лични нападки. Това е виновно и противоправно поведение", посочва се в съдебното решение.

По делото Костадинов е представил и прекратено разследване на окръжната прокуратура във Варна, по което е проверявана покупката му. Нарушения не са открити. Според съда обаче това няма отношение към делото, заведено от журналиста.