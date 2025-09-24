Коцев: Заплашиха ме със съдбата на затворените турски кметове, противопоставящи се на Ердоган (Обновена)

Арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев обяви в интервю за изданието "Политико", че още преди ареста е бил заплашван, че ще го сполети съдбата на затворените турски кметове, противопоставящи се на режима на Ердоган. В разговора с журналистите той уточнява, че атаката срещу него е заради партията му "Продължаваме промяната", която се "бори срещу мафията в черноморския град, известен с политически свързана организирана престъпност и руско влияние", посочва изданието. Коцев казва, че е предупреждаван да напусне "Продължаваме промяната", защото "ще бъде опасно" за него.

"Ще бъде опасно за теб"

"Някои хора ми казваха: "Чух, че трябва да напуснеш тази партия, защото ще бъде опасно за теб. "Получих сигнал, че "ако не го направиш, това ще се случи; виж какво стана в Турция; виж какво се случи на други места." И всъщност сценарият е много подобен на това, което виждам на други места извън България, но те не са в ЕС", е цитиран да казва Коцев пред "Политико".

"Много съм загрижен, че сме страна членка на ЕС, а тези неща се случват тук.", добавя в интервюто той.

От "Политико" припомнят, че обществените поръчки играят ключова роля в случая срещу Коцев. Изданието посочва, че Пламенка Димитрова, мениджър на кетъринг фирма, получила доходоносни договори от предишната администрация на Варна, обвинява Коцев, че се е опитал да изнудва пари от нея за нови договори. Арестуваният кмет е обвинен, че е искал 15 процента от договорите за хранене в училища и детски градини.

"Ако аз, като кмет на третия по големина град в страната, мога да бъда мишена, това може да се случи на всеки обикновен гражданин", каза още Коцев в разговора.

"Всеки може да бъде задържан по време на разследване. Това може да отнеме месеци или дори години, и дори ако си невинен, можеш да останеш в ареста, докато някой реши да те освободи.", добавя той.

"Много съм притеснен, и не само аз – много хора в България се питат къде сме по отношение на съдебната ни система", казва Коцев. "Това ме тревожи дълбоко, защото вместо да се подобряваме като член на Европейския съюз, нещата се влошават.", заключава той.

В разговор с "Политико" Коцев заявява, че ЕС трябва да упражни "по-голям политически натиск" върху българското правителство.

Няма да предам варненци

"Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път." Това се казва в писмо на арестувания от три месеца кмет на Варна Благомир Коцев, което е публикувано от близките му в неговия профил във Фейсбук.

В писмото на арестувания кмет се намеква, че той е бил канен да се присъедини към ДПС – Ново начало на Делян Пеевски, за което говориха по-рано и други хора от обкръжението на Коцев.

“Благо искаше да каже това на глас, като свободен човек. Съдът обаче реши друго. Днес от ареста получихме това писмо от него. Публикуваме го по негово настояване“, твърдят близките на арестувания.

Благомир Коцев казва, че за пореден път прокуратурата и съдът са го оставили в ареста във вторник с основния мотив, че е кмет и може да повлияе на разследването.

“Отговорът ми беше: Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми“, казва Коцев.

Той твърди, че никога не е казвал, че е готов да се откаже от отговорностите си в общината, за да получи свобода.

“Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че Комисията за противодействие на корупцията може спокойно да си разследва“, казва Коцев.

“Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори“, допълва той.

“Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза, изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!“, допълва той.