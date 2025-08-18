"Кожа в спринцовка". Учени създадоха иновативно лечение за изгаряния и рани

Шведски учени от Университета в Линшьопинг са разработили иновативен гел с живи клетки, наричан още "кожа в спринцовка", която може да се използва при лечение на изгаряния и рани, съобщава специализираното издание ScienceDaily. Резултатите от изследването са публикувани в сп. Advanced Healthcare Materials.
При изгаряния често се трансплантира само горният слой на кожата - епидермисът. Тази интервенция обаче води до образуването на груби белези, тъй като липсва по-дълбокият и сложен слой - дермата. Именно тя съдържа кръвоносните съдове, нервите и космените фоликули, които отговарят за еластичността и пълноценното функциониране на кожата.
Създаването на дерма в лаборатория е сложно, тъй като този слой се състои от множество различни структури. Авторите на настоящото изследване предлагат нов подход: да се трансплантират градивни елементи - клетки на съединителната тъкан (фибробласти), които лесно се отглеждат в лаборатория и могат да се превръщат в различни клетъчни видове в зависимост от нуждите на организма.
За целта клетките са отглеждани върху миниатюрни желатинови сфери, подобни по състав на колагена в кожата. За да се задържи гелът с тези сфери на мястото на раната, учените са го смесили с хиалуронова киселина и са свързали компонентите чрез химична реакция, образувайки здрав и удобен за нанасяне материал в спринцовка.
В експеримента малки пластинки от гела са отпечатани на 3D принтер и са имплантирани под кожата на мишки. Клетките успешно са оцелели, започнали са да произвеждат вещества за създаване на нова дерма, а в трансплантантите са се образували кръвоносни съдове - важна стъпка за оцеляването на тъканите в организма.
Според учените този материал обещава да се превърне в ефективно средство за възстановяване на пълноценна кожа при пациенти с изгаряния.
Въпреки това, за да се потвърди ефективността на новия метод, са необходими допълнителни проучвания.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.