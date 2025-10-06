КПК отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславовa. ДПС им организира засада

Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова от "Продължаваме промяната“ (ПП) отидоха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да дадат показания по "всички дела, в които се споменават имената им", но не бяха разпитани.

"Ние дойдохме тук да кажем истината. Тя трябва да се знае - политическите затворници трябва да бъдат освободени", каза Кирил Петков.

"Държат 4 човека в ареста, не викат свидетели. Дошли сме да кажем истината, която трябва да се знае и тези политически затворници да бъдат освободени. Не може трети месец тези хора да стоят невинни в ареста“, допълни той.

Tримата прекараха в централата на КПК едва няколко минути.

"Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да стои в ареста, въпреки че и прокуратурата и съдът са им дали показания. Очевидно тази комисия отказва да си свърши работата“, обясни Асен Василев.

Представителите на ПП бяха посрещнати от активисти на "ДПС-Ново начало". Сн. БГНЕС Искаме закриване на КПК, защото е "бухалка" на ПП-ДБ, обясни пред журналисти Радослав Ревански, кмет на Белица.

Лена Бориславова обясни, че миналата седмица заедно с Асен Василев и Кирил Петков, са подали искане в КПК да бъдат разпитани. Сега се е оказало, че за това е уведомено и ДПС-Ново начало на Делян Пеевски.

Преди ден стана ясно, че бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече се подсъдими. Тихомълком, на 1 октомври, прокуратурата е внесла в Софийския градски съд делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

В понеделник бившият председател на "Продължаваме промяната“ определи като абсурдно обвинението, че е оказвал натиск върху министъра на електронното управление.