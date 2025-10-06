КПК отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславовa. ДПС им организира засада

Лена Бориславова обясни, че миналата седмица заедно с Асен Василев и Кирил Петков, са подали искане в КПК да бъдат разпитани. Сега се е оказало, че за това е уведомено и ДПС-Ново начало на Делян Пеевски.
Преди ден стана ясно, че бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече се подсъдими. Тихомълком, на 1 октомври, прокуратурата е внесла в Софийския градски съд делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Когато бяхте на власт да бяхте назначили Богомил Бонев за Вътрешен министър, Ченалова за Правосъден, Григор Здравков за Шеф на Митниците, Росен Миленов за зам на ДАНС и т.н ........а вие решихте за борите Путин с 30 % комисионни за ваши хора и други простотии. Сега Империята отвръща на удара и всички нормални хора у нас ще страдат.
Добре, че го събира някой макар и Васко, докато останалите боклуци се разхвърлят сами навсякъде
Нагаждача Алгафари
Ха-ха... Дебелите са 300 кг. сланина и 4 мозъчни клетки общо, нищо повече... "Шефе, прати малко от твойте, че едни голеееми престъпници ми увиснали на главата да ги арестувам...-Да?..- Ами нямам време Шефе, сега уреждам едно подслушване... - Добре, ще ги разкарам, Шефе"...
Да цитираме Алгафари пред БТВ: Да, бях в кабинета на Пеевски и научих, че ще е прекрасно в държавата с главно ''Д''
Найистина ли не ви е писнало от мамунджилъци и свинщини?
да свършат нещо полезно и да дойдат да поразчистят боклука, дето го събра приятелчето им васко
То е, най-малкото е пасивно и отчаяно
Изненада ли е, че тия на Свинята сричаха доста несвързано опорките си.
Прасето вече премина всякакви граници. Изглежда е преценило, че българското общество е затъпяло, оглушало и ослепяло на max.