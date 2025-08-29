Край на военния бум: Руската икономика балансира на ръба на рецесията

След две години военен бум, когато руският БВП нарастваше с темп от над 4% годишно, руската икономика изпадна в рецесия. Както съобщава руското делово издание РБК, тази оценка е направена от Андрей Клепач, главен икономист във ВЕБ, една от най-големите руски държавни банки, която има статут на „държавна корпорация за развитие“ и финансира националните проекти на Кремъл.

Според изчисленията на ВЕБ, през второто тримесечие БВП на Русия се е свил с 0,6% в сравнение с първото тримесечие. А през първото е спаднал със същите 0,6% в сравнение с четвъртото. Такъв спад за две тримесечия подред (в сравнение с предходния 3-месечен период) се смята за „техническа рецесия“, пише The Moscow Times.

На годишна база руската икономика остава на печалба, въпреки че темпът ѝ на растеж се е забавил до незначителни нива. През четвъртото тримесечие на 2024 г. той е бил 4,5%, през първото тримесечие на текущата - 1,4%, а през второто - само 1,1%. През юли годишният икономически растеж практически спря - 0,4%, според Министерството на икономическото развитие.

Промишлеността беше на ръба на стагнация - с 0,7% ръст през юли. А индустриите, от които властите очакваха да заменят вноса, изпаднаха в дълбока рецесия: производство на облекло - със 7% на годишна база, мебели - с 12%, електрическо оборудване - с 6,5%. Най-силната рецесия от началото на войната обхвана металургията, където производството се срина с 10,2% на годишна база.

Росстат все още не е публикувал официална оценка за динамиката на БВП на тримесечна база за периода април-юни. Мнението на Клепач за началото на техническа рецесия се споделя от анализаторите на MMI, докато Райфайзенбанк и Capital Economics смятат, че икономиката я е избегнала, показвайки растеж от 0,3% спрямо първото тримесечие. Икономистът Дмитрий Полевой оценява растежа през второто тримесечие като „почти нулев“. „Все още няма техническа рецесия, но няма и очевиден растеж“, пише той.

По един или друг начин е очевидно, че икономиката „балансира на ръба на рецесията“ и е много вероятно да се плъзне в нея през следващите тримесечия, смята главният икономист на Oxford Economics Татяна Орлова.

Икономиката е подложена на натиск от дисбалансите, натрупани по време на войната, казва икономистът на Capital Economics Лиъм Пийч. Повече от 20 трилиона рубли, които държавата раздаде на военните, изпълнителите и отбранителните заводи, създадоха илюзията за богатство. Но цената дойде под формата на скок на инфлацията, покачващи се лихвени проценти и нарастващи проблеми за бизнеса.

Ситуацията се утежнява от санкциите, ниските цени на петрола и проблемите с правата на частна собственост, които обезкуражават инвестициите, изброява старши научният сътрудник на CEPA Александър Коляндър.

Според прогнозата на МВФ руската икономика ще нарасне с 0,9% тази година. Но за Кремъл кратък период на нисък растеж е приемлив, въпреки че в комбинация с ниските цени на петрола това ще доведе до намаляване на бюджетните приходи, отбелязва Коляндър: „Основният залог е, че охлаждането на икономиката няма да провокира продължителна рецесия.“

Кремъл вече харчи половината от събраните данъци за война

Същевременно стана ясно, че за първи път след нахлуването в Украйна финансирането на армията и закупуването на оръжия са „изяли“ всяка втора рубла, събрана от руските данъкоплатци във федералния бюджет.

Делът на военните разходи в приходите на хазната през първото тримесечие на 2025 г. е бил 50,1%, а в края на второто - 48,2%, според изчисления на Янис Клуге, научен сътрудник в Германския институт за изследвания на международната сигурност, базирани на данни от системата за електронен бюджет.

Тежестта на войната става все по-голяма за хазната: през 2022 г. военната машина е изгорила 24,4% от данъците, получени в бюджета; през 2023 г. - 32,05%, през 2024 г. - 39,05%. Предишният рекорд беше поставен през първото тримесечие на 2023 г. — 45,4%.

Делът на военните пера в бюджетните разходи е по-нисък, тъй като самите разходи надвишават приходите, а бюджетът е в дефицит. Така през януари-юни Министерството на финансите е събрало 17,584 трилиона рубли и е похарчило 21,278 трилиона.

От тази сума 39,9% са отишли за война, а през първото тримесечие — 41,2%. Тези стойности са абсолютни рекорди в съвременната история на Русия и дори надвишават нивата от последните години на Съветския съюз, когато разпадът на социалистическата икономика принуди КПСС да сложи под ножа гигантския военно-промишлен комплекс.

Така в бюджета за 1990 г. 71 милиарда рубли от 241,3 милиарда, или 29,4%, са били отпуснати за „военни цели“.

Според изчисленията на Клуге, Кремъл е похарчил 8,484 трилиона рубли за отбранителни пера през януари-юни. В сравнение със същия период на миналата година разходите за армия и производство на оръжия са се увеличили с 31%; в сравнение с януари-юни 2023 г. - с 95%, а ако се сравняват с първата година на войната - три пъти.

Кремъл не планира да съкращава военния бюджет през 2026 г., дори ако активната фаза на военните операции в Украйна приключи, каза източникът на агенцията: „Все още ще трябва да произвеждаме снаряди и дронове, макар и в малко по-малък мащаб. Конфронтацията ще продължи, разходите за армия и оръжия ще бъдат по-високи, защото Западът също ги увеличава.“ Според източника, ако войната приключи, бюджетът за отбрана може да намалее от 2027 г., но не се очаква намаление до нивата, които са били „преди СВО“.