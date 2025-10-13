Крайнодясната "Алтернатива за Германия" загуби балотажа за кмет на Франкфурт на Одер

Избирателите в източния германски град Франкфурт на Одер избраха независим кандидат пред кандидата на "Алтернатива за Германия", с което попречиха на партията да постигне първата си победа на кметски избори, предаде ДПА.
Независимият Аксел Щрасер спечели с 69,8% от гласовете срещу кандидата на АзГ Вилко Молер, който получава 30,2% според предварителните резултати. Избирателната активност беше 49,4%.
На първия тур на изборите на 21 септември Щрасер получи 32,4% от гласовете, а Молер – отново 30,2%. Кандидатите на дясноцентристката Християндемократическа партия и лявоцентристката Германска социалдемократическа партия отпаднаха от надпреварата.
Преди гласуването политологът Ян Филип Томечек от Университета в Потсдам заяви пред ДПА, че победа за Молер би изпратила "много силен сигнал", че антиимигрантската и евроскептична АзГ може да успее в градските райони.
Франкфурт на Одер е град в източната германска провинция Бранденбург, разположен непосредствено на границата с Полша.
