Кралят на забавлението Роби Уилямс взриви София

Лошото момче на британския поп, както е известен Роби Уилямс, разтърси София в неделната вечер и не остави безразличен нито един от над 40-хилядната публика, дошла от различни точки на света на Националния стадион "Васил Левски".

Както се изрази накрая "дошъл по принуда" зрител: "Не съм предполагал, че толкова ще ме впечатли шоу на певец, когото не харесвам"

Въпреки прогнозите за дъжд и облаците в небето на София през почти целия ден, времето беше изключително благосклонно към Роби и феновете му и започна да капе едва след първите акорди на финалната Angels.

Купонът започна по график в 18:30 часа с българската изпълнителка Дара, а гигът на личното откритие на Роби Уилямс - манчестерската група Lottery Winners, вдигна градуса на публиката с пиперливи закачки и самоиронични имитации на "Краля на забавлението", както Роби по-късно каза, че се е титулувал, след като Майкъл Джексън вече и заел титлата "Кралят на попа".

Самият Роби Уилъмс с доза цинизъм, но и с болезнена откровеност показа защо е обичан и харесван дълги години след като спря да е един от момчешката група Take That.

"България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви - всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове", обърна се британската попзвезда към публиката.

Да излетиш в космоса

Роби Уилямс излетя на сцената от ракета в 20:45 часа в прохладната неделна вечер под възгласите на публиката. Спусна се облечен в специален скафандър - концепция, която е част от визията за откриващия сингъл Rocket.

За да бъде разсъблечен до червен костюм и да остане по потник. Общо поп иконата смени три визии по време на двучасовия концерт. Провокира с крещящо розово и пера, за да завърши вечерта миролюбиво и прощално с бял елегантен костюм.

Преди да се появи на сцената на големите екрани течеше мултимедия, в която се появиха аватари на Елвис Пресли, Дейвид Бауи, Фреди Меркюри и Джон Ленън - музикалните идоли на Роби Уилямс.

Заигравка с "изкуствения интелект", която продължи и по-късно в шоуто му, започвайки разговор със своето "Аз", като тинейджър, с шеги и спомени за амбици и страхове.

През цялото време Роби Уилямс флиртуваше с публиката, провокираше феновете да викат мощно, включително и shit, небрежно попита как се превежда на български.

"Създавате страхотна атмосфера и енергия тази вечер", "Създадохте невероятна общност и за мен е чест да съм в страната и града ви", "Благодаря, че бяхте толкова страхотни тази вечер", "Когато свърши концертът, когато светлините угаснат и аз се оттегля, ще помня всяка секунда от тази вечер" - бяха част от комплиментите му към публиката.

"Това е истинският смисъл на развлеченията. Не славата, не парите, не сцената, а да споделяш моментите с хората, които обичаш, и които те обичат. Вие сте тези хора. Публиката е шоуто. И без вас нищо от това нямаше да има смисъл. Когато стоя на сцената и гледам лицата ви, виждам всичко - радост, смях, понякога сълзи. Виждам защо го правя. Защо въобще се качвам тук, всяка вечер, пред хиляди хора", каза Роби Уилямс.

Той е "човек, който може да говори спокойно за страховете си, за тъмните дупки, в които е бил, без да ги превръща в сензация. Да слуша внимателно, сякаш светът не се върти около него, макар всички прожектори да сочат точно натам", написа продуцентът Георги Тошев, на страницата си във "Фейсбук".

"Ние сме шоуто"

Още с второто парче - Let Me Entertain You, звездата даде заявка за това какво може да се очаква.

"Вярвам в развлеченията. Развлеченията са всичко! Разбирате ли какъв е моят проблем? Мога да направя всичко това само с вашата помощ. Всичко тук съществува само, защото вие позволявате да съществува. Тази вечер сме заедно на едно пътешествие, за да открием смисъла на развлеченията. Ние сме шоуто!", каза Роби Уилямс.

На Love my life над стадиона полетяха бели ленти. "Това е тоалетна хартия - за вас от моя хотел, използвайте я умно", каза с типичното британско чувство за хумор певецът.

Роби Уилямс не пропусна да поздрави и българските волейболисти за класирането им на финала на световното първенство. Нарече ги невероятни и изумителни.

И не спря да се шегува. "Сега ще ви изпея още една песен, защото за това сте ми платили. Аз съм хубав човек, все пак", каза поп иконата.

"Някой помни ли ме от 90-те, помни ли бойбандите, в които съм бил, помни ли някои от песните, помните ли Take That, помните ли песните на Гари Барлоу", попита Роби Уилямс, преди да запее Relight My Fire. Песента на Дан Хартман е позната от репертоара на Take That.

"Приемам, че не съм готин"

Роби не пропусна да разкаже как може да ти лепнат петно за щуротия в младежките си години и после иди се оправяй. Той разаказа образно случката с приятеля си Гари от Take That, когато му е правил свирка. Но посъветва младите да не правят така.

"Знаете ли, имало е слух за мен още от началото на кариерата ми, че може би съм тайно хомосексуален. И не знам откъде идва това. Ако правиш една глупост, хората ти изграждат репутация за цял живот. И на Гари Барлоу не му пукаше. Джейсън Ориндж направи няколко хубави снимки. И всички се забавлявахме. Ако го направиш с приятел, не се брои. Добре. Приемам, че не съм "готин". Никога не съм бил готин. Никой не е казвал: "Роби Уилямс е мистериозен". Опитах се да бъда готин веднъж и не успях. Просто изглеждах като със запек", каза Роби Уилямс, загърнат в розова перушина, демонстрирайки самоирония.

"Аз не съм типът от ъгъла на стаята - с издължени скули и комплекс за превъзходство. Аз съм човекът в средата на дансинга, който танцува и се опитва да изпее всички песни, без да знае текста. Затова приемете моя съвет: Ако се опитвате да бъдете готини - спрете. Това е изтощително!", каза още той и запя New York.

She's the One за Гери

Щастието да пеят само за нея пред 40 000 зрители споходи една жена от публиката. Първоначално тя не искаше да каже как се казва. Но Роби не се предаде и Гери капитулира. Призна му, че това е седмият негов концерт, на който присъства.

Изпълнението на She's the One беше само за Гери. А после Роби Уилямс помоли публиката да скандира името ѝ. Не пропусна да се пошегува и че Гери е като дамски вариант на Гари, очевидно имайки предвид Гари Барлоу.

"Когато правя това, винаги гледам първия ред, за да видя чии очи се усмихват. И видях теб - очите ти се усмихнаха. Те са вратата към душата. Имаш прекрасна душа. Беше удоволствие да видя толкова много в теб" - с тези думи Роби Уилямс разчуства Гери, а очите му се насълзиха.

Още няколко щастливци в "златния кръг" имаха шанса да пеят заедно с Роби Come Undone. Той започваше, а феновете продължаваха.

Айда, която направила Роби човек

Роби Уилямс задоволи любопитството на хората и с разказ за семейството си. Каза, че дължи много на съпругата си Айда Фийлд да стане човек и днес да е горд баща на четири прекрасни деца. Поп иконата говори още за деменцията на майка си и паркинсона на баща си, както и за болестта на своята тъща.

"Докато репетирах за турнето, бях пълен с тревога, защото съм човек с тревожност. Или имам висока тревожност, или ниска, никога няма без тревожност. Не съм нервен, просто съм уплашен. Това е голямо предизвикателство. Да стоиш пред десетки хиляди хора всяка вечер, може да бъде страшно", сподели той.

"И тогава жена ми дойде на репетиции и каза: "Роб, ти се държиш така, сякаш всичко това е нормално. Държиш се, сякаш е нормално, че имаш възможност да пееш на стадиони, пълни с хора. Роб, нищо не е гарантирано. Няма гарантирано бъдеще. Няма гаранция дори какво ще се случи този следобед. Вместо да се тревожиш за бъдещето, защо не се концентрираш в настоящето? Ние всички сме в настоящето. Осъзнаваме къде сме и какво правим", каза той.

Роби Уилямс е не просто певец - той направи едно вълшебно представление, в което беше и актьор, и стендъп комик, и танцьор, и не случайно се провъзгласи за "краля на забавленията".

Представи по нетрадиционен начин и своите музиканти, като всеки от тях акцентира с инстумента си върху емблематични песни, като взривяващата Ace of Spades на "Моторхед", Sandman на "Металика", Another One Bites the Dust на "Куин", Hey, Jude на "Бийтълс" и други, докато Роби пееше.

В хладната софийска вечер звучаха песни и от годините на самостоятелната кариера на Роби Уилямс като Monsoon (2002), Rock DJ (2000), Strong (1998), The Road to Mandalay (2000), Tripping (2005), Better Man (2024), Sexed Up (2002), Candy (2012), Something Beautiful (2002), Millennium (1998).

Роби Уилямс изпълни и кавър на My Way на Франк Синатра - песен, която заема специално място и във филма Better Man: Роби Уилямс.

За финал, в частта с бисовете, избра Feel (2002) и Angels (1997). Прощално закапаха и първите капки дъжд.

Снимки: Fest Team, БГНЕС, Фейсбук/Yova Apostolova