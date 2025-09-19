Красимир Вълчев: Няма да има нужда от частни уроци за новото външно оценяване

Няма да има нужда от допълнителни частни уроци по физика, химия и биология при подготовката за новите интегрални задачи в изпита по математика от Националното външно оценяване след 7. клас. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на парламентарен контрол в петък.

Предложеното от МОН въвеждане на нов тип задачи в Националното външно оценяване след 7. и 10. клас се очаква да влезе в сила през учебната 2026/2027 година. По план вече няма да държат познатия изпит по математика, а такъв, в който ще бъдат включени интегрални задачи по природни науки.

Притесненията

Според проучване 60% от родителите на ученици в България плащат или са плащали частни уроци на децата си. Този процент достига до 74% в 7. клас. Причината – компенсиране на недостатъчно качественото образование и притесненията, че децата им няма да постигнат достатъчно високи резултати, за да продължат образованието си в конкретна гимназия.

"Допълнителното натоварване е особено критично в подготовката по математика, където изпитът е ключов при кандидатстването", коментира народният представител от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

Тя зададе въпрос на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

за конкретните мерки, които МОН предприема, за да осигури предвидимост и равнопоставеност и спокойствие на ученици и родители при подготовката за изпитите от Националното външно оценяване (НВО).

Белобрадова уточни, че промените, които просветното ведомство планира, са наложителни, но според нея внезапното им въвеждане слага "непоносим товар" върху учениците и техните родители.

Отговорът: Учене с разбиране

"Това ще си остане изпит по математика. Няма да бъде изпит по математика, биология, физика и химия. Изпитът ще бъде изцяло от математически задачи, като 6 от тях ще включват елементарни понятия от природните науки", отговори Вълчев.

Просветният министър даде пример за понятията, които могат да фигурират във въпросите:

"Да са разбрали какво е напрежение, мощност, топлина, смес, киселинност, пречупване и отражение на светлината – неща, които, ако са учили с разбиране, ще са усвоили в клас".

По думите му знанията, които Националното външно оценяване ще проверява, са много по-малко от заложените в учебните програми.

"Така например от учениците няма да се изисква да знаят нито един физичен закон наизуст, нито конкретно химично уравнение. Ако задачата предполага да решат такова, то ще им бъде предоставено", подчерта той и уточни, че основната промяна в модела на изпита е, че шест от задачите ще са по-практични.

Образователното министерство публикува примерен тест, в който са интегрирани въпроси от областта на природните науки (физика, химия и биология). Заявката, която Вълчев даде в петък, е за публикуването на повече примерни задачи на официалния сайт на Министерството на образованието и науката до края на месеца.

"Ще се види, че тези задачи няма да бъдат по-трудни. Продължителността на изпита ще бъде удължена с 15 минути, но не защото вкарваме тези допълнителни елементи, а защо смятаме, че има нужда от тях", каза просветният министър и подчерта, че целта на промяната не е изпитът да стане по-сложен, а да се даде сигнал на учениците да учат с разбиране.