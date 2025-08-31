Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операциите си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, предаде Ройтерс.
Според Песков "европейската партия на войната" продължава да възпрепятства американските и руски усилия за спиране на войната в Украйна. "Готови сме да разрешим проблема с политически и дипломатически средства. Но към момента не виждаме взаимност от Киев в това отношение. Затова и ще продължим специалната военна операция", допълни той.
Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Той многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мир, но че Русия няма да се откаже от териториите, които е завзела в Украйна.
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви по-рано тази седмица, че руската армия е ускорила скоростта на настъплението си в Украйна и поема контрол над 600-700 кв. км. на месец в сравнение с 300-400 в началото на годината.
