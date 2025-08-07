Кремъл обяви среща Путин-Тръмп в близките дни (Обновена)

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че е постигната договореност за среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в близките дни, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Двете страни пристъпват към подготовката ѝ, добави Ушаков. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Володимир Зеленски.

"По предложение на американската страна бе постигната принципна договореност за двустранна среща на високо равнище в близките дни, тоест - за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп", заяви пред журналисти президентският помощнищ Ушаков, цитиран от ТАСС. "Сега, заедно с американските колеги, пристъпваме към конкретна подготовка", добави той.

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано, поясни Ушаков.

"Между другото, да отбележа, че мястото на срещата принципно също бе съгласувано. Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката на срещата", каза той.

Руският президент Владимир Путин посочи ОАЕ като възможно място за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп относно прекратяването на войната в Украйна.

„Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме подобно събитие. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства. Мисля, че ще решим, но това би било едно от доста подходящите места“, каза той.

Същевременно Путин ясно заяви, че не обмисля среща с украинския президент Володимир Зеленски като част от предстоящия личен контакт с Тръмп. „Вече многократно съм казвал, че като цяло нямам нищо против. Това е възможно, но за това трябва да се създадат определени условия“, отбеляза Путин, добавяйки, че те са „все още далеч“.

По-рано източници на CNN в Белия дом съобщиха, че Тръмп е разпоредил ускоряване на организацията на срещата с руския президент. Белият дом отбеляза в сряда, че Кремъл е предложил среща между двамата президенти и че такава среща може да се проведе още следващата седмица или в рамките на следващите две седмици. Те не посочиха мястото на разговорите, но уточниха, че се обсъждат няколко варианта.

Ден преди това стана известно също, че Тръмп, след среща с Путин, иска да организира тристранни преговори между лидерите на САЩ, Русия и Украйна с участието на Зеленски. Той вече е съгласувал тази инициатива с редица европейски лидери, които не са изразили ясни възражения, писа The New York Times предния ден, позовавайки се на информирани източници.

Какво е предложил Тръмп на Путин?

Специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф е предал на Владимир Путин „много изгодна оферта“ от администрацията на Доналд Тръмп относно условията за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи полското издание Onet, близко до полското Министерство на външните работи.

Според Onet, ключовите разпоредби на инициативата включват споразумение за прекратяване на огъня, но не и пълен мирен договор; фактическо признаване на териториалните придобивки на Русия, но без правна легализация: въпросът за статута на окупираните украински територии ще бъде отложен с 49 или дори 99 години; премахване на по-голямата част от западните санкции срещу Москва; в дългосрочен план възможността за възобновяване на енергийното сътрудничество, включително доставки на руски газ и петрол.

В същото време, както подчертава полското издание, предложеният пакет не съдържа гаранции за неразширяване на НАТО - изискване, което руската страна редовно поставя. Не се очаква и военната помощ за Украйна да спре, но според Onet Москва може би е готова да приеме това условие. Отказът на Кремъл да сключи подобна сделка би бил сигнал дори за най-лоялните западни политици, че компромис с настоящото руско ръководство е невъзможен дори при най-благоприятните условия, отбелязва изданието, като не посочва какви са източниците на информацията му.

До края на 8 август Русия трябва да се съгласи на примирие с Украйна. Тръмп отправи такова искане към Кремъл през юли, обещавайки в противен случай да наложи санкции срещу Руската федерация, както и 100% търговски мита за страните, закупуващи руски енергийни ресурси. На 6 август Съединените щати въведоха допълнителни 25% мита върху вноса от Индия за продължаващите покупки на руски петрол от страната, с което общото им ниво достигна 50%.

„Победа за Путин“

Дори една среща с Тръмп би представлявала сама по себе си победа за Путин, смята "Ню Йорк таймс", като припомня, че след нахлуването в Украйна руският лидер е до голяма степен изолиран от лидерите в НАТО, които отказват да общуват директно с него. Ситуацията беше такава, докато Тръмп не започна телефонни разговори с руския президент, след като встъпи в длъжност; планът на американския президент е отражение на увереността му, че силата му да убеждава, особено при лична среща, е единственият способ за постигане на сделка, пише американският вестник.

"Ню Йорк таймс" припомня, че в продължение на месеци Тръмп се опитва да даде възможност на Путин да седне на масата за преговори. Наскоро обаче той публично критикува руския президент, че се опитва да спечели време с поредица от разговори с Уиткоф. Уиткоф пристигна вчера в Москва в момент, в който Тръмп съкрати срока на ултиматума си за налагане на санкции срещу Русия, тъй като войната се проточва, припомня изданието.

Друг американски вестник - "Вашингтон пост", посочва, че не е ясно дали Путин е предложил някакви отстъпки на Тръмп в замяна на срещата, която според представител на Белия дом може да се състои "много скоро". На репортерски въпрос дали Путин е предложил нещо в замяна на срещата този път, Тръмп не даде никакви подробности, като каза само, че в сряда е провел "много продуктивни разговори“, добавя изданието.

"Вашингтон пост" цитира интервю на държавния секретар Рубио пред "Фокс Бизнес", в което той заявява следното: "Мисля, че може би за първи път, откакто това правителство встъпи в длъжност (януари тази година - бел. ред.), имаме яснота за някои конкретни неща, които Русия би поискала, за да сложи край на войната.“

"Това може да не са условията, които Украйна би приела, или, честно казано, които други биха приели. Но поне имаме нещо, върху което да работим. Винаги съм вярвал и винаги съм казвал това - ако ще има сделка за край на тази война, ще трябва накрая президентът (Тръмп) да се намеси и да я сключи“, добави Рубио.

Среща с Тръмп "е това, което Путин винаги е искал - без нищо да е договорено дотогава“, казва за "Вашитгтон пост" Лиана Фикс, експерт по европейската политика на сигурността и по Русия в мозъчния тръст "Съвет по външни отношения". "Доста съм скептична. Една двустранна среща винаги е победа за руската страна - доста успешно отклонение за Путин на инерцията на нарастващия натиск върху него“, смята тя.