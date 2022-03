Кремъл попари надеждите за пробив във вчерашните преговори (Обновява се)

Кремъл омаловажи надеждите за пробив след разговорите между руски и украински делегации в Истанбул вчера. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков каза, че на преговорите не се е чуло нищо много обещаващо и не е постигнат някакъв пробив.

Според Пентагона руските сили около Киев са започнали прегрупиране, а не истинско изтегляне. Говорителят на американското министерство на отбраната Джон Кърби заяви, че "мнозинството от силите, които струпаха край Киев, са още там". По думите му Русия не е постигнала своята цел да установи контрол върху Украйна, но все още може да извърши голямо насилие, в това число в Киев.

Разузнавателен доклад, огласен от украинския генерален щаб, гласи, че руските военни продължават да се изтеглят от околностите на Киев и Чернигов, но придвижването им е просто "ротация на отделни части" и цели да заблуди украинското командване.

Русия прехвърля войски от Северна към Източна Украйна, за да се опита да обкръжи украинските сили в района на провъзгласените от сепаратистите в Донецка и Луганска област "републики", каза Олексий Арестович, съветник на украинския президент. Арестович обърна внимание, че Русия е оставила войски близо до столицата Киев, за да бъде принудена украинската армия също да остави свои части там.

След мирните преговори вчера в Истанбул Русия обеща да намали своята "военна дейност" в Украйна в района на столицата Киев и северния град Чернигов. Преди няколко дни, в петък, тя каза, че източният регион Донбас ще бъде приоритет на нейната "специална военна операция" в съседната страна. Вчерашните преговори се състояха повече от месец след най-голямото нападение от времето на Втората световна война срещу европейска страна, вследствие на което хиляди загинаха или бяха ранени, 4 милиона души бяха принудени да избягат в чужбина и бяха наложени санкции, ударили руската икономика.

За момента за съжаление не може да констатираме руснаците да намаляват интензивността на военните действия в посока Киев и Чернигов, каза съветникът в украинското министерство на вътрешните работи Вадим Денисенко

В околностите на Киев през нощта се е чувала артилерийска стрелба, но самият град не е бил обстрелван от руските въоръжени сили.

Губернаторът на Черниговска област в Северна Украйна Вячеслав Чаус каза, че руските атаки са продължили със същата интензивност, въпреки обещанието на Москва да намали военната си активност в района.

Украинското външно министерство обвинява Русия, че използва морски мини, останали на склад в Крим след анексията на полуострова, за "провокация и дискредитиране на Украйна пред международните партньори". Украинците твърдят, че откритите край турските брегове руски мини са стари модели, каквито армията на Украйна не използва към настоящата година.

16.30

Зеленски призова Европа да затвори пристанищата си за руски кораби

Норвегия и останалата част от Европа трябва да затворят морските си пристанища за руски кораби, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски пред норвежкия парламент, предаде Ройтерс.

Европейският съюз, надявам се и Норвегия, трябва да въведат забрана за използването на европейски пристанища от руски съдове, докато те блокират наши пристанища, каза Зеленски, говорейки по видеовръзка от Украйна.

Той добави, че Украйна и Норвегия, вторият по големия доставчик на газ в Европа след Русия, са започнали разговори за доставка на 5 милиарда кубични метра газ за следващата зима.

„Можете да имате решаващ принос към енергийната сигурност на Европа, като осигурите необходимите ресурси както за държавите от Европейския съюз, така и за Украйна“, каза Зеленски пред норвежките депутати. „Вече сме започнали диалог за доставката на около 5 милиарда кубични метра за следващия отоплителен сезон. Надявам се, че това ще бъде основата за нашето дългосрочно сътрудничество в тази област“.

Миналата година скандинавската държава изнесе 113,2 милиарда кубични метра газ, припомня Ройтерс.

Пред 169-те депутати в норвежкия Стортинг Зеленски каза още, че Русия „иска да унищожи основите на Европа“, предаде Асошиейтед прес. Украинският държавен глава изтъкна, че „бъдещето на Европа се решава сега“ и заяви, че имайки предвид военната дейност на Русия в Украйна, за Русия „няма забранени цели“.

15.30

Руските сили са обстрелвали в Мариупол сграда с емблемата на Червения кръст

Сграда в украински град Мариупол, отбелязана със знака на Международния комитет на червения кръст (МКЧК), е била днес мишена на руски бомбардировки, съобщи украински служител, цитиран от Франс прес.

"Окупаторите съзнателно обстрелваха сграда на МКЧК“, написа в Телеграм украинският омбудсманът Людмила Денисова. "За момента нямаме информация за жертви“, добави Денисова, без да уточни колко хора може да са се намирали в сградата по време на нападението.

От края на февруари Мариупол, стратегическо пристанище на Азовско море в Югоизточна Украйна, е обсаден от руската армия, а комуникациите са извън строя. В града остават около 160 000 мирни жители, блокирани под обстрел, скрити в убежища без електричество, храна и вода, според свидетелства на хора, успели да избягат от града, отбелязва АФП.

Снощи френският президент Еманюел Макрон след поредния си телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин каза, че на този етап няма условия за започване на хуманитарна операция за спасяване на жителите на Мариупол.

14.50

Кремъл: Няма пробив в мирните преговори

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков информира медиите за проведените вчера разговори с Украйна в Турция и омаловажи всички надежди за пробив.

Вчера Русия заяви, че възнамерява да намали военната си активност в Киев и Чернигов, а Украйна заяви, че ще обмисли да стане "неутрална" държава.

"Положителното е, че украинската страна поне започна да формулира и излага на хартия това, което предлага. Досега не бяхме постигнали това“, каза Песков.

"Колкото до останалото, не можем да кажем в момента, че има някакви пробиви, нещо много обещаващо“, каза той, цитиран от Интерфакс.

По думите му Русия внимава с коментарите, тъй като "смятаме, че преговорите трябва да се водят в тишина“, но добави, че главният руски преговарящ ще говори по-късно.

Песков подчерта, че Крим, регионът, анексиран от Русия през 2014 г., е "част от Русия“ и руската конституция не позволява да се обсъжда съдбата на който и да е руски регион с когото и да било. Вчера Киев предложи въпросът за статута на Крим да бъде решен след преговори в 15-годишен период.

13.30

ООН: Над 4 милиона са избягали от Украйна от началото на руското нашествие

Агенцията на ООН за бежанците обяви, че вече над четири милиона души са напуснали Украйна след началото на руското нашествие в страната, предаде Асошиейтед прес.

Според новите данни, публикувани на сайта на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците, повече от 2,3 млн. човека са пристигнали в Полша, но някои от тях са продължили за други държави или са се върнали в Украйна. Хуманитарни служители казват, че през последните дни намалява потокът от бягащи от войната, тъй като много хора очакват да видят как ще се развият събитията. Близо 6,5 млн. души са вътрешно разселените в Украйна.

Върховният комисар Филипо Ганди заяви, че днес ще пристигне в западния украински град Лвов, за да обсъди как да бъде засилена помощта за "хората, засегнати и прокудени от тази безсмислена война".

От 24 февруари, когато Русия започна войната, над 680 хиляди човека от Украйна са влезли в Румъния, над 387 хиляди - в Молдова и 364 хиляди - в Унгария, сочат официални данни от тези държави.

13.00

Русия прехвърля войски, за да обкръжи украинските сили на изток

Русия прехвърля войски от Северна към Източна Украйна, за да се опита да обкръжи украинските сили в района на провъзгласените от сепаратистите в Донецка и Луганска област "републики", каза Олексий Арестович, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Арестович обърна внимание, че Русия е оставила войски близо до столицата Киев, за да бъде принудена украинската армия също да остави свои части там.

"За момента, за съжаление не може да констатираме руснаците да намаляват интензивността на военните действия в посока Киев и Чернигов", каза днес съветникът в украинското министерство на вътрешните работи Вадим Денисенко, цитиран от Франс прес.

Той отбеляза, че някои руски военни части идват от територията на съседна Беларус. "Това прилича на ротация. . . повече, отколкото на пауза във военните действия", предположи Денисенко.

Той добави, че няколко руски ракети са били свалени от украинската противовъздушна отбрана над Киев тази нощ.

Украйна подобри преговорната си позиция след началото на руската инвазия на 24 февруари, каза още Олексий Арестович.

Страната е съгласна на неутрален статут, но вече иска външни гаранции за своята сигурност, отбелязва Ройтерс.

В Мариупол се водят тежки боеве и руските сили вече превзеха половината от града, заяви съветникът на Зеленски.

Стратегическото украинско пристанище на Азовско море е основна цел на руската военна офанзива в Украйна.

12.00

Великобритания гледа скептично на руските обещания

Великобритания се отнася доста скептично към Русия и обещанието ѝ да ограничи военните си операции в района на Киев. Британският вицепремиер Доминик Рааб заяви, че Лондон ще съди за Москва не по думите, а по делата ѝ, предаде Ройтерс.

Русия обеща в преговорите да ограничи част от военните си операции като мярка за "изграждане на взаимно доверие", но западните страни очакват това да доведе до ожесточаване на офанзивата ѝ в други части на Украйна, отбелязва агенцията.

Лондон споделя скептицизма на Киев в това отношение. "Вратата за дипломация винаги ще бъде открехната, но не мисля, че може да се има доверие на това, което казва военната машина на Путин", каза Рааб пред телевизия "Скай нюз".

"В крайна сметка те трябва да бъдат съдени по действията си и трябва да се изтеглят от Украйна, а не просто да се предислоцират", каза Рааб в друго интервю, за радио "Таймс". "Отнасяме се доста скептично към всичко, което идва от Москва", добави той.

Британското военно разузнаване съобщи, че руски части, понесли тежки загуби в Украйна, са били принудени да се върнат в Русия и Беларус за прегрупиране и попълване на запасите.

"Подобни действия ще натоварят още повече руската логистика, която и без това е поставена под напрежение, и показват трудностите, които Русия среща в реорганизирането на частите си, които са на предна линия в Украйна", посочи британското министерство на отбраната.

Русия вероятно ще продължи да компенсира намалената си маневреност по суша с масирани артилерийски и ракетни удари, допълва ведомството.

11.15

Боевете около Киев продължават, атаките срещу Чернигов - също

В околностите на Киев през нощта се е чувала артилерийска стрелба, но самият град не е бил обстрелван от руските въоръжени сили, съобщи днес заместник-кметът на украинската столица Микола Поворозник, цитиран от Ройтерс.

"Нощта премина сравнително спокойно", каза Поворозник пред националната телевизия на Украйна. Той обобщи, че са се чували сирените и екотът от стрелбата в околностите на Киев, но самият град не е бил обстрелван.

Губернаторът на Черниговска област в Северна Украйна Вячеслав Чаус обаче каза, че руските атаки са продължили със същата интензивност, въпреки обещанието на Москва да намали военната си активност в района, предаде още Ройтерс.

"Вярваме ли на (това) обещание? Разбира се че не", написа Чаус в Телеграм. "Намалената активност" в Черниговска област бе демонстрирана чрез нанасянето от врага на удари, включително от въздуха, по (град) Нежин, и през цялата нощ те нанасяха удари по Чернигов", добави той.

11.00

Договорени са само три хуманитарни коридора

За днес са договорени три хуманитарни коридора за евакуиране на цивилни - от Бердянск, Мелитопол и Енергодар, обяви украинският вицепремиер Ирина Верешчук, цитирана от националната информационна агенция Укринформ.

Тя съобщи, че Украйна е поискала от Русия на преговорите вчера да позволи създаването на 97 хуманитарни коридора от най-тежко засегнатите от военните действия градове и села.

Украинската армия казва, че има опасност от експлодиране на муниции в неработещата атомна електроцентрала в Чернобил, и иска руските въоръжени сили да се изтеглят от района, заяви още Верешчук, цитирана от Ройтерс. Тя призова Съвета за сигурност на ООН да предприеме незабавно мерки за демилитаризиране на забранената зона около АЕЦ "Чернобил".

10.00

Руски удари и срещу западната Хмелницка област

Руските сили са нанесли през нощта удари по промишлени обекти в Хмелницка област, съобщи днес губернаторът на западния украински регион Серхий Хамалий, цитиран от Ройтерс.

Хамалий не даде подробности за поразените цели. Пламналите пожари са локализирани и се проверява за жертви, добави той.

09.30

Великобритания е готова да бъде гарант за сигурността на Украйна

Великобритания обяви, че е готова да бъде един от гарантите за сигурността на Украйна, ако властите в Киев поискат това, съобщи постоянният представител на Великобритания в ООН Барбара Удуърд.

"Ще се радваме да изиграем тази роля, ако украинското правителство поиска това от нас," каза Удуърд.

09.00

Изтегляне или ротация на отделни части?

В. "Гардиън" съобщава за разузнавателен доклад, огласен снощи от украинския генерален щаб, според който руските военни продължават да се изтеглят от околностите на Киев и Чернигов, но придвижването им е просто "ротация на отделни части" и цели да заблуди украинското командване.

Изданието цитира изявление на британския военен аташе във Вашингтон Майк Смит, че декларираното частично руско изтегляне от някои зони може да означава, че те са изгубили инициативата там. По думите му е много вероятно сега Русия да прехвърли огневата си мощ от северните райони на Украйна към офанзива в Донецка и Луганска област на изток.

Map of the approximate situation in Ukraine as of 00:00 UTC 30/03/22. #UkraineCrisis #UkraineUnderAttack #Breaking #Kyiv #Kharkiv #Odesa #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/DTNSgSSVlH