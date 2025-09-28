 Прескочи към основното съдържание
Кремъл: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва

Владимир Путин и Дмитрий Песков

Кремъл заяви, че президентът на Русия Владимир Путин е готов да се срещне в Москва с президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп", каза говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

През август след разговорите с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да е в Москва.

Американският му колега каза тогава, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде критикуван за него.

По-рано тази седмица френският президент Еманюел Макрон смята, че американският му колега Доналд Тръмп вече е "по-близо от всякога" до Украйна и се надява, че това ще помогне да се "засили натискът" върху Русия.

Тръмп: Украйна може да си върне цялата територия, Русия е хартиен тигър

Тръмп: Украйна може да си върне цялата територия, Русия е "хартиен тигър"

"Той видя сериозността на европейците и тяхната ангажираност (...) Видя и героизма на украинците, на тяхната армия и способността им да се съпротивляват", заяви френският лидер в интервю за саудитския телевизионен канал "Ал Арабия".

След като даде предимство на диалога с Владимир Путин и понякога се отнасяше грубо с украинския си колега Володимир Зеленски, Доналд Тръмп сравни във вторник Русия с "хартиен тигър" и намекна, че Украйна може да спечели войната срещу руската армия.

"Смятам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да СПЕЧЕЛИ обратно цяла Украйна в първоначалната ѝ форма", написа тогава Тръмп в социалната мрежа Truth Social след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски.

