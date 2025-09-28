Кремъл: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва

Кремъл заяви, че президентът на Русия Владимир Путин е готов да се срещне в Москва с президента на САЩ Доналд Тръмп.
"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп", каза говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
През август след разговорите с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да е в Москва.
Американският му колега каза тогава, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде критикуван за него.
По-рано тази седмица френският президент Еманюел Макрон смята, че американският му колега Доналд Тръмп вече е "по-близо от всякога" до Украйна и се надява, че това ще помогне да се "засили натискът" върху Русия.
"Той видя сериозността на европейците и тяхната ангажираност (...) Видя и героизма на украинците, на тяхната армия и способността им да се съпротивляват", заяви френският лидер в интервю за саудитския телевизионен канал "Ал Арабия".
След като даде предимство на диалога с Владимир Путин и понякога се отнасяше грубо с украинския си колега Володимир Зеленски, Доналд Тръмп сравни във вторник Русия с "хартиен тигър" и намекна, че Украйна може да спечели войната срещу руската армия.
"Смятам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да СПЕЧЕЛИ обратно цяла Украйна в първоначалната ѝ форма", написа тогава Тръмп в социалната мрежа Truth Social след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски.
долният чаршаф(18) щеше да има нЭкъв смисъл (или да добие нЭкъм смисъл след 12-15 години), само ако дОнчо и/или путч0 бЭха бЭзсмъртни ... ... ... Иначе казано: уишфул тинкинг (пА руски - уишфул дринкинг) ;-) ...
Той достатъчно е наказан от господ. Цял живот е изтривалка. Вечер тираджиите му "разказват играта", през деня го ритат го и го мачкат сут*ен*ььорите му . Той е Никой. Няма дори име затова краде чуждите.
„Хартиеният тигър“ на Тръмп – търговски трик срещу наивна Европа
Изявленията на американския президент Доналд Тръмп редовно предизвикват диаметрално противоположни реакции – както в САЩ, така и в Европа. При предшественика му Джо Байдън думите често се приемаха с недоверие заради известните му ментални проблеми или бяха просто отминавани. При Тръмп обаче е различно – неговите реплики са обмислени, стратегически, а зад тях почти винаги стои интерес.
Последната му „бомба“ бе твърдението, че Русия …
е „хартиен тигър“ – икономически изтощена, приближаваща се към поражение в Украйна, а Киев можел да си върне всички завзети земи. Западните медии подкрепиха “тезата му” с „доказателства“: Министерството на финансите на Русия предложи ДДС да се вдигне до 22% и намали прогнозата за икономически растеж за тази година от 4,3% на 1%. Данните за приходите от петрол – 16% спад на годишна база според Международната енергийна агенция – изглеждат тревожни.
Но картината е моментна. Тези числа могат да се променят драстично до края на годината – Русия вече компенсира с нови пазари в Индия, Китай и Близкия изток. Най-важното, което западните медии обаче тенденциозно премълчават: увеличението на ДДС не засяга „социално значимите стоки“ – детски продукти, храни и лекарства. За тях ставката остава 10%. Тоест, най-важните разходи за руските домакинства – за децата, прехраната и здравето – няма да се увеличат.
Тогава каква е целта на Тръмп с това изказване и публикацията му, че „Путин и Русия са в ГОЛЯМА икономическа беда“?
Отговорът е в непроменените икономически интереси на американския президент: Европа да стегне коланите, за да вкара още пари в американско оръжие. Румъния вече вдигна ДДС и замрази заплатите на държавни служители. Увеличи акциза на горивата. МВФ препоръча на България да отмени плоския данък, да въведе прогресивен и да замрази заплатите. Корекция на ДДС е въпрос на време.
Затягането на коланите винаги започва от периферията, защото там съпротивата е най-слаба. След това идва ред и на „богатите“ държави. Във Франция, където дупката в бюджета е чудовищна, подобна политика би срещнала сериозна съпротива – освен ако не бъде поднесена с легендата, че „още малко усилие“ ще доведе до победа над „диктатора Путин“.
Ето защо „изпуснатите“ реплики на Тръмп за сриващата се руска икономика, „разочарованието“ му от Путин и възможността Украйна да си върне всички земи не бива да се разчитат първосигнално. Те са ходове на опитен търговец. Както казва народът ни: „Не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я дава“. Европа – включително и България – е готова да му я даде. Нямам съмнение, че в Кремъл са наясно с ходовете му. Там няма неолиберални наивници. Затова и се включиха в играта на обидени от репликата за “хартиен тигър”.
В този смисъл обвиненията, че Тръмп бил предал MAGA или че влиза в обувките на глобалистите, са емоционални, но незрели. Той казва на всеки онова, което очаква да чуе, за да извлече икономическа полза – умение на добрите търговци и опитните политици. И никога не е казвал, че ще направи Европа или България „отново велики“. Той винаги е говорил за Америка.
Друг е въпросът дали вече е възможно да я направи отново велика – или може единствено да забави нейния залез.
Путин още не е готов! Но ВСУ скоро така ще го "подготви", че ще се съгласи да се срещне не само с Тръмп, но даже и с дявола в Хага! Главнокомандващия на крадците на тоалетни чинии и перални машини, започна да "усеща", че вятърът духа от "обратната" страна и както е тръгнало, скоро ще се "простуди"! Пари няма. Бензин няма. Скоро ще се появят и купони за хляб. Всё идёт строго по ДЯВОЛИТЕ...
Тръмпанзето започна да подкрепя Украйна и сатаната путлер сън не го лови.
мукавЭната мЭчка кани оранжЭвата пЭрука... - эбacu водЭвила ... ... ... - много "смешно" - няма що ....
най-малко единият от двамата нЭма! да го доживее... ... Или наследникът на путч0 ще се вижда с дОнчо, или наследникът на дОнчо ще се вижда с путч0 ... А може и двамата да не доживеят...и тогава просто ще се срещат наследниците им.... ... ... НО! тия двамцата вече имАха своЭто свидАниЭ и на свършИха НИЩО... ... Могат само да се .... канят 'друг друга' докато измрат...
