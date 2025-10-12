КРИБ смята да спре диалога с КНСБ заради исканото повишение на данъци за бизнеса

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) предлагат да прекъснат диалога с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) по редица въпроси, засягащи социалното сътрудничество в сферите на трудовия пазар и бизнес средата в страната. Това се посочва в разпространена до медиите позиция на Управителния съвет на КРИБ с оглед на скорошните предложения и според работодателската организация самоволни действия на КНСБ в посока драстично увеличаване на данъчната тежест върху българския бизнес и особено средна класа, съобщи БТА.
Управата на КРИБ препоръчва преустановяване на срещите с КНСБ по теми като квалификация на служители, дискусии относно пазара на труда, бизнес средата, данъчно-осигурителни въпроси, и други въпроси, които не са изрично посочени като част от проектите, които КРИБ и КНСБ изпълняват в сътрудничество – "Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход" (проект на КРИБ) и "Устойчиво развитие, чрез социално партньорство" (проект на КНСБ,) по Операция "Социално партньорство", Програма "Развитие на човешките ресурси".
От ръководството на КРИБ препоръчват и разясняване на възможните ефекти върху доходите на служителите и възможностите им да инвестират в България, ако предложенията за повишаване на данъчно-осигурителната тежест се осъществят.
В позицията се посочва още, че докато "КНСБ не спре атаките си срещу устойчивото развитие на българския бизнес и неговото потискане в интерес на разрастване на заетите в обществения сектор", от работодателската организация да приоритизират други синдикати като социален партньор за колективно трудово договаряне.
От КРИБ твърдят, че поведението на КНСБ става все по-неразбираемо през годините, като вместо да защитава интересите на работниците, от синдиката се съсредоточават все повече върху повишаването на данъците както върху предприятията, така и върху труда.
"Днес КНСБ се държи по-скоро като радикална политическа организация, която има собствен интерес да иззема доход от трудещите се на пазарен принцип работници и създаваното от предприемачите и да ги пренасочва към централния бюджет и работещите в обществения сектор, чийто интерес очевидно този синдикат желае да противопостави на всички останали. Това е директно действие за всяване на разделение в българското общество и разрушава социалния диалог и пазарната икономика", заявяват от УС в позицията си.
Затова от КРИБ смятат, че диалогът с КНСБ трябва да бъде намален и на работещите в предприятията, членуващи в работодателската организация, да бъде разяснено, че именно техният интерес ще бъде най-тежко ощетен от радикалните предложение за повишаване на данъци и осигуровки.
"КРИБ е отговорен социален партньор и като такъв иска да работи в нормален диалог със синдикалните организации, но те също трябва да се държат като истински синдикати, а не като радикални и неконтролируеми политически играчи, сеещи хаос и разделение", посочват от ръководството на КРИБ в края на своята позиция.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви пред бТВ в края на работната седмица, че през последните 4-5 години става все по-видимо сред експертите, че мантрата "не пипаме данъци, защото са много ниски и така всички са доволни", не работи. Съгласно публикацията от участието на Димитров в предаването "Лице в лице" на сайта на синдикалната организация, Димитров твърди, че данъчният разговор трябва да се състои и не може да остане стигмата, че налозите не се променят. Особено през последната година, година и половина става видимо, че несправедливостта в облагането става все по-голяма.
Тази година работещите ще платят с 2 млрд. лв. повече от бизнеса като корпоративен данък. Това не се случва никъде в ЕС. Бизнесът винаги плаща повече, според президента на КНСБ, цитиран от БТА.
Той обясни, че КНСБ предлага да се въведат нови данъци, които вече дават резултат в други страни от ЕС. Такива са данъкът върху финансовите трансакции, който е за финансовия свят, не за хората и бизнеса, налог върху свръхпечалбите, както и дигиталният данък, който е за дигиталните компании. Това са необложени сектори. Само дигиталният данък и този върху финансовите трансакции биха осигурили 1 млрд. лв. повече приходи за бюджета, показват изчисленията на КНСБ.
Димитров обясни и необходимостта от увеличение на вноската за първия стълб на пенсионното осигуряване
Като се дигнаха разходите за пенсии с няколко милиарда на годишна база, дряма! Сега като се оказа, че той ще трябва да ги плаща, писка! Не разбирам и защо не потърси политическото представителство, което предприе стъпките по подкуп на пенсионерите?! Тез пари от къде очакваше, че ще дойдат ми остава неясно...
Няма държава без данъци! Или мнозина точно това искат? Няма бяла държава с толкова ниски данъци!