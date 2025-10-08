Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално за глобалната икономика

Шефката на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева отправи остро предупреждение за нарастващите рискове, пред които е изправена световната икономика. "Затегнете коланите: несигурността е новата нормалност", заяви тя в сряда, цитирана от световните агенции.
В момент, когато финансовите министри и централните банкери се готвят да се срещнат във Вашингтон за годишните срещи на МВФ следващата седмица, управляващият директор на фонда заяви, че световната икономика е показала изненадваща устойчивост в лицето на търговската война на Доналд Тръмп.
Сега се очаква САЩ да избегнат рецесия, въпреки налагането на исторически мита на много от търговските си партньори, а прогнозите са световната икономика да се забави "само леко тази и следващата година", каза тя.
Георгиева все пак посочи нарастващите признаци на напрежение, включително рекордната цена на златото – която надхвърли 4000 долара за унция в сряда, сигнализирайки за безпокойство сред инвеститорите – и изключително високите оценки на американските акции.
"Преди някой да въздъхне с облекчение, моля, чуйте това: глобалната устойчивост все още не е напълно тествана. И има тревожни признаци, че изпитанието може да дойде", каза тя пред публика в Института Милкен във Вашингтон.
Глобалният растеж ще се забави незначително тази и идната година, като всичко свидетелства, че световната икономка се е справила с редица предизвикателства, но рисковете остават заради възможни колебания на финансовите пазари и геополитическото напрежение, отбеляза управляващият директор на МВФ. Според нея тази устойчивост се дължи на по-добрите политически основи, приспособимостта на частния сектор, по-слабите от очакваното последствия от митата и благоприятните финансови условия.
Кристалина Георгиева обаче подчерта в речта си, че сред многото промени- от геополитика и технологии до демографски и климатични предизвикателства, резултатът е изключително висока степен на несигурност в световен план. "Това е новото нормално и е тук, за да остане", подчерта тя.
МВФ предупреждава, че световната икономика все още не е преминала най-тежките тестове. "Историята ни учи, че благоприятните финансови условия могат внезапно да се обърнат и да забавят растежа, като най-силно засегнатите ще бъдат развиващите се страни", предупреди Кристалина Георгиева.
Тя изтъкна и трите ключови средносрочни цели, които според МВФ трябва да следват страните. "Първо, устойчив растеж, който да създава работни места и да подобрява финансовата стабилност. Второ, възстановяване на възможностите на правителствата да реагират при кризи. И трето, намаляване на икономическите дисбаланси, които биха могли да доведат до финансови рискове", каза Георгиева.
"Световният държавен дълг ще надхвърли 100% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) до 2029 г., което ограничава способността на правителствата да посрещат кризи", отбеляза Георгиева. Тя призова за внимателно планирана и комуникирана финансова консолидация, която да минимизира социалните напрежения. По-рано тази година МВФ очакваше това да се случи още през 2027 г.
Кристалина Георгиева заяви, че най-належащите въпроси, които ще се обсъждат идната седмица, когато финансовите министри и управителите на централните банки по света се съберат във Вашингтон за Годишните срещи на МВФ и Световната банка ще бъдат за глобалното икономическо въздействие на тези сили на трансформация и политическата турбуленция, която наблюдаваме.
Кристалина Георгиева обърна особено внимание в речта си на ключови региони, като отправи конкретни препоръки. В САЩ, където, дефицитът по текущата сметка е на нива, невиждани от началото на новия век, са необходими действия в две широки направления: стъпки за справяне с дефицита на федералното правителство, тъй като съотношението федерален дълг/БВП е напът да надвиши рекордното си ниво след Втората световна война и устойчиви действия, които надхвърлят дискреционните разходи.
Китай се нуждае от фискални стимули, за да насърчи частното потребление и да премине към нов модел на растеж. В Азия трябва да се укрепи вътрешната търговия и регионалната интеграция, а в Африка да се проведат стимулиращи бизнеса реформи, които могат да увеличат реалния БВП на глава от населението с над 10%.
За Европа МВФ препоръчва по-решителни действия за повишаване на конкурентоспособността и завършване на интеграционните проекти. Кристалина Георгиева обърна специално внимание и на Германия, която е водещата икономика на Стария континент, препоръчвайки на Берлин да поддържа по-експанзивна фискална политика, за да стимулира частните инвестиции чрез подобряване на инфраструктурата.
