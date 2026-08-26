Кристалина Георгиева: Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното

Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс.
В същото време Георгиева изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои страни, индикации за които са повишаващите се лихвени проценти по облигациите и спирането на процеса на понижаване на инфлацията.
Шефът на МВФ говори пред репортери във Вашингтон преди предстоящата следващата седмица в американския град Ашвил, щата Северна Каролина, среща на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20.
Георгиева посочи, от една страна, отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но, от друга, положителния ефект от резкия ръст на инвестициите в изкуствения интелект, които започват да се разпространяват отвъд САЩ, като фактори, които "дърпат световната икономика" в противоположни посоки.
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