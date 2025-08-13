Кристин Лагард показа за първи път българската монета от 1 евро

Гуверньорът на Европейската централна банка Кристин Лагард публикува изображение на 1 евро с българска национална страна в профила си в социалните мрежи.

"Вижте първия поглед към дизайна на българската монета от 1 евро. Макар че ще трябва да изчакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този предварителен преглед предлага поглед към красивата национална страна, избрана от Българската народна банка, националната централна банка на България", написа Лагард във фейсбук.

На монетата е изсечен Свети Иван Рилски, основател на Рилския манастир, който държи в едната си ръка кръст. Ще има и надпис на български език: “България”. А също и 12-те звезди от знамето на ЕС, както и годината на издавнане.

Дизайнът запазва приемственост с настоящите български монети и включва символи, дълбоко вкоренени в наследството на страната и ценени от нейния народ.