Кристин Лагард: Преминаването към нова валута винаги носи страх и несигурност

Това не е първият път, когато в едно общество има голяма дискусия, преди то да премине от старата си валута към новата - еврото. Случва се почти винаги, когато една държава променя валутата си. И това е нормално, защото става дума за промяна. Това каза днес пред бТВ президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на първото си посещение в България.

"Това е страхът от това какво ще бъде, какво ще загубим и несигурността относно ползите", допълни тя.

По думите ѝ преминаването към нова валута не е просто присъединяване към клуб, който е стабилен, който действа като щит срещу обезценяване и външни влияния:

"То е и израз на споделени ценности, които всички членове на еврозоната имат общи. И това има връзка с демокрацията, дисциплината, с ангажимента към стабилност".

Инфлация около 2% и стабилност на цените

По повод притесненията за покачването на цените Лагард заяви: "Моята цел - 2% в средносрочен план - е това, според което живеем и което гарантираме, че се спазва в цялата еврозона".

Като ръководител на Европейската централна банка тя си поставя за задача гарантирането на ценова стабилност - "че цените няма да излязат извън контрол, че няма да имаме инфлация".

За да се случи това според Лагард на първо място трябва да има много ясно обозначение на конверсията от сума в левове към сума в евро, "така че ако сте потребител и купувате чифт обувки, чаша кафе или си подстригвате косата, да знаете точно колко е било, колко е сега и че не могат да се повишават цени, освен ако няма добавена стойност".

"Преходът от лев към евро сам по себе си не е добавена стойност - трябва да се конвертира", отбеляза тя и допълни, че цените ще бъдат обозначени и показани много ясно до 26 август.

"През този период потребителите ще виждат точно каква е стойността в левове и каква е стойността в евро, и не може да има разлика между двете", подчерта ръководителят на ЕЦБ.

На второ място, за се да гарантира стабилността на цените според Лагард "правителството трябва да прилага правилата".

"Ще ви дам примера с Хърватия преди две години, когато в първите седмици някои от големите търговски вериги се опитаха да вдигнат цените малко. Правителството се намеси. Това се случи в Гърция, във Франция, в моята страна, преди много години", отбеляза тя.

По думите ѝ в такива случаи правителството трябва да бъде активно и да може да каже - "не, това не е сделката".

"Сделката е точното преобразуване на цената в левове с обменния курс, който ще бъде одобрен и валидиран на 1 януари, и цената в евро. Това е всичко. Но това е въпрос на информираност и прилагане", смята Лагард.

Парите в брой остават

По темата за дигиталното евро и притесненията на някои българи, че някой се опитва да отмени разплащането в хартиени банкноти Лагард подчертава, че "кешът остава".

"За тези, които обичат банкноти - като мен, може би и като вас - банкнотите ще останат. Монетите също ще останат. Няма план това да се променя", обяснява тя.

В същото време обаче по думите ѝ трябва да сме сигурни, че еврото е валута, пригодена за 21-ви век.

"Има хора в нашите общества, които предпочитат да плащат с телефона си, с карта, каквато и да е тя", отбелязва Лагард и допълва, че "трябва да имаме европейска опция за дигитално плащане", каквато в момента не съществува и затова "трябва да запазим известен контрол върху бъдещето на нашата валута в дигитална форма".

"Затова дигиталното евро - парите на централната банка, които са основата на всяка парична система - също имат дигитална форма. Но бъдете спокойни - банкнотите и монетите ще останат. И никой няма да ги премахне", твърди Лагард.