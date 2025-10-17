Критик на Тръмп е с повдигнато обвинение

Срещу Джон Болтън, бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, има повдигнато обвинение, съобщи Cи Ен Ен, позовавайки се на два източника, предаде Ройтерс.
Обвинението е третото за последните седмици, с което Министерството на правосъдието повдига наказателни обвинения срещу един от критиците на републиканския президент, посочва Ройтерс.
Обвинението идва, след като съдебни документи, направени публични миналия месец, разкриха, че Болтън е бил обект на федерално разследване за потенциално неправилно боравене с класифицирана информация. В информацията на Си Ен Ен не се посочва в какво е обвинен Болтън.
Адвокатът на Болтън по-рано отрече, че довереникът му е извършил нарушение.
Тръмп, който проведе предизборната си кампания с обещание за отмъщение, след като се сблъска с редица правни проблеми след края на първия си мандат в Белия дом през 2021 г., се отказа от десетилетия наредби, предназначени да предпазят федералните правоприлагащи органи от политически натиск, отбелязва Ройтерс.
През последните месеци той активно натискаше министърката на правосъдието Пам Бонди да повдигне обвинения срещу хора, възприемани като негови противници, дори уволни прокурор, който според него е действал твърде бавно в тази насока.
"Никой не е над закона", "Ако Болтън не е направил нищо нередно, няма от какво да се страхува". Тези многократно скандирани лозунги не са ли познати на Ройтерс и на останалите квичащи?