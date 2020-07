Критики към Борисов в Брюксел, че не носи правилно маската си

Германският канцлер Ангела Меркел направи забележка на премиера Бойко Борисов, че не носи правилно маската си. Неспазването на противоепидемичните мерки от негова страна бе забелязано и от други в Брюксел, където в петък се провежда първата присъствена среща на европейските лидери от началото на пандемията.

