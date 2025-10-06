Кризата с боклука в София: Кметството пуска нова поръчка за "Люлин" и "Красно село", търси още техника за чистене

Столична община готви нова поръчка за събирането на сметта в "Люлин" и "Красно село", а докато бъде намерена компания ще разчита и на доброволци. "Новият търг би се провел в съкратени срокове заради извънредните обстоятелства", каза зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева.

От общината от миналата седмица обясняват, че вероятно ще се стигне до този вариант. Кога обаче ще бъде пусната новата процедура не е ясно.

"Предстоят разговори с потенциални изпълнители, които да поемат тази поръчка. Поставили сме си амбициозен срок, който мисля, че може да спазим. Потенциални изпълнители са тези, които са участвали в поръчката, плюс всички, които имат лиценз за такава дейност в България. Ще стартираме кризисна обществена поръчка, а сроковете за такава са съкратени", коментира Бобчева пред бТВ.

Междувременно ще се напправи опит за наемане или купуване на още общинска техника за почистване, тъй като в момента общината не разполага с големи камиони с преса за боклука. "Най-голяма е нуждата от големи камиони с преса за сметосъбиране. Работи се по всички възможни варианти на закупуване или наемане", обясниха от местната власт на въпроси на Mediapool.

Кое предизвика кризата

До тази ситуация се стигна, след като на обявения конкурс остана само един кандидат, който предложи тройна цена. От общината обявиха, че няма да подпишат договор с обединението около фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки, на високите цени. Междувременно договорът с досегашния чистач - "Зауба" с краен собственик Румен Гайтански-Вълка, приключи.

Общината имаше намерение да възложи дейността на собственото си дружество "Софекострой", но то отказа заради липса на капацитет. Така от неделя е въведена кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село", а дейността се върши основно с техника и служители на Столичното предприятие за третиране на отпадъците. Основната му дейност е да оперира завода за боклука на София.

Малки камиони, големи контейнери

Кризисният план, задействан в неделя за срок от две седмици, включва разполагането на големи контейнери в двата района - 8 в "Люлин" и 3 в "Красно село". Целта е 10-те малки камиона, с които се събират познатите сиви кофи, да карат отпадъците до големите контейнери. Сметта се изсипва на улицата до тях, където друга машина ги събира и изсипва в големия контейнер.

След като той се напълни, би трябвало да бъде закаран до завода за боклука от голям камион. Големите контейнери са с вместимост 38 куб. метра. За сравнение обемът на сивите кофи за боклук е 1.1 куб. метра.



Сн. БГНЕС

В "Люлин" познатите контейнери за отпадъци се събират с 6 камиона на предприятието за третиране на отпадъците, а в "Красно село" работят 4.

Въпреки че от общината още в събота разпространиха местата, на които трябва да са големите контейнери, в неделя на повечето от тях нямаше специални съдове. В понеделник сутринта от общината заявиха, че всички контейнери вече са доставени.

Кофите преливат

В понеделник сутрин кофите и в двата района преливаха. Кметът на "Красно село" Цвета Николаева обяви, че в неделя са почистени едва 15% от съдовете. Освен това се вдигали само отпадъците вътре в кофите, а тези отвън, оставали на улицата. Кметът на "Люлин" Георги Тодоров обясни, че положението в района е аналогично.

Според Николаева сериозен проблем има около болница "Пирогов", където имало 42 съда, разположени по тесни улици. Заради това, че кофите не са събрани, боклуците вече били по пътното платно и това създавало хаос.

"Тръгнахме на война без достатъчно войници, муниции и оръжия", коменира Цвета Николаева, имайки предвид решенията на Столичната община по отношение на чистенето.

От общината коментираха, че в неделя от двата района до завода за боклука са извозени около 40 тона отпадъци. И добавиха, че доскорошният чистач "Зауба" "остави районите в много тежко положение". "На места не е чистено с дни и контейнерите преливаха. Същевременно масово контейнерите, които иначе са собственост на Столична община, са в лошо състояние - с изкривени или липсващи колела и изпочупени капаци, което прави обслужването им по-трудно и времеемко. Всички тези проблеми ще бъдат отчетени при актуването на работата на компанията и при приемането и предаването на контейнерите", коментираха от общината.

Разделно събиране и здрави опаковки

"За момента всичко върви по план и сме мобилизирали цялата техника, с която разполагаме", каза зам.-кметът Надежда Бобчева. Тя добави, че вероятно ще се търсят камиони под наем, за да се подобри положението.



Сн. БГНЕС

"Апелирам гражданите да спазват правилата и да използват големите сиви контейнери", добави тя.

Зам.-кметът призова жителите да разделят и рециклират отпадъците като картон, стъкло и хартия, които трябва да попадат в цветните контейнери, тъй като тяхното сметосъбиране също не е нарушено. И тя, и районните кметове призоваха хората да не чистят мазетата и апартаментите си в следващите две седмици и да не изхвърлят стари мебели, матраци, уреди.



Сн. БГНЕС

Георги Тодоров препоръча хората добре да опаковат отпадъците си, за да не се разпиляват, когато ги оставят до кофите.

"Мобилизирахме допълнително нощни екипи, които да работят в двата засегнати района, за да наблюдаваме как да се обслужват контейнерите на цялата територия", каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

"Възложил съм на инспекторите от Столичния инспекторат при установяване на такива нарушения да глобяват нарушителите и търговските обекти", добави Неделков.

Той заяви още, че има "опити да бъдат извършвани саботажи срещу работата ни, като непрекъснато се изхвърлят рециклируеми отпадъци в контейнерите за битов отпадък вместо да се предават чрез системата за разделно събиране".

От днес и доброволци, и общински съветници обикалят двата района, за да разасняват на гражданите как могат да помогнат в създалата се ситуация.

"Спаси София" предлага заем за още техника

Междувременно от партията "Спаси София" обявиха, че одобряват решението на кмета Васил Терзиев да не се поддава на "рекета на фирмите" за почистване и да използва общинския капацитет за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село". От там обаче предлагат да се отпусне заем на общинското дружество "Софекострой", първоначалният вариант за чистенето на двата района, за купуване на техника.

"Общината трябва да се организира по-добре от мафията, ако иска да спечели тази война. Кметът избра трудния, но правилен път – да не се поддаде на рекета на фирмите и да използва собствения капацитет на Завода за боклук. Сега обаче трябва спешно да изградим и реален общински капацитет за сметосъбиране, за да не допуснем кризата да се повтори", коментира лидерът на партията Борис Бонев.

Общинските съветници от формацията са внесли доклад за отпускане на целеви заем в размер на 3 млн. лв. от Столична община на общинското дружество "Софекострой". Средствата ще бъдат използвани единствено за спешно закупуване на техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в двата района. Миналата седмица от "Софекострой" отказаха да поемат чистенето на "Люлин" и "Красно село" именно заради липса на ресурси. В момента "Софекострой" обслужва район "Красна поляна".

Според "Спаси София" най-сигурният начин за справяне с мафията на сметосъбиращите фирми е да се изгради общински капацитет, който да поеме тази функция. А Борис Бонев предупреди, че ако не се реагира спешно, се очакват подобни ситуации и в останалите части на София, тъй като в следващите месеци изтичат още договори за чистота.

От партията са изпратили и сигнал до Комисията за защита на конкуренцията заради публичните съмнения за договорени високи цени при обществената поръчка за чистенето на столицата.