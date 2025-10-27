Кризата с боклука в София остава, липсват хора

Кризата с боклука в софийските райони "Люлин" и "Красно село" остава и тази седмица, въпреки очакванията на Столичната община ситуацията да се нормализира. Основният проблем е липсата на хора - шофьори и работници, за камионите за вдигане на сивите контейнери за отпадъци. Самата техника е осигурена, твърдят от общината.

"Все още не сме там, където искаме да бъдем – да възстановим напълно сметоизвозването по график в районите "Люлин" и "Красно село", написа още в неделя вечерта кметът Васил Терзиев в пост във Фейсбук.

В понеделник сутрин заместинкът по екологията Надежда Бобчева обясни, че благодарение на помощта от други общини, както и с предоставените камиони от неправителствената организация Гората.бг техниката за нормалното почистване на "Люлин" и "Красно село" е налична. Тя обаче не може да се ползва, тъй като няма хора.

Миналата седмица Васил Терзиев обяви пред общинските съветници, че екипите ще бъдат попълнени и тази седмица проблемите ще се решат. Въпреки това в края на уикенда той обяви, че почивните дни са били по-тежки от очакваното. Дори и с подкрепата на доброволци общината не е успяла да се справи с всички набелязани критични точки - места, на които има струпване на отпадъци. Така и в понеделник почистването ще е съсредоточено основно върху тях, а след това ще се върви към събиране на боклуците по график.

"От утре (понеделник - бел. ред.) ситуацията постепенно се стабилизира – чакаме един нов шофьор и девет нови работници. Във вторник очакваме още един шофьор, а в сряда – още двама. Това ще ни позволи до края на седмицата да имаме четири камиона повече на терен, които не успявахме да мобилизираме за всеки от дните досега, понеже разчитахме на непълни екипи", коментира Васил Терзиев в неделя. И добави, че имало опит и за шофьори-доброволци, но отпаднал заради сигурността.

Според директора на Столичния инспекторат Николай Неделков в първия ден от седмицата ще работят 8 големи камиона. В организацията от днес би трябвало да се включи и общинското дружество "Софекострой" с 2 камиона. Дружеството получи 9 млн. Лева от общината за нова техника, за да поеме дългосрочно чистенето на "Люлин" и "Красно село", както и да продължи да чисти съседния район "Красна поляна".

Обявеното от общината постигнато почистване на 80% от отпадъците се случва само в някои дни, обясни в понеделник шефът на инспектората. "Ако бяхме постигнали 80%, нямаше да си говорим за криза", коментира Неделков.

От общината обясниха още, че по препоръка на здравната инспекция над 4000 точки в "Люлин" и "Красно село" са дезинфекцирани, обработени са срещу гризачи и насекоми. Пръска се в радиус от 100–150 метра около всеки контейнер.

"Кризисната организация няма да бъде отменена, докато не постигнем 100% покритие по график. Това е ангажимент, който поемам лично", коментира по-рано кметът Терзиев.

Общината все още не е обявила решението са по мегапоръчката за чистенето на София. Именно заради проблемите, които тя предизвика, се стигна до кризата в "Люлин" и "Красно село". Повечето участници в търга дадоха космически цени за обслужването на почти целия град в следващите 5 години.

Местната власт отказва да подпише договори с кандидат-чистачите при тези условия. Междувременно досегашният контракт за чистенето на "Люлин" и "Красно село" изтече и така двата района се оказаха без редовно сметоизвозване. От 5 октомври общината чисти тези части на София, но въпреки очакванията кризата да продължи две седмици това не се случи.

В началото на декември изтича договорът за чистенето на още три района - "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", а след това поетапно за почти цяла София.