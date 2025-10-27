Кризата с боклука в София остава, липсват хора

Кризата с боклука в софийските райони "Люлин" и "Красно село" остава и тази седмица, въпреки очакванията на Столичната община ситуацията да се нормализира. Основният проблем е липсата на хора - шофьори и работници, за камионите за вдигане на сивите контейнери за отпадъци. Самата техника е осигурена, твърдят от общината.
"Все още не сме там, където искаме да бъдем – да възстановим напълно сметоизвозването по график в районите "Люлин" и "Красно село", написа още в неделя вечерта кметът Васил Терзиев в пост във Фейсбук.
В понеделник сутрин заместинкът по екологията Надежда Бобчева обясни, че благодарение на помощта от други общини, както и с предоставените камиони от неправителствената организация Гората.бг техниката за нормалното почистване на "Люлин" и "Красно село" е налична. Тя обаче не може да се ползва, тъй като няма хора.
Миналата седмица Васил Терзиев обяви пред общинските съветници, че екипите ще бъдат попълнени и тази седмица проблемите ще се решат. Въпреки това в края на уикенда той обяви, че почивните дни са били по-тежки от очакваното. Дори и с подкрепата на доброволци общината не е успяла да се справи с всички набелязани критични точки - места, на които има струпване на отпадъци. Така и в понеделник почистването ще е съсредоточено основно върху тях, а след това ще се върви към събиране на боклуците по график.
"От утре (понеделник - бел. ред.) ситуацията постепенно се стабилизира – чакаме един нов шофьор и девет нови работници. Във вторник очакваме още един шофьор, а в сряда – още двама. Това ще ни позволи до края на седмицата да имаме четири камиона повече на терен, които не успявахме да мобилизираме за всеки от дните досега, понеже разчитахме на непълни екипи", коментира Васил Терзиев в неделя. И добави, че имало опит и за шофьори-доброволци, но отпаднал заради сигурността.
Според директора на Столичния инспекторат Николай Неделков в първия ден от седмицата ще работят 8 големи камиона. В организацията от днес би трябвало да се включи и общинското дружество "Софекострой" с 2 камиона. Дружеството получи 9 млн. Лева от общината за нова техника, за да поеме дългосрочно чистенето на "Люлин" и "Красно село", както и да продължи да чисти съседния район "Красна поляна".
Обявеното от общината постигнато почистване на 80% от отпадъците се случва само в някои дни, обясни в понеделник шефът на инспектората. "Ако бяхме постигнали 80%, нямаше да си говорим за криза", коментира Неделков.
От общината обясниха още, че по препоръка на здравната инспекция над 4000 точки в "Люлин" и "Красно село" са дезинфекцирани, обработени са срещу гризачи и насекоми. Пръска се в радиус от 100–150 метра около всеки контейнер.
"Кризисната организация няма да бъде отменена, докато не постигнем 100% покритие по график. Това е ангажимент, който поемам лично", коментира по-рано кметът Терзиев.
Общината все още не е обявила решението са по мегапоръчката за чистенето на София. Именно заради проблемите, които тя предизвика, се стигна до кризата в "Люлин" и "Красно село". Повечето участници в търга дадоха космически цени за обслужването на почти целия град в следващите 5 години.
Местната власт отказва да подпише договори с кандидат-чистачите при тези условия. Междувременно досегашният контракт за чистенето на "Люлин" и "Красно село" изтече и така двата района се оказаха без редовно сметоизвозване. От 5 октомври общината чисти тези части на София, но въпреки очакванията кризата да продължи две седмици това не се случи.
В началото на декември изтича договорът за чистенето на още три района - "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", а след това поетапно за почти цяла София.
Кризата изисква "спасител". Лансирането на спасител става през инспирирането на криза. По тези географски ширини, от хилядолетия най-много се търсят спасители и месии. Създай криза, да се появи спасител. В крайна сметка ще се отървем от концесионерите в сметоизвозването. Но защо ще подаряват Топлофикация на Ковачки? / Борис Бонев за 14 минути аудио файл изложи повече факти, от колкото повечето политици заедно по време на целия "преход" и "демокрация" https://bnr.bg/horizont/post/102227950/boris-bonev-ot-bankata-na-peevski-shte-e-zamisleniat-ot-ikonomicheskoto-mnozinstvo-zaem-za-toplofikacia?fbclid=IwY2xjawNsOkdleHRuA2FlbQIxMQABHjiN69eJZU0hxjHAUmxXy6iC9z8bSbVRNzQl-xC7_X-_jNIFZXfM36nWZdD1_aem_VV0tikEtxnmW8Y_j0UpMEw
"Общината" не се хвали, хвали се Терзиев, че има хора, които доброволно със собствени труд, време и средства показват среден пръст на пеевски-борисовите мутри... И не, Терзиев няма да се снима пред семейният портрет на Свинята и Тиквата... И като ви "развива" Тиквата като ГРАЖДАНИ (?!) за Европейско Развитие на България, се научете най-после кое е Общински съвет и кое кметска администрация, и какви правомощия имат по закон... Ами няма да се снима с вас, е, и?...
За съжаление гръмките хвалби на Общината, че ситуацията е почти овладяна нямат нищо общо с реалността. Показателни са дори снмимките, които се публикуват - два или три пълни контейнера и до тях десетина плика с отпадъци. Истинската гледка е различна - огромни купчини с боллук и някъде в средата им надничат почти погребаните контейнери. А миризмата не може да се снима... И тези купчни са на места, където не е събиран боклукът от поне 10 дни, на места и повече. Бих предложил на кмета да се поразходи на въздух из Люлин 4, и ако има късмет да види някоя от сметосъбиращите машини, да види и как изпразват единични контейнери на по-закътани места, а големите купчини някак си се подминават...
МЕДИАПУЛ номинирах ви за журналистическата награда ПОДМАЗВАЧ НА ГОДИНАТА!
сега прогизналите от влага боклуци ще станат прекрасна среда за бактерии и зарази.Но кметът бил събирал боклуци.Това да превърнеш некадърието си в ПиАр само ДС наследници и комсомолски медии го могат, то пък бива-бива наглост и цинизъм, само комунистически наследици са такива гьон сурати.
За справянето с пожарната ситуация до тук, браво на общината и доброволците. А дългосрочно, да мислят за осигуряване на голяма международна конкуренция. Друго решение няма. А, и да натиснат фирмите с цветните контейнери, защото не може веднаж да се плаща за опаковка, втори път за опаковката в сивия контейнер и трети за водата, която е пропила същата тази опаковка.
МЕДИАПУЛ вместо да се занимава с журналистика, продължава да се занимава с ПОДМАЗМАЧЕСТВО като намериха повод да направят реклама на некадърника кмет.Кога е било плъхове да подскачат по улиците на София.Но всеки,който тук напише истината, бива обругаван, защото това се позволява в този форум.Но иначе по конференции и международни проекти, медиапул са първи, типично по нахално-комсомолски.Как не ви е срам да публикувате измислената снимка на кмета?!Имам роднини и колеги в тези квартали, никой не го е виждал там.
София е кочина и за съжаление завлича и нас, останалата част на България, в котора..