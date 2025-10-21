Кризата с боклука в София: Техниката и хората остават проблем

"От четири дни не са събирали боклука от кофите. Три дни държах моите отпадъци на балкона, но днес вече ги хвърлих на общия куп, защото се заринахме у дома".

Думите са на жител на софийския район "Люлин". Подобни наблюдения имат и живеещи в "Красно село", според които в последните дни почистването поне в част от квартала се е влошило.

От 5 октомври тези райони на София официално са в кризисна ситуация заради липсата на фирма, която да събира отпадъците, чисти улиците и да обработва при евентуален снеговалеж.

От тогава боклуците в тези райони се събират от общината през предприятието, което отговаря за завода за отпадъци на столицата. Помагат и доброволци и самоорганизирали се граждани.

Общинското предприятие обаче няма свои камиони за боклук с преса, каквито се използват за събиране на битовата смет. Затова се наложи да се вземат временно такива от други общини, да бъдат наети, а дори и дарени от неправителствени организации за временно ползване.

Камионите се развалят, хората се разболяват

Кризата първоначално беше обявена до 19 октомври. От Столичната община очакваха в този период събирането на боклука да се нормализира, тъй като са осигурени 10 камиона за вдигане на кофите. И към момента обаче кризисната ситуация не е отменена официално, а според зам.-кмета по екологията Надежда Бобчева най-големият проблем е, че "техниката се разваля, хората се разболяват". Така от няколко дни на терен работят 5 - 6 екипа, които събират отпадъците с боклукчийски камиони.

Преди десетина дни от местната власт обещаваха, че досега на терен ще са 10 превозни средства и нужният брой хора, а това щяло да реши проблемите почти напълно. Във вторник, 21 октомври, Надежда Бобчева обясни пред комисията по екология към Столичния общински съвет, че някои от камионите още не се използват, защото трябва да преминат през технически прегледи. Двете машини, предоставени от Гората.бг, трябва да се пререгистрират, за да влязат в действие.

В същото време били намерени шофьори за камионите, но пък имало проблем с осигуряването на хора, които да вдигат кофите. Към момента били окомплектовани 7 екипа, но заради липсата на хора няма "буферни екипи", които да поемат работата, ако се наложи.

Трайното решение е ясно, но не се знае кога ще се случи

Трайното решение на проблема с чистенето на "Люлин" и "Красно село" според плановете на общината е договор чрез инхаус възлагане с общинската фирма "Софекострой". Наскоро тя получи 9 млн. лева от общинския бюджет за купуване на техника, с която да обслужва тези части от София.

Във вторник Надежда Бобчева обясни, че от дружеството все още не са представили на общината информация и план за това дали смятат да купят нова или използвана техника, какво ще купят с приоритет и кога във времето ще се случи това. Едва след осигуряването на техника общината ще може да възложи чистенето на "Люлин" и "Красно село" на "Софекострой", което от години обслужва съседния район "Красна поляна".

Без решение за проблемната поръчка

Все още няма окончателно решение и как ще се процедира с проблемната обществена поръчка за почистването на почти цяла София за срок от 5 години. В същото време договорите с фирмите изтичат в началото и в края на декември, както и в началото на 2026 г.

От общината още не са обявили дали всички позиции по търга ще бъдат прекратени заради прекалено високите цени, поискани от единствените останали кандидати, или все пак с някои от тях ще се стигне до договори. До момента кметът Васил Терзиев е заявявал единствено, че може да се върви към контракт с турската фирма "Норм Санаи" за "Надежда", "Илинден" и "Сердика". Ценовата оферта на фирмата е единствената близка до прогнозната стойност, определена от общината.

Останалите оцелели кандидати са дружества, свързвани с Христофорос Аманатидис - Таки, компания с краен собственик Румен Гайтански - Вълка и варненска фирма, която официално е била част от портфолиото на "Титан". Всички те дават значитено по-високи цени за чистенето на града от прогнозираните от общината.

Както Mediapool писа, в самите прогнозни стойности по отделните позиции от поръчката има разминавания между 3 и 33 млн. лева. В същото време всяко решение по поръчката, включително и за прекратяване, може да се обжалва пред КЗК, а всеки проблем може да се използва като мотив.

Колко струва чистенето сега

Основна прогнозна цена, която общината следи, е тази за събирането и извозването на 1 тон боклук. Изчисленията на местната власт са, че за това трябва да се плащат 166.7 лева. Офертите на оцелелите кандидати (с изключение на турската фирма) са в пъти по-високи.

Във вторник независимият общински съветник Ваня Григорова за пореден път постави под съмнение начина, по който е определена тази прогнозна стойност. Тя разпространи таблица със сравнение между цените, по които чистят досегашните чистачи в София. Според тях първа зона, която включва "Средец", "Лозенец" и "Студентски" сега се чисти срещу 173 лева на тон, което е по-скъпо от прогнозата за следващите 5 години. Подобни са цените за още три зони.

Настоящите прогнозни цени на общината са по-високи от тези в приключващите договори за 3 позиции. Разликите обаче не са големи. Така например "Зауба", която до скоро обслужваше "Люлин" и "Красно село", е получавала по 120 лева на тон, а "Грийн партнърс", свръзвана с Румен Гайтански - Вълка, взима по 153 лева на тон за "Надежда", "Илинден и "Сердика".

В момента в София действат и още два договора за чистене, подписани през 2022 г. Там цените са по-високи (183 лева и 195 лева на тон) от прогнозата на общината, направена през 2025 г.

По-скъпа от изчисленията на общината е и услугата на общинското "Софекострой", което чисти "Красна поляна" срещу 181.73 лева на тон, показват данните, разпространени от Ваня Григорова.

Ще се проучва създаването на общинска "Чистота"

На този фон екокомисията към общинския съвет гласува да се възложи на администрацията на Васил Терзиев да направи анализ за евентуалното създаване на общинско дружество "Чистота", което да поеме обслужването на града. Предложението за това е на БСП и Ваня Григорова и беше подкрепено от представителите на почти всички останали групи в съвета.

До половин година трябва да е готов междинен вариант на анализа, който да се представи на общинарите. Окончателният вариант трябва да е изработен до 9 месеца и в него трябва да има сравнение с опита на общини от България и от Европа, които имат собствени дружества за чистене и не прехвърлят тази дейност на частни компании.

Дали и кога ще се вземе решение за създаването на такова предприятие и евентуално за изпълнение на това решение не е ясно.