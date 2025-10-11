Кризата с горивата вече е засегнала над половината региони в Русия

Прекъсванията в доставките на бензин, започнали през август в Далечния изток, са се разпространили най-малко в 57 региона на Русия. Някои бензиностанции са принудени да затварят, цените на бензина растат все по-бързо, а властите въведоха забрана за износ на нефтопродукти до края на годината. Кризата се развива на фона на рекордно ниво на атаки срещу руски енергийни обекти от украински дронове, сочи анализ на Би Би Си.

Изчисленията са на базата на всички случаи, за които е съобщавано от август насам, дори ако към момента ситуацията на място вече се е стабилизирала.

В труднодостъпните населени места се оплакват, че заради липсата на бензин е трудно да се стигне до важна инфраструктура - например до родилни домове.

Генералният директор на малката компания "Интех" Наталия Смирнова в интервю за РБК-ТВ разказа, че нейното предприятие е "единственият доставчик, който доставя бензин преди настъпването на ледохода в труднодостъпните села на република Коми".

"Сега не можем да им доставим, защото просто няма бензин", каза тя на 25 септември, добавяйки, че компанията е принудена да спре всички свои бензиностанции.

"Писахме до ФАС, писахме до Министерството на енергетиката. […] Ситуацията, както ни казват, е - чакайте. А ние имаме хора, на които им трябва бензин," разказва Смирнова и добавя: "Хората трябва да получат горивото днес, за да могат да оцелеят. Реката при тях замръзва, при нас настъпват студове. Никой не ни чува, не можем да постигнем нищо."

По данни на агенция Блумбърг атаките са засегнали всеки трети нефтопреработвателен завод в Русия. През август са били регистрирани не по-малко от 14 атаки, през септември - осем, а през първите десет дни на октомври - още четири. Според анализ на Ройтерс, Блумбърг и S&P Global Commodity Insights най-малко десет предприятия, включително ориентирани към износ, са били частично или напълно спрени през август–септември. По изчисления на Би Би Си от януари украински дронове са атакували 21 от 38-те най-големи петролни рафинерии в страната, което е с 48% повече в сравнение с целия 2024 г.

Както съобщава Ройтрес, през август престоят на първичните мощности на руските нефтозаводи е достигнал 23% - рекорд в историята, а през септември е нараснал още повече. През октомври обемът на преработката на петрол е спаднал до 4.86 млн. барела на ден - почти с 10% по-малко в сравнение с юли - и е достигнал най-ниското си ниво за последните пет години, съобщи агенция Блумбърг, цитирана в проучването на Би Би Си. По оценка на старшия научен сътрудник в Берлинския център Карнеги за изследване на Русия и Евразия Сергей Вакуленко, от юлския си пик производителността на руските рафинерии е намаляла с около 10%.

Вакуленко отбелязва, че при влошаване на ситуацията руските власти имат няколко възможни мерки - от въвеждане на лимити за потреблението на горива до временно облекчаване на екологичните стандарти за бензина. Според него обаче "при сегашното равнище на щети заводите се възстановяват за две–три седмици".

Развитието на кризата, смята експертът, ще зависи от интензивността на украинските атаки и производствените възможности на Киев: "Колко дрона може да произвежда Украйна, колко често и масирано ще може да ги използва, и дали ще продължи да концентрира усилията си именно върху нефтопреработката или ще избере други цели?"

На фона на свиването на преработката и поскъпването на бензина, достигнало 14-годишен максимум, в редица руски региони, както и в анексирания Крим, бяха въведени ограничения за продажбата на гориво. За да облекчи кризата, руското правителство въведе забрана за износ на бензин и дизел, увеличи покупките на горива от Беларус и, според "Комерсант, се готви да започне внос от Китай, Сингапур и Южна Корея.

Руската нефтено-газова индустрия отдавна е цел на украинските военни, но рязкото увеличаване на ударите през последните месеци показва, че тази тактика е станала ключова, каза пред факт-чек звеното на Би Би Си Джъстин Крамп, бивш офицер от британската армия и ръководител на консултантската компания за оценка на рискове Sibylline.

"Очевидно е, че Украйна инвестира значителни средства в тази кампания, която се основава на разузнавателна оценка за това, кое ще нанесе по-голяма вреда на Русия", — смята Крамп.

Русия също продължава атаките срещу енергийните обекти на Украйна. Позовавайки се на свои източници, украински и западни медии съобщават, че в резултат на обстрелите в началото на октомври Русия е унищожила от 35 до 60% от добива на газ в Украйна.

"Украйна се опитва да покаже, че в тази игра могат да участват двама", казва Сергей Вакуленко.