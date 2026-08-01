Крум Зарков: Не е обсъждана хипотеза да съм вицепрезидент на Йотова

Лидерът на БСП Крум Зарков обяви, че не е обсъждана хипотеза да бъде номиниран за вицепрезидент на държавния глава Илияна Йотова, която наскоро обяви, че ще се кандидатира за поста на изборите през октомври.

"Такава хипотеза не е обсъждана. Ние се доверихме на Илияна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще ѝ помогне да организира кампанията си", каза Зарков от Бузлуджа, след като беше попитан дали е възможно да бъде кандидат за вицепрезидент.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава преди седмица. Скоро след това тя получи и публичната подкрепа на БСП, а по-късно и на формацията на премиера Румен Радев “Прогресивна България”.

"Няма нищо по-нормално от това БСП да подкрепи Илияна Йотова за президент. Имаме богата, обща и успешна история на сътрудничество и взаимно уважение", каза Зарков пред бТВ в събота.

Според него разговорът за профила на кандидата за вицепрезидент е важен, но все още е рано той да се води публично. По думите му вицепрезидентът не е заместник или помощник на президента, а самостоятелна институция с важни функции.

"Илияна Йотова самата доказа колко важна е институцията на вицепрезидента", допълни той.

Йотова пое президентския пост по-рано тази година, след като Радев подаде оставка и се включи в президентските избори, на които спечели мнозинство в парламента. Преди това в продължение на близо десет години Йотова беше вицепрезидент на страната.



Във вторник Радев заяви, че той е обсъждал въпроса за бъдещ вицепрезидент с Йотова, но даде подробности.

"Вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. Така че с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка", каза той, след като обяви подкрепата си за доскорошния си заместник.

През 2016 година Радев беше лансиран като кандидат за президент от БСП, но беше издигнат от инициативен комитет, в който влизаха знакови лица от партията.

Пет години по-късно той и Йотова отново бяха издигнати от комитет. И тогава двамата получиха подкрепата на БСП, макар че Радев и тогавашният лидер на социалистите Корнелия Нинова вече бяха в обтегнати отношения.

В събота Крум заяви, че партията ще подкрепи със всички сили кандидатурата на Илияна Йотова за президент и пред симпатизантите на партията на Бузлуджа, където днес отбелязват 135 от началото на организираното социалистическо движение в с традиционния си събор.

В речта си пред членове и симпатизанти на социалистите от цялата страна Крум Зарков отбеляза, грешките на партията досега, както и липсата на знакови имена като бивши депутати и министри, предаде БНР.

"Ние сме тук, за да възстановяваме, а за да възстановим трябва и да се изясним. Ние допуснахме грешки и бяхме санкционирани за тях. Толкова много председатели, че останахме без избиратели", каза той.

По думите му се готви нов проект на устав, “адекватен на състоянието на партията, който да спре вътрешните войни и да се отърват от измамниците”.

Съборът на Бузлуджа премина под мотото "Социализъм с бъдеще". Ден преди това стана ясно, че БСП още по-яростно се заема с връщането на социализма в страната и ще се бори за преодоляването на капитализма.

Това стана ясно по време на кръгла маса в Стара Загора по повод разговор за манифеста "Социализъм на нашия век". Манифестът има амбиция да служи за рамка именно на разговора за връщането на социализма.

"Друга цел на документа е и да дефинира основните тезиси, спрямо които определението ляв да има смисъл и да създаде база, на която да може да бъде посочена и идея, която да бъде следвана", обяви Крум Зарков.