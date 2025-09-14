Крум Зарков: Вотът на недоверие не е безсмислен, насочен е към ахилесовата пета на това правителство

Правителството е абсолютно парализирано по отношение на съдебната власт, а тя самата също е парализирана от неспособността на мнозинството да направи необходимите неща. Това коментира пред БНТ в неделя бившият правен секретар на президента и министър на правосъдието Крум Зарков.

"Вотът на недоверие (внесен от ПП-ДБ, Меч и АПС) е прицелен в това, което вносителите наричат завладяна държава и е нормално Бойко Борисов да го подценява. Това е ахилесовата пета на това правителство. Въпросът за съдебната реформа е единственият, който може да обедини необединимите опозиции - президента, евроатлантиците и националистите", каза Зарков.

Вотът няма да свали правителството, но ако наложи трайно тематиката за върховенството на закона, с времето ще подкопае единството, смята Зарков. Вотът на недоверие не е безсмислен: опозицията си върши работа, защото критикува обосновано, със събрани юридически валидни аргументи. Тъкмо това в момента е нейната работа. Дори да не мине, ще бъде успешен, защото е изключително обоснован и ще вкара ключовата тема за правосъдието, върховенството на закона и липсата на справедливост обратно в обществото, обясни Зарков.

Според него имаме нелегитимна съдебна система, която не може да осигури справедливост, като ключовите причини за това са няколко: Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, изпълняващ длъжността „прокурор“ с изтекъл мандат, който трябва по закон да освободи тази длъжност, но не го прави, абсурдни решения на съда по ключови дела, които не убеждават никого, необоснованото задържането на Благомир Коцев под стража за няколко месеца не е друго, а е „изтезание“.

Не можеш да задържиш някого в затвора, за да събираш доказателства, коментира Крум Зарков по повод ареста и мярката за неотклонение на варненския кмет. "Има ясни условия, при които тази най-тежка мярка - задържане под стража - се прилага. Дългите определения на съда не убеждават в това нещо, което пък налива в мелницата на тези, които виждат в цялата работа политически процес. Който и да е човекът - ако е виновен, съберете доказателства и тогава го вкарайте в затвора".

Според него диктатура в България все още няма, но изглежда, че сме управлявани от олигархия: "Виждаме едно правителство, което е слабо и именно тази слабост му дава стабилност, защото не застрашава никой от реално властващите. От друга страна виждаме едно мнозинство, което само се нарича малцинство, защото очевидно се срамува да нарече истинската си конфигурация".

Ясно е, че между Борисов и Пеевски има пълен синхрон, който е в основата на това управление, каза още той. "Другите участници - малките партньори - БСП и ИТН, приемат тяхното лидерство и не го оспорват. В това число и министър-председателят приема да бъде напълно изтрит спрямо тези две фигури", смята Зарков.

Той описа комфорта, който си е осигурил Борисов. От една страна се държи като реален началник на правителството и от тази позиция критикува вътрешния министър Даниел Митов;, в случай на нужда обаче, се дистанцира от изпълнителната власт, за да не претърпи имиджова щета: „трябва да признаем, че досега тази игра му се получава“, каза Зарков.

Попитан възможно ли е да стане кандидат-президент на БСП, Зарков отговори, че никой не е говорил с него и заяви, че много повече го вълнува самата партия. Според него тя "изглежда в безпомощна ситуация" и се страхува от избори, което я прави "безгласна буква в управлението", „проститутка на силните във властта“. "БСП има много повече нужда от това правителство, отколкото то от БСП", каза Зарков и намекна, че България има нужда от нова левица. Според него е абсурдна ситуацията на по-малките партии в реалната коалиция на властта – БСП и ИТН са по-твърди поддръжници на правителството, не си позволяват да критикуват, знаят, че са допуснати по благоволение и не са „началници“.