Крум Зарков: Вотът на недоверие не е безсмислен, насочен е към ахилесовата пета на това правителство

Правителството е абсолютно парализирано по отношение на съдебната власт, а тя самата също е парализирана от неспособността на мнозинството да направи необходимите неща. Това коментира пред БНТ в неделя бившият правен секретар на президента и министър на правосъдието Крум Зарков.
"Вотът на недоверие (внесен от ПП-ДБ, Меч и АПС) е прицелен в това, което вносителите наричат завладяна държава и е нормално Бойко Борисов да го подценява. Това е ахилесовата пета на това правителство. Въпросът за съдебната реформа е единственият, който може да обедини необединимите опозиции - президента, евроатлантиците и националистите", каза Зарков.
Вотът няма да свали правителството, но ако наложи трайно тематиката за върховенството на закона, с времето ще подкопае единството, смята Зарков. Вотът на недоверие не е безсмислен: опозицията си върши работа, защото критикува обосновано, със събрани юридически валидни аргументи. Тъкмо това в момента е нейната работа. Дори да не мине, ще бъде успешен, защото е изключително обоснован и ще вкара ключовата тема за правосъдието, върховенството на закона и липсата на справедливост обратно в обществото, обясни Зарков.
Според него имаме нелегитимна съдебна система, която не може да осигури справедливост, като ключовите причини за това са няколко: Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, изпълняващ длъжността „прокурор“ с изтекъл мандат, който трябва по закон да освободи тази длъжност, но не го прави, абсурдни решения на съда по ключови дела, които не убеждават никого, необоснованото задържането на Благомир Коцев под стража за няколко месеца не е друго, а е „изтезание“.
Не можеш да задържиш някого в затвора, за да събираш доказателства, коментира Крум Зарков по повод ареста и мярката за неотклонение на варненския кмет. "Има ясни условия, при които тази най-тежка мярка - задържане под стража - се прилага. Дългите определения на съда не убеждават в това нещо, което пък налива в мелницата на тези, които виждат в цялата работа политически процес. Който и да е човекът - ако е виновен, съберете доказателства и тогава го вкарайте в затвора".
Според него диктатура в България все още няма, но изглежда, че сме управлявани от олигархия: "Виждаме едно правителство, което е слабо и именно тази слабост му дава стабилност, защото не застрашава никой от реално властващите. От друга страна виждаме едно мнозинство, което само се нарича малцинство, защото очевидно се срамува да нарече истинската си конфигурация".
Ясно е, че между Борисов и Пеевски има пълен синхрон, който е в основата на това управление, каза още той. "Другите участници - малките партньори - БСП и ИТН, приемат тяхното лидерство и не го оспорват. В това число и министър-председателят приема да бъде напълно изтрит спрямо тези две фигури", смята Зарков.
Той описа комфорта, който си е осигурил Борисов. От една страна се държи като реален началник на правителството и от тази позиция критикува вътрешния министър Даниел Митов;, в случай на нужда обаче, се дистанцира от изпълнителната власт, за да не претърпи имиджова щета: „трябва да признаем, че досега тази игра му се получава“, каза Зарков.
Попитан възможно ли е да стане кандидат-президент на БСП, Зарков отговори, че никой не е говорил с него и заяви, че много повече го вълнува самата партия. Според него тя "изглежда в безпомощна ситуация" и се страхува от избори, което я прави "безгласна буква в управлението", „проститутка на силните във властта“. "БСП има много повече нужда от това правителство, отколкото то от БСП", каза Зарков и намекна, че България има нужда от нова левица. Според него е абсурдна ситуацията на по-малките партии в реалната коалиция на властта – БСП и ИТН са по-твърди поддръжници на правителството, не си позволяват да критикуват, знаят, че са допуснати по благоволение и не са „началници“.
Ха ха ха, направо ме разсмя с фразата си" Радев не е политическа еднодневка"?! Я кажи бе умнико защо Радев, пъви държавник №1 НИЩО не направи нищо да спре корупцията, тресяща държавицата ни от главата до петите???Корупцията у нас се генерира от ЕЛИТА- политиците, които крадат държавата и половината обществен продукт, управляват най безхаберно само за личен интерес, без да се съобразяват с обществения.
Ако беше национално отговорен политик, като съблюдател на нашата конституция, президентът …
Радев трябваше да поиска ПРЕМАХВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИЗБОР В НАШАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА ( избора на ВСС от парламентарно представените партии и избора на главен прокурор от ВСС(и цялата прокуратура)) и да представи алтернатива , почерпена от развития опит на Европа.
Политическия избор на ВСС( и главен прокурор) е освинило и лумпенизирало цялата ни държава. Това е докарало магистрати, не изБрани на префесионална основа, а на партийна шуробаджанашка, да не могат да четат закони и да ги прилагат.
Политическият избор направи съдебната ни система вместо да работи за обществото, да работи само за интересите на партиите. Това я направи НАПЪЛНО НЕРАБОТЕЩА.
А това политизирано състояние на съдебната ни система политизира и всички държавни институции, техните ръководства да се избират от политическите партии и те не работят.
Сега в момента не работи нито една държавна институция.
Това напълно направи държавата ни УМРЯЛА ДЪРЖАВА.
Съдебната система е главен стълб на правовата държава и на държавата въобще.
Без, или с неработеща съдебна система, държава няма!
Политизираният характер на съдебната система ни отказа да имаме правова държава.
Именно липсата на правова държава ни докара бандитския преход с разграбването на голямата държавна социалистическа собственост и унищожаването на икономиката, доведе престъпниците и некадърниците в управлението на държавата и икономиката, роди извънредно корумпиран и продажен политически елит заграбил властта с незаконни начини, затрил бъдещето на българския народ направил държавата ни най бедната и пропаднала в Европа.
Политическият избор на съдебната система е отречен от законодателството на ЕС и развитите европейски демокрации ръководещи Съюза, счита се за извор на мащабна корупция и бандитизъм.
Европейското законодателство изисква съдебната система да бъде независима от политическата власт и поставена като настройка на обществото(не на държавата), да следи „отгоре“ действията на политическата власт и със желязната си секира навреме да ги коригира.
Никоя от управлявалите през прехода партии не е направила опит да ДЕполитизира съдебната ни система и промени структурата и избора и залегнали в параграф “съдебна система“ в нашата конституция и синхронизира законодателството ни с европейското.
Не вярвам Радев да намери сред сегашните партии желаещи да променят конституцията и съответно - мутростатуквото, защото те са градители на това мутростатукво.
Самия Радев e представител БКП& БСП , партията известна със сто годишен стаж в демагогията .
Ако нещо измисли за да уталожи народния гняв и излъже за пореден път народа си, това ще бъде НЕ раздяла с мутростатуквото, а бетонирането му!
За това мисля, че всички инициативи на Радев са били кьорфишеци.
И какво като казва истини? Много други казват същите истини, нали? Аз познавам дори още 50 други които са казали преди Зарков тези истини. Въпросът е друг- какви алтернативи на това мутренско олигархично управление дава Зарков? НИКАКВИ! Това поведение на политика Зарков в цивилизования свят го наричат ПОПУЛИЗЪМ. Да ама какво разбират от популизъм проЗтите глави в този форум, нацъфкали минуси на моя коментар #1 ?! Дрън дрън!-:))) Много изпростя форума, само слабограмотни политически, да не кажем и физически се мотаят в него! Аман!
Тук някои много си падат по истината , сигурно се мислят за трубадури на истината. Но всичко, което изкарват са лозунги и сумтене.
Значи само в алтернативните светове изграждани от пропагандата може с 5% да управляваш наравно с тези с 50%. Нито по-света го има, нито в историята има подобен случай. Вижда се, че Зарков подгрява за "нова лява партия", където се надява явно на продължение на затихналата политическа кариера. Вижда се, че има и хъс - ще прави съдебна реформа, няма да си играе на шикалки! Иначе факта, че се дистанцира от Радев навежда на мисълта, че не е политическа еднодневка и има дългосрочни цели в сферата като лично за мен това го прави добър политик, на фона на множеството дето бързат да "осребрят"...
Крум Зарков е читав човек и казва истината! Уважавам хората, които не се страхуват да я произнасят, не само защото са малцина!
Зарков марков, ПП-та, тикви и свинеподобни ,всичките са за затвора :/
Зарков каза много истини за мутро-олигархичната държава, в която живеем.
Зарков направи само едно добро нещо в живота си на търтей - избяга от нарушителя на конституцията мунчо, докато някои други са жалки слуги на мунчо.
Бреее, Зарков голям оракъл се оказал? Абе господин Зарков, я ни изяснете КАКВО ВАШИЯ ПРЕЗИДЕНТ РАДЕВ Е ПРЕДЛОЖИЛ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА МУТРОСТАТУКВОТО НА ГЕРБ, И КАКВА СЪДЕБНА РЕФОРМА ДА СЕ НАПРАВИ, ЗА ДА ИМАМЕ НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА СИСТЕМА?