КС ще решава дали промените за ТЕЛК през бюджета са противоконституционни

Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на 53 народни представители срещу новата разпоредба на Закона за здравето, която дава възможност на НОИ да поиска ново произнасяне на ТЕЛК или НЕЛК по влязло в сила експертно решение. Това означава, че съдът ще разгледа по същество изложените аргументи от депутатите, които оспорват новата разпоредба, прокарана през преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г

През миналата седмица ГЕРБ и "Продължаваме промяната" внесоха заедно три отделни жалби в Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на Бюджет 2026 и на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Двете парламентарни групи са си помогнали взаимно с осигуряването на необходимите подписи, тъй като самостоятелно нито една от тях не разполага с изискваните 48 депутати, макар мотивите им по отделните жалби да се разминават съществено. Конкретната разпоредба за ТЕЛК се оспорва по инициатива на "Продължаваме промяната".

Спорната разпоредба

Спорният текст е разписан в чл. 113а от Закона за здравето и дава възможност на НОИ да поиска ново произнасяне на ТЕЛК или НЕЛК по вече влязло в сила експертно решение, чийто срок на валидност още не е изтекъл.

Това може да стане, когато прокуратурата е образувала наказателно производство за престъпление при или по повод издаването на експертното решение и в хода на разследването са установени данни, че то е издадено въз основа на документи с невярно съдържание или на неистински или преправени документи.

Какво оспорват депутатите

Според вносителите разпоредбата не отговаря на изискванията за яснота и предвидимост на законите. Те твърдят, че не е достатъчно ясно какви "данни" са необходими, за да се стигне до повторно произнасяне на ТЕЛК, нито е определен ясен срок, в който вече влязло в сила експертно решение може да бъде поставено под въпрос.

Депутатите оспорват и препращането към Кодекса за социално осигуряване, тъй като според тях посоченият там срок е свързан с погасяване на публични вземания, а не с извършването на процесуални действия по медицинската експертиза.

Според тях новата уредба може да заобиколи общия извънреден ред за преразглеждане на влезли в сила административни актове. Те обръщат внимание и на случаите, в които решението на ТЕЛК или НЕЛК вече е било потвърдено от съда. Според вносителите повторното произнасяне на медицинската комисия може на практика да неутрализира действието на съдебно потвърденото решение, без преди това съдебният акт да бъде отменен по установения ред.

В искането се посочва още, че повторното освидетелстване може да натовари допълнително хората с увреждания, които трябва да събират медицински документи, да преминават през прегледи и да водят нови административни или съдебни процедури. Депутатите твърдят, че така върху лицето се прехвърля рискът от грешки в наказателното разследване или действия на трети лица.

Оспорването е основано и на твърдения за нарушение на правото на обществено осигуряване и на особената закрила на хората с увреждания, правото на защита и принципите на правовата държава и разделението на властите.

Какво казва НОИ

През миналата седмица НОИ разясни как ще се прилага новата разпоредба и подчерта, че тя не засяга по принцип хората, които получават инвалидна пенсия.

Оттам разясниха, че пенсиите за инвалидност се отпускат и изплащат въз основа на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, с което е установена 50% или над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.

До промяната НОИ е можел да реагира при установено несъответствие или грешка в експертното решение в срока за обжалването му, но не е разполагал с правна възможност да поиска преразглеждане на вече влязло в сила решение, дори когато в рамките на наказателно производство са били установени данни за използвани неистински, преправени или документи с невярно съдържание.

С чл. 113а от Закона за здравето тази възможност вече е предвидена, но само при конкретни условия. Необходим е започнал наказателен процес за престъпление при или по повод издаването на експертното решение и установени в разследването данни за проблем с документите, въз основа на които то е било издадено.

НОИ изрично посочва, че наличието само на сигнал или съмнение не е достатъчно. Освен това действащото експертно решение остава в сила до новото произнасяне на ТЕЛК или НЕЛК, а инвалидната пенсия не се спира автоматично при връщането на преписката към органите на медицинската експертиза. Лицето участва в процедурата по новото произнасяне.

Какво следва

С определението си от 4 август Конституционният съд приема, че искането на депутатите отговаря на изискванията за допустимост и го допуска за разглеждане по същество.

По делото като заинтересувани институции са конституирани Народното събрание, президентът, Министерският съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, министрите на здравеопазването и на труда и социалната политика, омбудсманът, Висшият адвокатски съвет, НОИ и НЕЛК.

Те ще разполагат с 20 дни от уведомяването си, за да представят писмени становища. Същият срок е даден и на посочени от съда специалисти по право за представяне на правни мнения.

Едва след разглеждането на делото по същество Конституционният съд ще се произнесе дали чл. 113а от Закона за здравето съответства на Конституцията.