КСБ представи пред българи във Франкфурт възможностите да работят в родината

"Надявам се много от вас да попълнят нашите редици и да се завърнат да работят в България". С тези думи председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев се обърна към препълнената зала във Франкфурт, където участва в организирания от социалното министерство кариерен форум. Пред сънародниците ни в Германия Камарата представи предимствата за включване в строителния бранш – очакван увеличен обем работа, което гарантира трайна заетост, чувствително повишено заплащане, което позволява поддържане на жизнен стандарт, конкурентен на европейския и не на последно място – живот и работа у дома, при семейството и приятелите.
Амбицията ни е да предложим на завърналите се българи растеж в кариерата и те да станат ръководители срещу съответното по-високо заплащане на работниците, наети от страни извън ЕС, обясни инж. Терзиев.
Във Франкфурт КСБ представи платформата си "Работа в България", която пусна в навечерието на деня на строителя – Димитровден. Целта ѝ е да улесни връзката между бизнеса и потенциалните служители. В платформата вече има над 1000 влизания, постъпили са около 20 запитвания, каза Димитър Копаров, директор на дирекция "Управление на проекти, дигитализация и квалификация". Тя е достъпна през сайта на КСБ и търсенето на работа през нея е напълно безплатно. Има три направления – за завръщане в родината, за наемане на работници от страни извън ЕС и за студенти.
Направлението "Завръщане в България" е за бърза връзка със строителни компании в цялата страна, където може да се пуска автобиография и да се описва работа в кой град се търси, какъв е професионалният опит и пр. Тя ще улесни сънародниците ни в чужбина като с един "клик" ще могат да достигнат до работодател. КСБ има представителства във всички областни центрове и през тях се улеснява връзката със строителните компании в цялата страна, не само в големите градове.
Второто направление в платформата е "Наемане на работници извън ЕС", където бизнесът заявява интерес за кадри чрез посредничеството на лицензирани фирми. Третото направление е "Кариерен старт" – за студенти от България и чужбина, които търсят реализация.
Зам.-социалният министър Наталия Ефремова запозна местната общност с възможностите на програмата им "Избирам България" за завръщане на българи в родината, която се реализира с европейско финансиране. Вече по програмата има над 3000 кандидати.
Събитието във Франкфурт бе организирано от МТСП, Агенцията по заетостта и Генералното консулство на Република България във Франкфурт в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Камарата на строителите в България, Германо-българската индустриално-търговска камара и други местни партньорски организации.
Цялата платформа може да бъде разгледана тук: www.workforce.ksb.bg
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.