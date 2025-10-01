КСБ създаде платформа за връщане на български работници от чужбина

В навечерието на професионалния празник на строителя - 26 октомври, Камарата на строителите в България (КСБ) пусна платформа "Работа в България", която ще улеснява връзката между бизнеса и служителите.

Целта на Камарата е да мотивира български работници да се завърнат от чужбина, да подпомага фирмите в наемането на хора от страни извън ЕС, както и да предложи възможности за реализация на студенти.

На 1 ноември във Франкфурт КСБ ще се включи в организираната от Министерството на труда и социалната политика трудова борса за българи, живеещи и работещи в Германия. На нея Камарата ще представи възможностите, които браншът предлага за работа в родината, очаквания повишен обем обекти в България, както и подобрените условия в отрасъла, като чувствително увеличени възнаграждения и трайна заетост.

Работа в България

Пред българската общност ще бъде представена и платформата "Работа в България". Тя е достъпна и през сайта на КСБ - ksb.bg, и има три направления.

Едното е "Завръщане в България" - за бърза връзка със строителни компании в цялата страна, където може да се пуска автобиография и да се описва работа в кой град се търси, какъв е професионалният опит и пр.

Второто е "Наемане на работници извън ЕС", където бизнесът заявява интерес за кадри чрез посредничеството на лицензирани фирми.

Третото направление е "Кариерен старт" - за студенти от България и чужбина, които търсят реализация.

Строителство в подем

"Много от квалифицираните ни работници заминаха за Европа, тъй като през последните години строителният бранш страдаше от намален обем дейности по големи обекти, липса на предвидимост. Вече има положителна промяна, работата се увеличава дългосрочно и ние ще положим максимални усилия да мотивираме хората си да се завърнат у дома, при семействата си, да се трудят и да обучават новите кадри в строителството", казва Илиян Трзиев - председател на Управителния съвет на КСБ.

Най-сигурният знак за нов подем в бранша е безпрецедентно високият брой фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя, добавя инж. Терзиев.

За първи път от създаването на КСБ през 2006 г., в регистъра има над 8000 компании. Без документ за вписване в КСБ, фирмите не могат законно да извършват строителна дейност, което прави регистъра най-добрият и прозрачен инструмент за изсветляване на бранша. Той има и публична част и всеки гражданин има достъп до информация за вписаните фирми.