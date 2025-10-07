"Куфари с пари от бивш премиер на България". Темите преди местните избори в Северна Македония

От европейската интеграция до обвинения в предателство по национални въпроси и заплахи за “чистки“ в съдебната система - това са темите, които засенчиха обещанията за живот с чисти улици, с празни контейнери и нови детски градини. Това пише в анализа си за официалния старт на предизборната кампания в Северна Македония Радио "Свободна Европа". Материалът е публикуван под заглавие "Куфарчета, предателства и “сръбският свят“, вместо обещания за чист въздух и улици" и е представен от БТА.

Кампанията, която започна на 29 септември, тече с пълна сила и с ежедневни митинги с участието на председателите на двете основни политически партии, а България отново "влезе" в предизборната реторика.

Предложението за резолюция с т.нар. червени линии в преговорите на Северна Македония с ЕС, предложена от опозиционния СДСМ е "троянски кон и нов подарък за България”, е заявил на предизборен митинг в Куманово председателят на управляващата ВМРО-ДПМНЕ и премиер на страната Христиан Мицкоски, пишат медиите в страната.

Сайтът "360 градуса” информира, че Мицкоски е подчертал, че политическите трикове на СДСМ и лидера ѝ Венко Филипче вече не работят и че няма да позволи на никого да гради политическа кариера на гърба на националните интереси. Мицкоски е изразил съмнение относно мотивите зад предложението на СДСМ.

"Спомням си, не мога да забравя, че бившият премиер на източната ни съседка публично заяви, че е подкрепял финансово СДСМ директно чрез куфарче с пари за неговия гуру и ментор от Струмица", е заявил Мицкоски, цитиран от изданието, добавяйки, че е "логично да се смята, че СДСМ отново е почукал на същата врата и че подаръкът, който България може да плати, е ново предложение за ново предателство на националните и държавните интереси“.

"Неизвестно е само колко пари този път от нашия източен съсед са се влели в ръководството на СДСМ, за да излезе публично с подобно предложение и безсрамно да го брандира като резолюция с червени линии... Фактът, че Венко е добър за нашия източен съсед, за македонците означава само едно – ново предателство, което няма да позволим“, е заявил Мицкоски.

На митингите в община Гьорче Петров в Скопие и в Радовиш темата за резолюцията отново е била част от обръщението му.

"Първо беше смяната на името, след това договорът за приятелство с България, който отвори кутията на Пандора, което ни доведе до ситуацията, в която сме днес и след това последва приемането на този български ултиматум", е заявил на митинга в Скопие Мицкоски, цитиран от "360 градуса".

"Тяхното време свършва. Свършва времето, когато нашият източен съсед и неговият премиер финансираха македонски политици, за да му дават подаръци под формата на национални отстъпки на гърба на македонския народ. Времето на предателствата свършва, времето на достойната политика, на факти, аргументи, изправен гръбнак и резултати започва. Само по този начин Македония и всички ние заедно ще спечелим“, цитира Мицкоски сайтът "Макфакс”.

Бившият лидер на СДСМ Зоран Заев отговори на тези твърдения на Мицкоски, като ги определи като "неверни".

"Неспособността да постигне дори един-единствен резултат в която и да е сфера на обществото и политиката, смесена с неговата самодоволност и арогантност, ще го тласне в политическа бездна. Но ще трябва да внимаваме да не повлече и страната в тази бездна заедно с него", отговори във Фейсбук профила си бившият председател на СДСМ Зоран Заев, който добави, че твърденията на председателя на ВМРО-ДПМНЕ са неверни.

"Най-категорично и решително отхвърлям лъжите и клеветите на Мицкоски за предполагаеми "куфари с пари от бивш премиер от България“ като неистини и като отчаян опит на некомпетентния премиер да отклони общественото внимание от провалите си към неговите измислици“, пише Заев, цитиран от БТА.

"Човекът, който нанесе най-големите национални поражения на (Северна) Македония, най-големите национални предателства и по чието време процъфтяваше престъпността и се случиха най-големите корупционни скандали, внезапно се появява в кампанията, за да покаже както на Венко Филипче, така и на СДСМ кой по същество ръководи партията", цитира думите на вицепрезидента на ВМРО-ДПМНЕ Александър Николоски сайтът "Плюс инфо".

"Всичко, което предложихме, е резолюция, за която трябваше да има национално обединение. Има общи червени линии. Нека го направим заедно, в интерес на всички граждани. Гражданите искат да видят (Северна) Македония да напредва в Европа“, гласи реакцията на председателя на СДСМ Венко Филипче, според когото всичко, което прави ВМРО-ДПМНЕ, е алиби за това, че не се прави нещо и държавата тъпче на място", пише сайтът "Независим".

Местните избори в Северна Македония са насрочени за 19 октомври и балотаж за кметовете на 2 ноември.