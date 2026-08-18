Кунчев: Лекари, отчели фиктивна ваксинация срещу морбили, да плащат лечението на заразените деца

Лекари, които са отчели извършена ваксинация на деца, но впоследствие изследвания покажат липса на антитела срещу морбили, паротит и рубеола, да плащат лечението на заразените деца и болничните на техните родители. Това предлага главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в публикация във Facebook.

Повод за предложението му са резултатите от изследване в област Ловеч, според което при 59.6% от изследваните деца, които по документи са били ваксинирани, не са открити антитела нито срещу морбили, нито срещу паротит и рубеола – трите заболявания, срещу които предпазва комбинираната ваксина.

"В огромния брой от случаите това означава само едно нещо – общопрактикуващият лекар на тези деца е отчел ваксинация, която не е направил", коментира Кунчев.

Според него проблемът е особено сериозен на фона на разпространението на морбили в страната. Повече от 94% от всички регистрирани случаи от началото на годината са в областите Враца, Ловеч и Плевен.

Кунчев посочва, че за разработването на ваксините фармацевтичните компании инвестират милиони, държавата отделя средства за закупуването, съхранението и доставянето им в страната, а НЗОК плаща за поставянето им.

По думите му "всичко това отива на вятъра", когато лекар отчете поставена ваксина, която всъщност не е приложена. Той определя като особено опасно подобно поведение, тъй като поставя под риск здравето и живота на децата.

Не е известно до моментна обаче РЗИ да са санкционирали лекар за фиктивно поставена ваксина. По-скоро изключения са и глобите за родители, които не ваксинират децата си. Насред огнищата от морбили в страната през пролетта в социалните мрежи дори се разпространяваха правни съвети как родителите да откажат ваксинация без да им се търси последваща отговорност.

От началото на годината до 16 август в страната са съобщени 530 случая на морбили, като за сравнение за същия период на миналата година e съобщен 1 случай, сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Още през март от Министерството на здравеопазването отчетоха съществен спад в имунизационния обхват срещу морбили през 2025 г. Регистрирани са едни от най-ниските стойности за последните 10 години, като обхванатите деца на 13-месечна възраст са едва 89%, а на 12 г. – 82%. Паралелно има основателни съмнения, че част от децата, които се водят за ваксинирани, реално не са.

Към момента епидемията в страната вече затихва. Най-засегнати бяха областите Враца, Ловеч и Плевен, но случаи на морбили бяха регистрирани още в София-град, Велико Търново, Видин, Монтана, Пазарджик, Стара Загора и София област.