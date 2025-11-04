Курсанти в руските военни училища са държани против волята им

Обучаващите се в руските военни училища са държани там против волята им. Множество студенти и семействата им сигнализират, че са били подведени от обещания за добри условия за обучение, храна и модерен пансион. Но какво се крие зад представената като "възможност за реализация" перспектива?

Независимата руска медия iStories ("Важни истории") разказва за младите руски кадети, чиито молби за напускане на военните образователни заведения биват игнорирани или отхвърляни от институциите. На този фон военните договори, които студентите подписват при влизането си, стават постоянни с Указ №647 от септември 2022 г. на руския президент Владимир Путин.

Освобождаването или уволнението трябва изрично да бъде одобрено от Министерството на отбраната. Кадетите съобщават, че молбите им биват игнорирани, изгубени или заседнали в бюрократичната система, след като са изпратени в отдалечени военни бази и заплашвани със санкции за неоснователно отсъствие, ако решат да си тръгнат. Някои твърдят, че са били заплашвани и чрез семействата им.

От въвеждането на цифровия регистър за наборна служба в Русия през април 2023 г. призовките за мобилизация се смятат за получени от момента, в който имейл бъде изпратен на съответното лице. След изпращането на призовката следват редица ограничения – забрана за напускане на страната, за получаване на заем или за продажба на имущество. Единственият начин за избягване на военната служба е доказването на здравословни проблеми или извършването на криминално деяние – укриване от служба.

"Не ни позволяват да си тръгнем"

iStories разказва историята на 18-годишен младеж – кадет във военното училище "Будьони", който е бил приет в него и по-малко от месец по-късно подава документи за отписване.

"Промених решението си относно обучението тук, защото това, което видях, е напълно различно от това, което ни беше казано по време на кампанията за набиране на кадри", разказва студентът пред редакцията на iStories. Той споделя, че още докато е бил в гимназията, е получил обаждане от отдела за набиране на кадри във военното училище. По-късно разбира, че командирите карат по-големите студенти да търсят потенциални първокурсници в Telegram групи.

Първоначално администрацията игнорира молбата му за отписване, като му казва, че трябва време, за да се адаптира. По-късно му съобщават, че молбата му не може да бъде разгледана преди началото на есента.

След първи курс кадетите трябва да подпишат договор за военна служба. Дотогава те са със статут на наборници, като два учебни дни се броят за един ден от задължителната наборна служба. Ако кадетите не натрупат необходимия брой дни по време на обучението си, те се изпращат във военно поделение, за да "доизпълнят" оставащите дни. Освен че трябва да заплати пълния размер на семестриалните си такси, младежът се притеснява, че молбата му може да се забави до момента, в който вече ще трябва да подпише постоянен военен договор.

В крайна сметка момчето успява да премине процедурата навреме, макар и "с големи трудности". По думите му, това се случва благодарение на непрестанния натиск от страна на родителите му и самия него към администрацията, както и на факта, че има здравословни проблеми. Един от неговите приятели, който също се е опитвал да се отпише, е избягал по време на медицински преглед в болницата.

Тенденцията за напускане на военните университети и академии след началото на пълномащабната война срещу Украйна се потвърждава както от съобщения в Telegram групи, така и от изказвания на представители на руските власти, включително военния кореспондент Александър Сладков, който пише по темата в Telegram.

От чатовете на кадетите става ясно, че дори ако студент не се справя на високо академично ниво, е трудно да бъде изключен, защото "все пак ще му напишат оценка, за да мине по всички предмети".

Алексей Табалов, юрист и директор на неправителствената организация "Училище за новобранци", обяснява, че администрациите на военните университети често умишлено забавят разглеждането на молбите за отписване. "В този случай студентите и семействата им трябва да бъдат колкото се може по-активни, тъй като можеш да се откажеш само по време на първата година – преди да те одобрят за втората."

"В момента военната академия е като капан за мишки – затваря се и не можеш да направиш нищо", казва Сергей Кривенко, лидер на правозащитната група "Граждани. Армия. Право".

След началото на мобилизацията руските власти затегнаха наказанията за всички военни престъпления, а максималната присъда за неразрешено отклоняване от военна служба вече достига 10 години затвор.