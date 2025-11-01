Кв. "Струмско" излезе с най-добрия маскарад за Хелоуин, защото е против Хелоуин (видео)

Кукерите от благоевградския квартал “Струмско“ направиха невероятно представление във вечерта на Хелоуин, облечени със своите кукерски костюми и маски, за да заявят своето послание: "Не на Хелоуин".

Участниците в шествието ритуално хвърляха тикви в земята, като символичен отказ от чуждия празник, предава репортер на местния новинарски сайт Pirinsko.com.

Инициативата се провежда за седма поредна година и е част от подготовката на местната сурвакарска група за традиционния празник ”Сурва“.

Организаторите подчертаха, че не се противопоставят на чуждите традиции, а искат да напомнят на децата и младите хора за силата и смисъла на българските обичаи.

”Тиквата е символ на Хелоуин. Ние я хвърляме в земята, за да покажем, че не всичко чуждо трябва да се приема и налага, трябва да си отстояваме на нашите традиции. Нашият Хелоуин се казва Сурва“, каза един от организаторите.

Шествието започна в 18:00 часа и продължи около три часа. За безопасността на хората Община Благоевград временно спря движението около площад ”Възраждане“.

В шествието участваха над 100 души, облечени в традиционни костюми и звънци. Групата развяваше българските знамена, а един от участници водеше и магаре, което е символ на българския бит и традиции.

Организаторите допълниха, че инициативата не е протест, а начин да се запази жив духът на българските традиции.

Сурвакарите вече подготвят костюмите си за януарското излизане на 1-ви януари и площад “Македония“ в центъра на Благоевград.

“Искаме да покажем, че традицията е жива. Че можем да празнуваме шумно, весело и по нашия начин – без да забравяме кои сме“, каза един от по-възрастните сурвакари.