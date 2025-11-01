Кв. "Струмско" излезе с най-добрия маскарад за Хелоуин, защото е против Хелоуин (видео)

Кукерите от благоевградския квартал “Струмско“ направиха невероятно представление във вечерта на Хелоуин, облечени със своите кукерски костюми и маски, за да заявят своето послание: "Не на Хелоуин".
Участниците в шествието ритуално хвърляха тикви в земята, като символичен отказ от чуждия празник, предава репортер на местния новинарски сайт Pirinsko.com.
Инициативата се провежда за седма поредна година и е част от подготовката на местната сурвакарска група за традиционния празник ”Сурва“.
Организаторите подчертаха, че не се противопоставят на чуждите традиции, а искат да напомнят на децата и младите хора за силата и смисъла на българските обичаи.
”Тиквата е символ на Хелоуин. Ние я хвърляме в земята, за да покажем, че не всичко чуждо трябва да се приема и налага, трябва да си отстояваме на нашите традиции. Нашият Хелоуин се казва Сурва“, каза един от организаторите.
Шествието започна в 18:00 часа и продължи около три часа. За безопасността на хората Община Благоевград временно спря движението около площад ”Възраждане“.
В шествието участваха над 100 души, облечени в традиционни костюми и звънци. Групата развяваше българските знамена, а един от участници водеше и магаре, което е символ на българския бит и традиции.
Организаторите допълниха, че инициативата не е протест, а начин да се запази жив духът на българските традиции.
Сурвакарите вече подготвят костюмите си за януарското излизане на 1-ви януари и площад “Македония“ в центъра на Благоевград.
“Искаме да покажем, че традицията е жива. Че можем да празнуваме шумно, весело и по нашия начин – без да забравяме кои сме“, каза един от по-възрастните сурвакари.
В Америка децата са по улиците и ходят от къща на къща да събират лакомства. В България децата са си в къщи и чакат кукерния им баща да се прибере пиян и да набие майка им.
"да покажем, че не всичко чуждо трябва да се приема и налага, трябва да си отстояваме на нашите традиции". Тя простотията ходела по хората! Ма то и "Свети Валентин" (деня на влюбените) не е български празник, но се празнува от хора, които искат да си го празнуват! 8 март (деня на жената) и той не е български, измислен е в Германия през около 1910 г. Тези "Кукери" дето са протестирали нямат нищо общо с българските традиции, а имат езически, прехристиянски корени! Те обаче са навлезли в българската традиция! Добре че по това време е нямало протестиращи против "чуждите" традиции, че днес нямаше да имаме нито Кукери, нито оратник /олелия, нито 8 март, Мартеници, Нестинари...
На тези ония които слугуват на вражеската държава-московитията както кремълските престъпници определиха БЪЛГАРИЯ ги наричат: полеZZни иDиоти. Тези така наречени "патриоти" са просто елементарни слуги на престъпния крпемълски режим.
Представяш ли си CNN да пусне днес-утре репортаж как ентусиазирано се празнува Хелуин в България? Ходи обяснявай кой бил против, кой бил за!
Не се противопоставяли на чуждите традиции, можели да празнуват шумно и весело. И затова воюват с тикви като със смъртни врагове. Идиoти.
После се прибраха вкъщи и набримчиха на магньетя "сръбете".
А такаааа.......... жълто кафявата шарлатанска медиапул отбеляза небългарския хелуин, а не отбелязва българския християнски празник. Шарлатани, сър! :(