КЗК откри различни екотакси за електронните отпадъци, ще проучва по-детайлно за картел

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви в четвъртък, че започва да извършва задълбочен секторен анализ на конкуренцията при оползотворяването на електронните и електрически отпадъци, за което фирмите производители и вносители плащат такси в четири лицензирани за целта организации. От 1 юли те бяха едностранно и драстично повишени и от четилите компании, от което се оплакаха засегнатите бизнеси, а Асоциацията на индустриалния капитал сезира отговорния за търсенето на картели орган за потенциално наличие на такъв.

КЗК се сезира и започна проучването на пазара и сега става ясно, че е установила, че формирането на таксите за електронните отпадъци се правело по различен начин от всяка организация, имало противаречива информация, много специфики на пазара и изисквания към този бизнес. На база на досега събраните данни обаче антимонолорната комисия не можела да установи дали четирите организации са се наговорили за увеличаването на таксите си и затова се налага по-детайлно проучване.

Бъдещият секторен анализ ще предостави детайлна оценка на структурата и функционирането на пазара — от излизането на оборудването на пазара, през образуването и събирането на отпадъци, до тяхното оползотворяване. Специално внимание ще бъде отделено на начина на формиране на лицензионните възнаграждения и на това как те влияят върху цените на електрическото и електронно оборудване и крайния потребител. На базата на резултатите ще се прецени дали са необходими последващи мерки за възстановяване или насърчаване на ефективната конкуренция в сектора, посочват от КЗК.

От решението на комисията става ясно, че всяка от лицензираните от екоминистерството организации има свой начин на образуване на таксите.

Едната например искала 55 на сто без ДДС от определената от държавата продуктова такса, която пускащите такива уреди на пазара са длъжни да плащат, ако не членуват в оползотворяваща организация. Друга формирала размера на услугите си според разходите си за събиране и третиране на шзлезлити от употреба печки, хладилници, миксери и други електроуреди, разходите за издръжката си, за информационни кампании, одитори и други. Трета пък събирала отделна вноска за различните видове електронни е електрически отпадъци.

Проучването показва, че според общите условия на договорите на оползотворяващите организации с техните членове възнагражденията им можело да с епроменят едностранно, ако например се промени държавната продуктова такса, какъвто обаче не е случаят. Другата възможност е при промяна в цените за оползотворяване на непотребнте вече уреди, при вдигане на целите за оползотворяването им, както и ако не можели да рециклират събраните отпадъци в страната и се налага износът им.

Производителите на електроуреди обаче обявиха, че организациите не са им дали никакви аргументи за вдигането на таксите си от 1 юли.

Според антимонополната комисия „така описаните специфики и характеристики на пазара, водят до извода, че в конкретния случай е необходимо извършване на по-детайлно и всеобхватно проучване на поведението на участниците на различните нива на пазара, извършването на цялостна оценка на конкурентната среда и на причините и факторите за повишението на съответните лицензионни възнаграждения“.

В момента участниците в процеса по оползотворяване на електронните отпадъци дават разнопосочни изявления и аргументи, съществувата и твърдения за изкривяване на пазара и трябва допълнителен анализ, смятат още в КЗК.

Комисията отбелязва също така, че през последните години ЕК е идентифицирала нуждата от предприемане на по-строги мерки и контрол за подобряване на свързаните с околната среда резултати от работата на операторите, които участват в жизнения цикъл на електронното и електрическото оборудване и по-специалто операторите, които пряко са ангажирани в процеса по събиране и третиране на този вид отпадъци.

Фокус на анализа ще бъдат и факторите, влияещи върху формирането на лицензионните възнаграждения заплащани на ополвотворяващите организации и тяхното влияние върху крайните цени на електрическото и електронно оборудване. На база на цялостния анализ ще могат да се направят заключения за нуждата от предприемане от страна на КЗК на съответните мерки за подобряване и/или възстановяване на конкуренцията в сектора, съобразявайки се с основните принципи за устойчиво развитие и постигане на екологични цели за ефикасно и ефективно управление на отпадъците в България.