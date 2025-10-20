КЗК погна администрацията на Радев за дарение по "Българската Коледа"

Антимонополната комисия стартира открито производство срещу администрацията на президента Румен Радев във връзка с медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа". Поводът е подадена жалба от фирма-конкурент, става ясно от регистъра на откритите производства на ведомството на Росен Карадимов по Закона за обществените поръчки.

Новината става факт броени дни след като управляващите лишиха от транспортните услуги на Националната служба за охрана (НСО) чиновниците от президентството по искане на Делян Пеевски.

Също в понеделник лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски нареди на финансовия министър Теменужка Петкова да дадe веднага пари за коли на Радев.

През последните два дни президентът Румен Радев се движи със семейната "Шкода".

Делян Пеевски периодично цяло лято настояваше за повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, а от опозицията в лицето на ПП-ДБ излязоха с твърдение, че новият шеф на ведомството Росен Карадимов е свързан с лидера на ДПС-НН.

Защо се сезира КЗК

Комисията за защита на конкуренцията започва производство от днес, 20 октомври по жалба, подадена от "ТОП - Диагностика" ООД.

Уточнява се жалбата е срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2024/2025, разделена на 22 обособени позиции.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Проверка на Mediapool показва, че “Топ Диагностика” е компания, която се занимава с медицинска апаратура, оборудване и консумативи. Компанията е собственост на Любомир Момчилов и Бранимира Момчилова.

Инициативата "Българската Коледа"

"Българската Коледа" е инициатива на президента на Република България, която оказва подкрепа на деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за лечение, рехабилитация, терапии, медицински изделия и помощни средства.

От началото на 22-рото издание на "Българската Коледа" от декември 2024 г. до март 2025 г. получените дарения са на стойност от 3 750 000 лева. Над 40 лечебни заведения са подали заявления за закупуване на медицинска апаратура със средства от кампанията.

Закупуването на медицинска апаратура се осъществява чрез възлагане на обществена поръчка след провеждане на процедура в съответствие с действащото законодателство, като лечебните заведения получават дарената апаратура след подписване на договор за дарение, припомня БТА.